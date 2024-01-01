-
Yar, dudaklarda yanan kor gibi
Yar, yanaklarda akan yaş gibi
***
Yar, gönüllerde ince bir sızı
Bahtımın yegane parlayan yıldızı
Yar, gönüllerde ince bir sızı
Bahtımın yegane parlayan yıldızı
***
Yandı gönül, yanmaya devam et
Soldu yüzüm, solmaya devam et
Yandı gönül, yanmaya devam et
Soldu yüzüm, solmaya devam et
Sen baharı böylesi yaşarsan, yakında gözün
***
Yar, yüreğimin nazlı sümbülü
Yar, şafaklarda öten bülbülü
***
Yar, el üstünde sırça bir saray
Tutmasam, kırılacak sanki pek kolay
Yar, el üstünde sırça bir saray
Tutmasam, kırılacak sanki pek kolay
***
Yandı gönül, yanmaya devam et
Soldu yüzüm, solmaya devam et
Yandı gönül, yanmaya devam et
Soldu yüzüm, solmaya devam et
Sen baharı böylesi yaşarsan, yakında gözün
***
Takat kalmadı, dayan, dizlerim
Gece kalmadı, uyan, gözlerim
Takat kalmadı, dayan, dizlerim
Gece kalmadı, uyan, gözlerim
***
Kaşa sardım, göze sardım, yanık bağrımı
O dağladı, yaraladı garip gönlümü
Kaşa sardım, göze sardım, yanık bağrımı
O dağladı, yaraladı garip gönlümü
***
Yandı gönül, yanmaya devam et
Soldu yüzüm, solmaya devam et
Yandı gönül, yanmaya devam et
Soldu yüzüm, solmaya devam et
Sen baharı böylesi yaşarsan, yakında gözün
***
Yandı gönül, yanmaya devam et
Soldu yüzüm, solmaya devam et
Yandı gönül, yanmaya devam et
Soldu yüzüm, solmaya devam et
Sen baharı böylesi yaşarsan, yakında gözün
-
Bu mevsim yorgun, yüreğim yanıyor
Hiç durmadan kavuran bir ateş var
Biraz bulut, biraz umut arıyor
Ne bir gölge, ne koruyan dalım var
***
Biraz bulut, biraz umut arıyor
Ne bir gölge, ne koruyan dalım var
***
Aşk makamından gelen emirdir bu
Ektiğini biçtiğin devirdir bu
Aşk makamından gelen emirdir bu
Ektiğini biçtiğin devirdir bu
***
Sorma ne tufandır, ne afettir
Dönmesi mümkün değil yemindir bu
Sorma ne tufandır, ne afettir
Dönmesi mümkün değil yemindir bu
***
Bu mevsim yağmur dinmeden yağıyor
Ne muradım, ne bir beklediğim var
Aşk yoluna saldım seli, akıyor
Ne bir çare, ne gidecek yerim var
***
Aşk yoluna saldım seli, akıyor
Ne bir çare, ne gidecek yerim var
***
Aşk makamından gelen emirdir bu
Ektiğini biçtiğin devirdir bu
Aşk makamından gelen emirdir bu
Ektiğini biçtiğin devirdir bu
***
Sorma ne tufandır, ne afettir
Dönmesi mümkün değil yemindir bu
Sorma ne tufandır, ne afettir
Dönmesi mümkün değil yemindir bu
-
Ne olacak halim?
Hiç bir şey söyleyemem
Ah ne yaptım, ne yaptım?
Bir özür bile dileyemem
***
Ne olacak halim?
Hiç bir şey söyleyemem
Ah ne yaptım, ne yaptım?
Bir özür bile dileyemem
***
Koyamadan başımı göğsüne
Tutamadan ellerini
Ölsem ne fark eder ölmesem de
***
Koyamadan başımı göğsüne
Tutamadan ellerini
Ölsem ne fark eder ölmesem de
***
Ağladım için için
Sadece senin için
Hayallerim biçim biçim
Sensin tek sevdiceğim
***
Ağladım için için
Sadece senin için
Hayallerim biçim biçim
Sensin tek sevdiceğim
***
Nerelere baksam bir çift göz düşlüyorum
Sen benimsin benimsin bilemedim kıymetini
Nerelere baksam bir çift göz düşlüyorum
Sen benimsin benimsin bilemedim kıymetini
***
Sayamadan yalnız geceleri
Çizemeden senle geleceği
Bitsem ne fark eder bitmesem de
***
Sayamadan yalnız geceleri
Çizemeden senle geleceği
Bitsem ne fark eder bitmesem de
***
Ağladım için için
Sadece senin için
Hayallerim biçim biçim
Sensin tek sevdiceğim
***
Ağladım için için
Sadece senin için
Hayallerim biçim biçim
Sensin tek sevdiceğim
-
Bitmedi mi?
Kavuran hasret bitmedi mi?
Bu ayrılık acısı
Canıma yetmedi mi söyle?
***
Bitmedi mi?
Kavuran hasret bitmedi mi?
Bu ayrılık acısı
Canıma yetmedi mi söyle?
***
Sar dedim
Dilersen vur dedim
Yüzün ne yapsan gözümden gitmedi
Bitmeyecek gibi ya canımı al ya beni
Yankılanıp durdu kulağımda
Özlediğim sımsıcak sesin
***
Şimdi alev alev yakar beni
Döne döne sarar seni
Sevdan gözümün bebeği
Bak yüzüme sevdanın izleri var
Geçmesin faslı bahar
İster uzak, ister yakın
Gözbebeği bir aşkım var
***
Tütmedi mi?
Dumanı ateşin tütmedi mi?
Bunca aşk, bunca emek
Beni adam etmedi mi söyle?
***
Tütmedi mi?
Dumanı ateşin tütmedi mi?
Bunca aşk, bunca emek
Beni adam etmedi mi söyle?
***
Sar dedim
Dilersen vur dedim
Yüzün ne yapsan gözümden gitmedi
Bitmeyecek gibi ya canımı al ya beni
Yankılanıp durdu kulağımda
Özlediğim sımsıcak sesin
***
Şimdi alev alev yakar beni
Döne döne sarar seni
Sevdan gözümün bebeği
Bak yüzüme sevdanın izleri var
Geçmesin faslı bahar
İster uzak, ister yakın
Gözbebeği bir aşkım var
***
Şimdi alev alev yakar beni
Döne döne sarar seni
Sevdan gözümün bebeği
Bak yüzüme sevdanın izleri var
Geçmesin faslı bahar
İster uzak, ister yakın
Gözbebeği bir aşkım var
-
Nerede üstüne titrenen emanetin?
Reva mı?
Özünden gördüğün hıyanetin
***
Nerede üstüne titrenen emanetin?
Reva mı?
Özünden gördüğün hıyanetin
***
Görmez gözler görsün artık
Hissiz vicdan uyansın yazık
Görmez gözler görsün artık
Hissiz vicdan uyansın yazık
***
Fikrini atmak değil
Her gönle dikmek gerek
Bin türlü yermek değil
Aşkla büyütmek gerek
***
Fikrini atmak değil
Her gönle dikmek gerek
Bin türlü yermek değil
Aşkla büyütmek gerek
***
Kolay değil hiç birisi
Var mı yüce Ata'm gibisi?
Kolay değil hiç birisi
Var mı yüce Ata'm gibisi?
***
Gelmiş, geçmiş, gelecek
Milyonların sevgilisi
Gelmiş, geçmiş, gelecek
Milyonların sevgilisi
***
Nerede aydın geleceğe hizmetlerin?
Heba mı?
Canla başla bütün emeklerin
***
Nerede aydın geleceğe hizmetlerin?
Heba mı?
Canla başla bütün emeklerin
***
Görmez gözler görsün artık
Hissiz vicdan uyansın yazık
Görmez gözler görsün artık
Hissiz vicdan uyansın yazık
***
Fikrini atmak değil
Her gönle dikmek gerek
Bin türlü yermek değil
Aşkla büyütmek gerek
***
Fikrini atmak değil
Her gönle dikmek gerek
Bin türlü yermek değil
Aşkla büyütmek gerek
***
Kolay değil hiç birisi
Var mı yüce Ata'm gibisi?
Kolay değil hiç birisi
Var mı yüce Ata'm gibisi?
***
Gelmiş, geçmiş, gelecek
Milyonların sevgilisi
Gelmiş, geçmiş, gelecek
Milyonların sevgilisi
Gelmiş, geçmiş, gelecek
Milyonların sevgilisi
-
Ben senin haberini ellerden dillerden
Duymak için sevmedim
Ben senin haberini ellerden dillerden
Duymak için sevmedim
Ya canımı ya beni nasıl olacak
***
Ayrılık deme bana ne olur
Ne olur damarıma basma
Ya canımı al ya he de bu adama
Çünkü o artık sensiz olamıyor
***
Ayrılık deme bana ne olur
Ne olur damarıma basma
Ya canımı al ya he de bu adama
Çünkü o artık sensiz olamıyor
***
Ben de bu kara sevda
Ben de bu yürek varken
Yar etmem yar etmem
***
Ben de bu kara sevda
Ben de bu yürek varken
Yar etmem yar etmem
Seni ellere dillere dillere vay
***
Ayrılık deme bana ne olur
Ne olur damarıma basma
Ya canımı al ya he de bu adama
Çünkü o artık sensiz olamıyor
***
Ayrılık deme bana ne olur
Ne olur damarıma basma
Ya canımı al ya he de bu adama
Çünkü o artık sensiz olamıyor
***
Nasıl olsun nasıl olsun
Nasıl dersen öyle olsun
Kalbim senle dolsun
***
Nasıl olsun nasıl olsun
Nasıl dersen öyle olsun
Kalbim senle dolsun
***
Ya canımı ya beni nasıl olacak
Ayrılık deme bana ne olur
Ne olur damarıma basma
Ya canımı al ya he de bu adama
Çünkü o artık sensiz olamıyor
***
Ayrılık deme bana ne olur
Ne olur damarıma basma
Ya canımı al ya he de bu adama
Çünkü o artık sensiz olamıyor
***
Ayrılık deme bana ne olur
Ne olur damarıma basma
Ya canımı al ya he de bu adama
Çünkü o artık sensiz olamıyor
***
Ayrılık deme bana ne olur
Ne olur damarıma basma
Ya canımı al ya he de bu adama
Çünkü o artık sensiz olamıyor
-
Aşkı çalan sazım var
Bir ufacık nazım var
"Keyfekeder" diyemem
Bağrı yanık sözüm var
***
Aşkı çalan sazım var
Bir ufacık nazım var
"Keyfekeder" diyemem
Bağrı yanık sözüm var
***
Beni bu diyarda soran olmaz mı?
Yaralı kalbimi saran olmaz mı?
Uzatsam elimi kimse tutmaz mı?
Yalvarsam yakarsam duyan olmaz mı?
***
Sevda koru ten üstünde parladı
Başım tacı hem alladı pulladı
***
Bir öteye bir beriye
Bir öteye bir beriye yolladı
***
Ne dert versen ne devayı, olmaz mı?
Ne dert versen ne devayı, olmaz mı?
***
Yâr elinde telim var
Bahçesinde gülüm var
Çeşit çeşit parlarım
Hem alım hem morum var
***
Yâr elinde telim var
Bahçesinde gülüm var
Çeşit çeşit parlarım
Hem alım hem morum var
***
Beni bu diyarda soran olmaz mı?
Yaralı kalbimi saran olmaz mı?
Uzatsam elimi kimse tutmaz mı?
Yalvarsam yakarsam duyan olmaz mı?
***
Sevda koru ten üstünde parladı
Başım tacı hem alladı pulladı
***
Bir öteye bir beriye
Bir öteye bir beriye yolladı
***
Ne dert versen ne devayı, olmaz mı?
Ne dert versen ne devayı, olmaz mı?
-
Sevgimden usanmış mı?
O kıza selam söyle
Neyi var, neyi yoksa alsın gitsin
Sözünü unutmuş mu?
Hani çok seviyordu
Neyi var, neyi yoksa alsın gitsin
***
Elimi sallasam ellisi
Biri gider, gelir birisi
Ne sanmış bu kız kendini?
Bulamam mı zannetti?
***
Elimi sallasam ellisi
Biri gider, gelir birisi
Ne sanmış bu kız kendini?
Bulamam mı zannetti?
***
Bulurum, bulurum, söyle
O kıza selam söyle
Neyi var, neyi yoksa alsın gitsin
***
Bulurum, bulurum, söyle
Git ona selam söyle
Neyi var, neyi yoksa alsın gitsin
***
Düşünmüş mü, taşınmış mı?
Kafayı çok takar sonra
Ayrılık koyar sonra sonra
***
Düşünmüş mü, taşınmış mı?
Kafayı çok takar sonra
Ayrılık koyar sonra sonra
***
Elimi sallasam ellisi
Biri gider, gelir birisi
Ne sanmış bu kız kendini?
Yapamam mı zannetti?
***
Elimi sallasam ellisi
Biri gider, gelir birisi
Ne sanmış bu kız kendini?
Yapamam mı zannetti?
***
Yaparım, yaparım, söyle
O kıza selam söyle
Neyi var, neyi yoksa alsın gitsin
***
Yaparım, yaparım, söyle
O kıza selam söyle
Neyi var, neyi yoksa alsın gitsin
***
Elimi sallasam ellisi
Biri gider, gelir birisi
Ne sanmış bu kız kendini?
Yapamam mı zannetti?
***
Yaparım, yaparım, söyle
O kıza selam söyle
Neyi var, neyi yoksa alsın gitsin
***
Hem yapar, hem bulurum, söyle
O kıza selam söyle
Neyi var, neyi yoksa alsın gitsin
-
Gözümü diktim yola gelen yok, ah giden yok
Yok işte yine yok
İnan ki başkasında gözüm yok
Benim için çözüm yok
Yok işte yine yok
***
Gözümü diktim yola gelen yok, ah giden yok
Yok işte yine yok
İnan ki başkasında gözüm yok
Benim için çözüm yok
Yok işte yine yok
***
Ah bu kaçıncı yemin diyeceksin ama
Son bir kez bakarsan canım feda sana
Çekip gitti derman, almaya senden ferman
Kaldım boynu bükük, yad ellerde yanık
***
Çünkü benim başka bir kimsem yok
Ama hiç kimsem yok, yok işte yine yok
***
Kimse bilmez halimi soran yok
Elimi tutan yok, yok işte yine yok
Bana senden başka dost olan yok
İçimi bilen yok, yok işte yine yok
***
Ah bu kaçıncı yemin diyeceksin ama
Son bir kez bakarsan canım feda sana
Çekip gitti derman, almaya senden ferman
Kaldım boynu bükük, yad ellerde yanık
***
Çünkü benim başka bir kimsem yok
Ama hiç kimsem yok, yok işte yine yok
Ama benim başka bir kimsem yok
Ama hiç kimsem yok, yok işte yine yok
-
Hani yer oynamayacaktı yerinden?
Hani gözün vurmayacaktı derinden?
Hani varına tiryaki olmayacaktım, ah?
Hani sevdan belimden bükmeyecekti?
***
Tükenmeden ümitlerim gel yeter
Yaşım başım geçmemişken al yeter
Ardım sıra gizli gizli dolanıp durma
Sonum buysa ben razıyım, ben razıyım, vur
Vur yeter
***
Hani rüyalarımı bölmeyecektin?
Hani gözyaşlarımı görmeyecektin?
Hani sakınacaktın kolum kanadım, ah?
Hani şefkat güneşim sönmeyecektin?
***
Tükenmeden ümitlerim gel yeter
Yaşım başım geçmemişken al yeter
Ardım sıra gizli gizli dolanıp durma
Sonum buysa ben razıyım, ben razıyım, vur
Vur yeter
***
Ardım sıra gizli gizli dolanıp durma
Sonum buysa ben razıyım, ben razıyım, vur
Vur yeter