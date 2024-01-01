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7/24 Dinle Sevdan Gözümün Bebeği

Sevdan Gözümün Bebeği Şarkı Sözleri

Çelik Sevdan Gözümün Bebeği şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Çelik Sevdan Gözümün Bebeği şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevdan Gözümün Bebeği sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Çelik

Çelik

Sevdan Gözümün Bebeği

  • Yanmaya Devam Et

  • Bu Mevsim

  • Ne Olacak Halim

  • Sevdan Gözümün Bebeği

  • Yüce Ata'm

  • Ayrılık Deme Bana

  • Olmaz mı?

  • Selam Söyle

  • Yok

  • Hani

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