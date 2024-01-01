Yanmaya Devam Et Yar, dudaklarda yanan kor gibi Yar, yanaklarda akan yaş gibi *** Yar, gönüllerde ince bir sızı Bahtımın yegane parlayan yıldızı Yar, gönüllerde ince bir sızı Bahtımın yegane parlayan yıldızı *** Yandı gönül, yanmaya devam et Soldu yüzüm, solmaya devam et Yandı gönül, yanmaya devam et Soldu yüzüm, solmaya devam et Sen baharı böylesi yaşarsan, yakında gözün *** Yar, yüreğimin nazlı sümbülü Yar, şafaklarda öten bülbülü *** Yar, el üstünde sırça bir saray Tutmasam, kırılacak sanki pek kolay Yar, el üstünde sırça bir saray Tutmasam, kırılacak sanki pek kolay *** Yandı gönül, yanmaya devam et Soldu yüzüm, solmaya devam et Yandı gönül, yanmaya devam et Soldu yüzüm, solmaya devam et Sen baharı böylesi yaşarsan, yakında gözün *** Takat kalmadı, dayan, dizlerim Gece kalmadı, uyan, gözlerim Takat kalmadı, dayan, dizlerim Gece kalmadı, uyan, gözlerim *** Kaşa sardım, göze sardım, yanık bağrımı O dağladı, yaraladı garip gönlümü Kaşa sardım, göze sardım, yanık bağrımı O dağladı, yaraladı garip gönlümü *** Yandı gönül, yanmaya devam et Soldu yüzüm, solmaya devam et Yandı gönül, yanmaya devam et Soldu yüzüm, solmaya devam et Sen baharı böylesi yaşarsan, yakında gözün *** Yandı gönül, yanmaya devam et Soldu yüzüm, solmaya devam et Yandı gönül, yanmaya devam et Soldu yüzüm, solmaya devam et Sen baharı böylesi yaşarsan, yakında gözün

Bu Mevsim Bu mevsim yorgun, yüreğim yanıyor Hiç durmadan kavuran bir ateş var Biraz bulut, biraz umut arıyor Ne bir gölge, ne koruyan dalım var *** Biraz bulut, biraz umut arıyor Ne bir gölge, ne koruyan dalım var *** Aşk makamından gelen emirdir bu Ektiğini biçtiğin devirdir bu Aşk makamından gelen emirdir bu Ektiğini biçtiğin devirdir bu *** Sorma ne tufandır, ne afettir Dönmesi mümkün değil yemindir bu Sorma ne tufandır, ne afettir Dönmesi mümkün değil yemindir bu *** Bu mevsim yağmur dinmeden yağıyor Ne muradım, ne bir beklediğim var Aşk yoluna saldım seli, akıyor Ne bir çare, ne gidecek yerim var *** Aşk yoluna saldım seli, akıyor Ne bir çare, ne gidecek yerim var *** Aşk makamından gelen emirdir bu Ektiğini biçtiğin devirdir bu Aşk makamından gelen emirdir bu Ektiğini biçtiğin devirdir bu *** Sorma ne tufandır, ne afettir Dönmesi mümkün değil yemindir bu Sorma ne tufandır, ne afettir Dönmesi mümkün değil yemindir bu

Ne Olacak Halim Ne olacak halim? Hiç bir şey söyleyemem Ah ne yaptım, ne yaptım? Bir özür bile dileyemem *** Ne olacak halim? Hiç bir şey söyleyemem Ah ne yaptım, ne yaptım? Bir özür bile dileyemem *** Koyamadan başımı göğsüne Tutamadan ellerini Ölsem ne fark eder ölmesem de *** Koyamadan başımı göğsüne Tutamadan ellerini Ölsem ne fark eder ölmesem de *** Ağladım için için Sadece senin için Hayallerim biçim biçim Sensin tek sevdiceğim *** Ağladım için için Sadece senin için Hayallerim biçim biçim Sensin tek sevdiceğim *** Nerelere baksam bir çift göz düşlüyorum Sen benimsin benimsin bilemedim kıymetini Nerelere baksam bir çift göz düşlüyorum Sen benimsin benimsin bilemedim kıymetini *** Sayamadan yalnız geceleri Çizemeden senle geleceği Bitsem ne fark eder bitmesem de *** Sayamadan yalnız geceleri Çizemeden senle geleceği Bitsem ne fark eder bitmesem de *** Ağladım için için Sadece senin için Hayallerim biçim biçim Sensin tek sevdiceğim *** Ağladım için için Sadece senin için Hayallerim biçim biçim Sensin tek sevdiceğim

Sevdan Gözümün Bebeği Bitmedi mi? Kavuran hasret bitmedi mi? Bu ayrılık acısı Canıma yetmedi mi söyle? *** Bitmedi mi? Kavuran hasret bitmedi mi? Bu ayrılık acısı Canıma yetmedi mi söyle? *** Sar dedim Dilersen vur dedim Yüzün ne yapsan gözümden gitmedi Bitmeyecek gibi ya canımı al ya beni Yankılanıp durdu kulağımda Özlediğim sımsıcak sesin *** Şimdi alev alev yakar beni Döne döne sarar seni Sevdan gözümün bebeği Bak yüzüme sevdanın izleri var Geçmesin faslı bahar İster uzak, ister yakın Gözbebeği bir aşkım var *** Tütmedi mi? Dumanı ateşin tütmedi mi? Bunca aşk, bunca emek Beni adam etmedi mi söyle? *** Tütmedi mi? Dumanı ateşin tütmedi mi? Bunca aşk, bunca emek Beni adam etmedi mi söyle? *** Sar dedim Dilersen vur dedim Yüzün ne yapsan gözümden gitmedi Bitmeyecek gibi ya canımı al ya beni Yankılanıp durdu kulağımda Özlediğim sımsıcak sesin *** Şimdi alev alev yakar beni Döne döne sarar seni Sevdan gözümün bebeği Bak yüzüme sevdanın izleri var Geçmesin faslı bahar İster uzak, ister yakın Gözbebeği bir aşkım var *** Şimdi alev alev yakar beni Döne döne sarar seni Sevdan gözümün bebeği Bak yüzüme sevdanın izleri var Geçmesin faslı bahar İster uzak, ister yakın Gözbebeği bir aşkım var

Yüce Ata'm Nerede üstüne titrenen emanetin? Reva mı? Özünden gördüğün hıyanetin *** Nerede üstüne titrenen emanetin? Reva mı? Özünden gördüğün hıyanetin *** Görmez gözler görsün artık Hissiz vicdan uyansın yazık Görmez gözler görsün artık Hissiz vicdan uyansın yazık *** Fikrini atmak değil Her gönle dikmek gerek Bin türlü yermek değil Aşkla büyütmek gerek *** Fikrini atmak değil Her gönle dikmek gerek Bin türlü yermek değil Aşkla büyütmek gerek *** Kolay değil hiç birisi Var mı yüce Ata'm gibisi? Kolay değil hiç birisi Var mı yüce Ata'm gibisi? *** Gelmiş, geçmiş, gelecek Milyonların sevgilisi Gelmiş, geçmiş, gelecek Milyonların sevgilisi *** Nerede aydın geleceğe hizmetlerin? Heba mı? Canla başla bütün emeklerin *** Nerede aydın geleceğe hizmetlerin? Heba mı? Canla başla bütün emeklerin *** Görmez gözler görsün artık Hissiz vicdan uyansın yazık Görmez gözler görsün artık Hissiz vicdan uyansın yazık *** Fikrini atmak değil Her gönle dikmek gerek Bin türlü yermek değil Aşkla büyütmek gerek *** Fikrini atmak değil Her gönle dikmek gerek Bin türlü yermek değil Aşkla büyütmek gerek *** Kolay değil hiç birisi Var mı yüce Ata'm gibisi? Kolay değil hiç birisi Var mı yüce Ata'm gibisi? *** Gelmiş, geçmiş, gelecek Milyonların sevgilisi Gelmiş, geçmiş, gelecek Milyonların sevgilisi Gelmiş, geçmiş, gelecek Milyonların sevgilisi

Ayrılık Deme Bana Ben senin haberini ellerden dillerden Duymak için sevmedim Ben senin haberini ellerden dillerden Duymak için sevmedim Ya canımı ya beni nasıl olacak *** Ayrılık deme bana ne olur Ne olur damarıma basma Ya canımı al ya he de bu adama Çünkü o artık sensiz olamıyor *** Ayrılık deme bana ne olur Ne olur damarıma basma Ya canımı al ya he de bu adama Çünkü o artık sensiz olamıyor *** Ben de bu kara sevda Ben de bu yürek varken Yar etmem yar etmem *** Ben de bu kara sevda Ben de bu yürek varken Yar etmem yar etmem Seni ellere dillere dillere vay *** Ayrılık deme bana ne olur Ne olur damarıma basma Ya canımı al ya he de bu adama Çünkü o artık sensiz olamıyor *** Ayrılık deme bana ne olur Ne olur damarıma basma Ya canımı al ya he de bu adama Çünkü o artık sensiz olamıyor *** Nasıl olsun nasıl olsun Nasıl dersen öyle olsun Kalbim senle dolsun *** Nasıl olsun nasıl olsun Nasıl dersen öyle olsun Kalbim senle dolsun *** Ya canımı ya beni nasıl olacak Ayrılık deme bana ne olur Ne olur damarıma basma Ya canımı al ya he de bu adama Çünkü o artık sensiz olamıyor *** Ayrılık deme bana ne olur Ne olur damarıma basma Ya canımı al ya he de bu adama Çünkü o artık sensiz olamıyor *** Ayrılık deme bana ne olur Ne olur damarıma basma Ya canımı al ya he de bu adama Çünkü o artık sensiz olamıyor *** Ayrılık deme bana ne olur Ne olur damarıma basma Ya canımı al ya he de bu adama Çünkü o artık sensiz olamıyor

Olmaz mı? Aşkı çalan sazım var Bir ufacık nazım var "Keyfekeder" diyemem Bağrı yanık sözüm var *** Aşkı çalan sazım var Bir ufacık nazım var "Keyfekeder" diyemem Bağrı yanık sözüm var *** Beni bu diyarda soran olmaz mı? Yaralı kalbimi saran olmaz mı? Uzatsam elimi kimse tutmaz mı? Yalvarsam yakarsam duyan olmaz mı? *** Sevda koru ten üstünde parladı Başım tacı hem alladı pulladı *** Bir öteye bir beriye Bir öteye bir beriye yolladı *** Ne dert versen ne devayı, olmaz mı? Ne dert versen ne devayı, olmaz mı? *** Yâr elinde telim var Bahçesinde gülüm var Çeşit çeşit parlarım Hem alım hem morum var *** Yâr elinde telim var Bahçesinde gülüm var Çeşit çeşit parlarım Hem alım hem morum var *** Beni bu diyarda soran olmaz mı? Yaralı kalbimi saran olmaz mı? Uzatsam elimi kimse tutmaz mı? Yalvarsam yakarsam duyan olmaz mı? *** Sevda koru ten üstünde parladı Başım tacı hem alladı pulladı *** Bir öteye bir beriye Bir öteye bir beriye yolladı *** Ne dert versen ne devayı, olmaz mı? Ne dert versen ne devayı, olmaz mı?

Selam Söyle Sevgimden usanmış mı? O kıza selam söyle Neyi var, neyi yoksa alsın gitsin Sözünü unutmuş mu? Hani çok seviyordu Neyi var, neyi yoksa alsın gitsin *** Elimi sallasam ellisi Biri gider, gelir birisi Ne sanmış bu kız kendini? Bulamam mı zannetti? *** Elimi sallasam ellisi Biri gider, gelir birisi Ne sanmış bu kız kendini? Bulamam mı zannetti? *** Bulurum, bulurum, söyle O kıza selam söyle Neyi var, neyi yoksa alsın gitsin *** Bulurum, bulurum, söyle Git ona selam söyle Neyi var, neyi yoksa alsın gitsin *** Düşünmüş mü, taşınmış mı? Kafayı çok takar sonra Ayrılık koyar sonra sonra *** Düşünmüş mü, taşınmış mı? Kafayı çok takar sonra Ayrılık koyar sonra sonra *** Elimi sallasam ellisi Biri gider, gelir birisi Ne sanmış bu kız kendini? Yapamam mı zannetti? *** Elimi sallasam ellisi Biri gider, gelir birisi Ne sanmış bu kız kendini? Yapamam mı zannetti? *** Yaparım, yaparım, söyle O kıza selam söyle Neyi var, neyi yoksa alsın gitsin *** Yaparım, yaparım, söyle O kıza selam söyle Neyi var, neyi yoksa alsın gitsin *** Elimi sallasam ellisi Biri gider, gelir birisi Ne sanmış bu kız kendini? Yapamam mı zannetti? *** Yaparım, yaparım, söyle O kıza selam söyle Neyi var, neyi yoksa alsın gitsin *** Hem yapar, hem bulurum, söyle O kıza selam söyle Neyi var, neyi yoksa alsın gitsin

Yok Gözümü diktim yola gelen yok, ah giden yok Yok işte yine yok İnan ki başkasında gözüm yok Benim için çözüm yok Yok işte yine yok *** Gözümü diktim yola gelen yok, ah giden yok Yok işte yine yok İnan ki başkasında gözüm yok Benim için çözüm yok Yok işte yine yok *** Ah bu kaçıncı yemin diyeceksin ama Son bir kez bakarsan canım feda sana Çekip gitti derman, almaya senden ferman Kaldım boynu bükük, yad ellerde yanık *** Çünkü benim başka bir kimsem yok Ama hiç kimsem yok, yok işte yine yok *** Kimse bilmez halimi soran yok Elimi tutan yok, yok işte yine yok Bana senden başka dost olan yok İçimi bilen yok, yok işte yine yok *** Ah bu kaçıncı yemin diyeceksin ama Son bir kez bakarsan canım feda sana Çekip gitti derman, almaya senden ferman Kaldım boynu bükük, yad ellerde yanık *** Çünkü benim başka bir kimsem yok Ama hiç kimsem yok, yok işte yine yok Ama benim başka bir kimsem yok Ama hiç kimsem yok, yok işte yine yok