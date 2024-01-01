-
Kolay lokma sanma
Görünüşe aldanma
Ne olur geçmişe bakma
Ne olur bunu bana yapma
***
Sevişmeyi bırak
Yüreğime iyice bak
Beni ta derinlerden yak
***
Ben senin bildiğin
Erkeklerden değilim
Ne olur bunu yapma
-
Ben sevenim, cebredenin
Aşkına kul köle, bi' de delisiyim
Aşkları kalbine yazmak da istersen
Sana 3G tavsiye ederim
***
Ben sevenim, cebredenin
Aşkına kul köle, bi' de delisiyim
Aşkları kalbine yazmak da istersen
Sana 3G tavsiye ederim
***
Ben sevenim, cebredenin
Aşkına kul köle, bi' de delisiyim
Aşkları kalbine yazmak da istersen
Sana 3G tavsiye ederim
Sana 3G tavsiye ederim
Sana 3G tavsiye ederim
***
Birincisi gözünü aç
İkincisi gönlünü aç
Üçüncüsü aramızda sır olsun
Ayrılana kapak olsun
***
Birincisi gözünü aç
İkincisi gönlünü aç
Üçüncüsü aramızda sır olsun
Ayrılana kapak olsun
Anlayana kapak olsun
Anlayana kapak olsun
***
Aradığın kadına ulaşılamıyorsa
Her aradığında kapsama alanı dışındaysa
Farkındaysa, akıllıysa
O 3G hemen açılacak
***
Aradığın kadına ulaşılamıyorsa
Her aradığında kapsama alanı dışındaysa
Farkındaysa, akıllıysa
O 3G hemen açılacak
***
Onu ara, ara, ara
Arayacak yer kalmayıncaya kadar
Onu çok sev, hem de çok sev
Sevecek kimse kalmayıncaya kadar
***
Onu ara, ara, ara
Arayacak yer kalmayıncaya kadar
Sonra unut, unut gitsin
Sevdin ya, artık kim ne derse desin
Artık kim ne derse desin
Artık kim ne derse desin
***
Kime ne? Kim ne derse desin
Kendinden razı değil misin?
Sevmekse en kralını sevdin
Özgürsün, artık yollar senin
***
Kime ne? Kim ne derse desin
Kendinden razı değil misin?
Sevmekse en kralını sevdin
Özgürsün, artık yollar senin
Özgürsün, artık yollar senin
Özgürsün, artık yollar senin
***
Aradığın kadına ulaşılamıyorsa
Her aradığında kapsama alanı dışındaysa
Farkındaysa, akıllıysa
O 3G hemen açılacak
***
Aradığın kadına ulaşılamıyorsa
Her aradığında kapsama alanı dışındaysa
Farkındaysa, akıllıysa
O 3G hemen açılacak
***
Aradığın kadına ulaşılamıyorsa
Her aradığında kapsama alanı dışındaysa
Farkındaysa, akıllıysa
O 3G hemen açılacak
***
Aradığın kadına ulaşılamıyorsa
Her aradığında kapsama alanı dışındaysa
Farkındaysa, akıllıysa
O 3G hemen açılacak
***
Aradığın kadına ulaşılamıyorsa
Her aradığında kapsama alanı dışındaysa
Farkındaysa, akıllıysa
O 3G hemen açılacak
-
Gitmek mi zor?
Kalmak mı zor?
Bir yol bulamadım
Yemin ettim
Yemin bozdum
Bir kalbi yaraladım
***
Affet artık, ne olur affet
Büyük ceza bana hasret
Çekti vurdu beni adalet
Bir yol bulamadım
***
Haklısın sende çok acı çektin
Bu yolları yalnız geçtin
Tutulsaydı kopsaydı dilim
***
Kapına düştüm, ne olur affet
Büyük ceza bana hasret
Bir söz bulamadım
***
Gitmek mi zor?
Kalmak mı zor?
Bir yol bulamadım
Yemin ettim
Yemin bozdum
Bir kalbi yaraladım
***
Affet artık, ne olur affet
Büyük ceza bana hasret
Çekti vurdu beni adalet
Bir yol bulamadım
***
Haklısın sende çok acı çektin
Bu yolları yalnız geçtin
Tutulsaydı kopsaydı dilim
***
Kapına düştüm, ne olur affet
Büyük ceza bana hasret
Bir söz bulamadım
***
Haklısın sende çok acı çektin
Bu yolları yalnız geçtin
Tutulsaydı kopsaydı dilim
***
Kapına düştüm, ne olur affet
Büyük ceza bana hasret
Bir söz bulamadım
-
Evini kaybettin, yuvanı kaybettin git sen
Şaka mı zannettin
İnadı bırak sen, kafamı bozma istersen
Bir sigara yak sen
Ya da çek git hadi çek git burdan
***
Al başını git bu evden, görmesin gözüm
Usandım, bıktım usandım dırdırından
O köpeği de sakın unutma
Al onu da götür yanında
Kalmasın bir şeyin bu evde, bana da böyle bağırma
***
Al başını git bu evden, görmesin gözüm
Usandım, bıktım usandım dırdırından
O köpeği de sakın unutma
Al onu da götür yanında
Kalmasın bir şeyin bu evde, bana da böyle bağırma
***
Evini kaybettin, yuvanı kaybettin git sen
Şaka mı zannettin
İnadı bırak sen, kafamı bozma istersen
Bir sigara yak sen
Ya da çek git hadi çek git burdan
***
Al başını git bu evden, görmesin gözüm
Usandım, bıktım usandım dırdırından
O kadını da sakın unutma
Baksın falınıza, ne çıkarsa çıksın
Kimin umurunda, yeter ki bana da böyle bağırma
***
Al başını git bu evden, görmesin gözüm
Usandım, bıktım usandım dırdırından
O kadını da sakın unutma
Baksın falınıza, ne çıkarsa çıksın
Kimin umurunda, yeter ki bana da böyle bağırma
***
Al başını git bu evden, görmesin gözüm
Usandım, bıktım usandım dırdırından
O köpeği de sakın unutma
Al onu da götür yanında
Kalmasın bir şeyin bu evde, bana da böyle bağırma
-
Evet üzüldüm, çok sıkıldım
Canım acıdı, canım
Bir ara, bir sor n'olur
Anlasan (anlasan)
***
Evet üzüldüm, çok sıkıldım
Canım acıdı, canım
Bir ara, bir sor n'olur
Anlasan
***
Arasan da aramasan da
Sevsen de sevmesen de
Sevgide öksüz, aşkta yetim
Kalsam da kalmasam da
Arasan da aramasan da
Seviyorum deli gibi hâlâ
***
Arasan da aramasan da
Sevsen de sevmesen de
Sevgide öksüz, aşkta yetim
Kalsam da kalmasam da
Arasan da aramasan da
Seviyorum deli gibi hâlâ
***
Evet üzüldüm, çok sıkıldım
Canım acıdı, canım (canım)
Bir ara, bir sor n'olur
Anlasan (anlasan)
***
Evet üzüldüm, çok sıkıldım
Canım acıdı, canım
Bir ara, bir sor n'olur
Anlasan
***
Arasan da aramasan da
Sevsen de sevmesen de
Sevgide öksüz, aşkta yetim
Kalsam da kalmasam da
Arasan da aramasan da
Seviyorum deli gibi hâlâ
***
Arasan da aramasan da
Sevsen de sevmesen de
Sevgide öksüz, aşkta yetim
Kalsam da kalmasam da
Arasan da aramasan da
Seviyorum deli gibi hâlâ
***
Arasan da aramasan da
Sevsen de sevmesen de
Sevgide öksüz, aşkta yetim
Kalsam da kalmasam da
Arasan da aramasan da
Seviyorum deli gibi hâlâ
***
Arasan da aramasan da
-
İki damla yaş aksa gözünden
Ayrılık yüzünden
Beni anlarsın
Düşenin halinden düşen anlar
Düşmek değil ete kalkmak zor
Sen de anlarsın
***
Ayrılıp gittin senin vebali
Değdi mi bari
İnan çok ağlattın
Ne demiştin bana ne olur hatırla
Göze göze, dişe diş, aşka aşk
Sakın unutma
***
Dokunsan ağlayacak gibiyim
Kal desen kalacak gibiyim
Hala seni bekler gibiyim
Ah..zor... Ayrılık çok zor
-
Hatalıyım biliyorum
Ne olur bir kez dinle sözlerimi bir fırsat var
Aşkımın hatırı aşkımız için
***
Hatalıyım biliyorum
Ne olur bir kez dinle sözlerimi bir fırsat var
Aşkımın hatırı aşkımız için
***
Beni kahkahanla sev hüznümü de benden ayırma
Paylaş gözyaşlarımı aksın gitsin boş ver aldırma
Sen yanımda olmayınca ben ben değilim benimle kal
Benimle kal
***
Sen gitme hep benimle kal
Ne olur bırakma ellerimi
Benimle kal ne olur kaçırma gözlerini
Benimle kal ne olursun ne olur benimle kal
***
Sen gitme hep benimle kal
Ne olur bırakma ellerimi
Benimle kal ne olur kaçırma gözlerini
Benimle kal ne olursun ne olur benimle kal
***
Anılarım sevgi dolu
Ne olur bir kez dinle yüreğimi bir fırsat ver
Aşkımın hatırı aşkımız için
***
Anılarım sevgi dolu
Ne olur bir kez dinle yüreğimi bir fırsat ver
Aşkımın hatırı aşkımız için
***
Beni kahkahanla sev hüznümü de benden ayırma
Paylaş gözyaşlarımı aksın gitsin boş ver aldırma
Sen yanımda olmayınca ben ben değilim benimle kal
Benimle kal
***
Sen gitme hep benimle kal
Ne olur bırakma ellerimi
Benimle kal ne olur kaçırma gözlerini
Benimle kal ne olursun ne olur benimle kal
***
Sen gitme hep benimle kal
Ne olur bırakma ellerimi
Benimle kal ne olur kaçırma gözlerini
Benimle kal ne olursun ne olur benimle kal
-
Bu şehrin ışıkları bir yanar bir de söner
Gece sisi gündüz dumanı tüter
Bir kalbim var hiç ona benzemez
Yanar sönmeyen ateş ama tütemez
***
Bilir misin bu şehirde sana aşık biri var biri var
Gözünde yaş ve kalbinde inceden bir sızı var sızı var
Sana adanmış hayatı umurunda olmasa da
Bu şehirde sana aşık sana tapan biri var
***
Bu şehrin sokakları bir dolar bir boşalır
Gece riya gündüz yalanı yaşanır
Bir kalbim var hiç ona benzemez
Doldu boşalmaz içi yalan diyemez
***
Bilir misin bu şehirde sana aşık biri var biri var
Gözünde yaş ve kalbinde inceden bir sızı var sızı var
Sana adanmış hayatı umurunda olmasa da
Bu şehirde sana aşık sana tapan biri var
-
Sıcak yatak, soğuk kadın
Derdin ne anlamadım
Bıktırdın usandırdın
Bırakta git
***
Ayrılık bize yakın
Derdin ne anlamadım
Bıktırdın usandırdın
Bırakta git
***
Bırakta git ne olur
Yetmedi mi hala
Olmuyor ne yapsak
Her şey boş baksana
Yürümüyor galiba
Bırakta git
***
Bırakta git ne olur
Yetmedi mi hala
Olmuyor ne yapsak
Her şey boş baksana
Yürümüyor galiba
Bırakta git
***
Yemin etme ne olur
Her ayrılık acı olur
Benden beter olasın
Dilerim çabuk olur
***
Yemin etme ne olur
Her ayrılık acı olur
Benden beter olasın
Dilerim çabuk olur
***
Bırakta git ne olur
Yetmedi mi hala
Olmuyor ne yapsak
Her şey boş baksana
Yürümüyor galiba
***
Sıcak yatak, soğuk kadın
Derdin ne anlamadım
Bıktırdın usandırdın
Bırakta git
***
Ayrılık bize yakın
Derdin ne anlamadım
Bıktırdın usandırdın
Bırakta git
***
Bırakta git ne olur
Yetmedi mi hala
Olmuyor ne yapsak
Her şey boş baksana
Yürümüyor galiba
Bırakta git
***
Bırakta git ne olur
Yetmedi mi hala
Olmuyor ne yapsak
Her şey boş baksana
Yürümüyor galiba
Bırakta git
***
Yemin etme ne olur
Her ayrılık acı olur
Benden beter olasın
Dilerim çabuk olur
***
Yemin etme ne olur
Her ayrılık acı olur
Benden beter olasın
Dilerim çabuk olur
***
Bırakta git ne olur
Yetmedi mi hala
Olmuyor ne yapsak
Her şey boş baksana
Yürümüyor galiba
-
Kimin ahını aldım bilmem?
Dert yakamdan düşmüyor
Kader bir fırsat daha ver ne olur
***
Kimin ahını aldım bilmem?
Dert yakamdan düşmüyor
Kader bir fırsat daha ver ne olur
***
Bana güzel haber ver
Şöyle güzelce olsun
Aşk evliliğini ararken
Bir bakışa razıyım artık
Her ayrılık bir hicran yarası
Canıma yetti artık
***
Aşk evliliğini ararken
Bir bakışa razıyım artık
Haber salın söyleyin anneme
Kız isteyelim artık
***
Kimin ahını aldım bilmem?
Dert yakamdan düşmüyor
Kader bir fırsat daha ver ne olur
***
Kimin ahını aldım bilmem?
Dert yakamdan düşmüyor
Kader bir fırsat daha ver ne olur
***
Adam gibi sevecek misin?
Onun yolunda ölecek misin?
Kader bir kez daha sorsan
İnan ki ölürüm
***
Adam gibi sevecek misin?
Onun yolunda ölecek misin?
Kader bir kez daha sorsan
İnan ki ölürüm
***
Bana güzel haber ver
Şöyle güzelce olsun
Aşk evliliğini ararken
Bir bakışa razıyım artık
Her ayrılık bir hicran yarası
Canıma yetti artık
***
Aşk evliliğini ararken
Bir bakışa razıyım artık
Haber salın söyleyin anneme
Kız isteyelim artık
***
Kimin ahını aldım bilmem?
Dert yakamdan düşmüyor
Kader bir fırsat daha ver ne olur
***
Kimin ahını aldım bilmem?
Dert yakamdan düşmüyor
Kader bir fırsat daha ver ne olur
***
Adam gibi sevecek misin?
Onun yolunda ölecek misin?
Kader bir kez daha sorsan
İnan ki ölürüm
***
Adam gibi sevecek misin?
Onun yolunda ölecek misin?
Kader bir kez daha sorsan
İnan ki ölürüm
-
Sar beni
Ben sana kendimi feda etmişim
Sev beni
Bu canı uğruna heba etmişim
Sevgilim her şeyim
Gönlüme taht kuran Dilberim
***
Sevdalar aşka doymak için vuslatlar sana kanmak için
Sevdalar aşka doymak için vuslatlar sana kanmak için
Denedim yetmiyor dertlerim bitmiyor Bu sizi bitmiyor
Ne doyarım ne kanarım ben sana Dilberim
Denedim yetmiyor dertlerim bitmiyor Bu sizi bitmiyor
Ne doyarım ne kanarım ben sana Dilberim
***
Vur beni
O gözler o kaşlar ne işe yarar
Yor beni
Feryatlar figanlar beni oyalar
Sevgilim her şeyim
Gönlüme taht kuran Dilberim
***
Sevdalar aşka doymak için vuslatlar sana kanmak için
Sevdalar aşka doymak için vuslatlar sana kanmak için
Denedim Yetmiyor dertlerim bitmiyor bu sizi bitmiyor
Ne doyarım ne kanarım ben sana Dilberim
Denedim yetmiyor dertlerim bitmiyor bu sizi bitmiyor
Ne doyarım ne kanarım ben sana Dilberim
-
Yine gözüm yollarda, neredesin?
Gündüzüm gece oldu kederdeyim
Bilemezsin kaç gece, gelir diye bekledim
Gelmeyince derdime
***
Yine gözüm yollarda, neredesin?
Gündüzüm gece oldu kederdeyim aah
Bilemezsin kaç gece, gelir diye bekledim
Gelmeyince derdime, yenileri ekledim
***
Gel yarim ol, sevdalım ol
Sultanım ol, fermanım ol
Dertlerimin dermanı ol
Hercai
***
Gel yarim ol, sevdalım ol
Sultanım ol, fermanım ol
Dertlerimin dermanı ol
Hercai
***
Dolu dolu sevdalar gözlerimde
Gönlümde dolanırsın hep o halinle
Uçuşuyor saçların, yaralanmış kalbime
Yine sensin tek çare (çare)
***
Dolu dolu sevdalar gözlerimde
Gönlümde dolanırsın hep o halinle aaah
Uçuşuyor saçların, yaralanmış kalbime
Yine sensin tek çare, şu zavallı halime
***
Gel yarim ol, sevdalım ol
Sultanım ol, fermanım ol
Dertlerimin dermanı ol
Hercai
***
Gel yarim ol, sevdalım ol
Sultanım ol, fermanım ol
Dertlerimin dermanı ol
Hercai
***
Gel yarim ol, sevdalım ol
Sultanım ol, fermanım ol
Dertlerimin dermanı ol
Hercai
***
Gel yarim ol, sevdalım ol
Sultanım ol, fermanım ol
Dertlerimin dermanı ol
Hercai
-
Üstüme gelme ne olur
Seviyorum deli gibi
Yaktırma ne olur gemileri
Üstüme gelme
***
Üstüme gelme ne olur
Seviyorum deli gibi
Yaktırma ne olur gemileri
Üstüme gelme
***
Yakarsam tam yakarım
Aşk benim kod adım
Ateşim yakar canını, tenini
Hissedersin en derinini
***
Yan dersen yanarım
Tap dersen taparım
Sev dersen severim
Aşk benim kod adım
***
Üstüme gelme ne olur
Seviyorum deli gibi
Yaktırma ne olur gemileri
Üstüme gelme
***
Üstüme gelme ne olur
Seviyorum deli gibi
Yaktırma ne olur gemileri
Üstüme gelme
***
Yakarsam tam yakarım
Aşk benim kod adım
Ateşim yakar canını, tenini
Hissedersin en derinini
***
Yan dersen yanarım
Tap dersen taparım
Sev dersen severim
Aşk benim kod adım
***
Yan dersen yanarım
Tap dersen taparım
Sev dersen severim
Aşk benim kod adım
***
Yan dersen yanarım
Tap dersen taparım
Sev dersen severim
Aşk benim kod adım
***
Yan dersen yanarım
Tap dersen taparım
Sev dersen severim
Aşk benim kod adım
***
Yan dersen yanarım
Tap dersen taparım
Sev dersen severim
Aşk benim kod adım
-
Ağlarsan kıyamam, kıyamam ki küçüğüm
Gözlerine bakıp da, sana yalan diyemem
Söylesene diyorsun, söylemek zor küçüğüm
Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem, ooof
***
Deyip de çektin gittin
Deyip de çektin gittin
***
Ağlarsan kıyamam, kıyamam ki küçüğüm
Gözlerine bakıp da, sana yalan diyemem
Söylesene diyorsun, söylemek zor küçüğüm
Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem, ooof
***
Deyip de çektin gittin
Deyip de çektin gittin
***
Yalancısın sen yalancı
Ne olursun gitme dur
Unuttun mu küçüğüm?
Kızımız olacaktı, aaah
***
Yalancısın sen yalancı
Ne olursun gitme dur
Unuttun mu küçüğüm?
Kızımız olacaktı
***
Unutmak kolay mı? kolay mı küçüğüm?
Ayrılık ölümden beter be küçüğüm
Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm
Kızımsız yollardayım
***
Unutmak kolay mı? kolay mı küçüğüm?
Ayrılık ölümden beter be küçüğüm
Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm
Kızımsız yollardayım
***
Ağlarsan kıyamam, kıyamam ki küçüğüm
Gözlerine bakıp da, sana yalan diyemem
Söylesene diyorsun, söylemek zor küçüğüm
Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem, ooof
***
Deyip de çektin gittin, aaah
Deyip de çektin gittin
***
Yalancısın sen yalancı
Ne olursun gitme dur
Unuttun mu küçüğüm?
Kızımız olacaktı, aaah
***
Yalancısın sen yalancı
Ne olursun gitme dur
Unuttun mu küçüğüm?
Kızımız olacaktı
***
Unutmak kolay mı? kolay mı küçüğüm?
Ayrılık ölümden beter be küçüğüm
Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm
Kızımsız yollardayım
***
Unutmak kolay mı? kolay mı küçüğüm?
Ayrılık ölümden beter be küçüğüm
Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm
Kızımsız yollardayım
-
Derdim var dermanım yok
Devasızım sizim sızlar içim
Senin için vefasız diyor içim
Duymaya yok inan cesaretim
***
Çok katinim oldu çok ahlar aldım
Deli gönlüm hep hoştu ama bostu
Çok sevenim oldu çok ahlar aldım
Deli gönlüm hep hoştu ama bostu
***
Herkes içiyor gezip tozuyor
Bir yari sevdim ah çektiriyor
Benimse ne arayanım ne soranım
Bir mesajım bile yok
***
Derdim var dermanım yok
Devasızım sizim sızlar içim
-
Kal gitme kal, o gidişin kor bana
Bak halime, ver elini, ver bana
Kal gitme kal, o gidişin kor bana
Bak halime, ver elini, ver bana
**
Gel yanıma, sarıl yeniden
Ne çok özledim seni ben
Tükenen ümitlerimi
Yeniden, taşır yeniden
***
Gel yanıma, sarıl yeniden
Ne çok özledim seni ben
Tükenen ümitlerimi
Yeniden, taşır yeniden
***
Yana yana buraları dolaşıyorum
Yapayalnız geceleri avutuyorum
Sakın ola bu aşkı harcama
Delice seviyorum, nazına ölüyorum
***
Yana yana buraları dolaşıyorum
Yapayalnız geceleri avutuyorum
Sakın ola bu aşkı harcama
Delice seviyorum, nazına ölüyorum
***
Dur, bir daha düşün, bir daha, bir daha bak bana
Dur yalvarıyorum, nazı bırak, dur dön bana
Dur bir daha düşün, bir daha, bir daha bak bana
Dur yalvarıyorum, nazı bırak, dur dön bana
***
Gel yanıma, sarıl yeniden
Ne çok özledim seni ben
Tükenen ümitlerimi
Yeniden, taşır yeniden
***
Gel yanıma, sarıl yeniden
Ne çok özledim seni ben
Tükenen ümitlerimi
Yeniden, taşır yeniden
***
Yana yana buraları dolaşıyorum
Yapayalnız geceleri avutuyorum
Sakın ola bu aşkı harcama
Delice seviyorum, nazına ölüyorum
***
Yana yana buraları dolaşıyorum
Yapayalnız geceleri avutuyorum
Sakın ola bu aşkı harcama
Delice seviyorum, nazına ölüyorum
***
Yana yana buraları dolaşıyorum
Yapayalnız geceleri avutuyorum
Sakın ola bu aşkı harcama
Delice seviyorum, nazına ölüyorum
***
Yana yana buraları dolaşıyorum
Yapayalnız geceleri avutuyorum
Sakın ola bu aşkı harcama
Delice seviyorum, nazına ölüyorum
-
Sevgimden usanmış mı?
O kıza selam söyle
Neyi var, neyi yoksa alsın gitsin
Sözünü unutmuş mu?
Hani çok seviyordu
Neyi var, neyi yoksa alsın gitsin
***
Elimi sallasam ellisi
Biri gider, gelir birisi
Ne sanmış bu kız kendini?
Bulamam mı zannetti?
***
Elimi sallasam ellisi
Biri gider, gelir birisi
Ne sanmış bu kız kendini?
Bulamam mı zannetti?
***
Bulurum, bulurum, söyle
O kıza selam söyle
Neyi var, neyi yoksa alsın gitsin
***
Bulurum, bulurum, söyle
Git ona selam söyle
Neyi var, neyi yoksa alsın gitsin
***
Düşünmüş mü, taşınmış mı?
Kafayı çok takar sonra
Ayrılık koyar sonra sonra
***
Düşünmüş mü, taşınmış mı?
Kafayı çok takar sonra
Ayrılık koyar sonra sonra
***
Elimi sallasam ellisi
Biri gider, gelir birisi
Ne sanmış bu kız kendini?
Yapamam mı zannetti?
***
Elimi sallasam ellisi
Biri gider, gelir birisi
Ne sanmış bu kız kendini?
Yapamam mı zannetti?
***
Yaparım, yaparım, söyle
O kıza selam söyle
Neyi var, neyi yoksa alsın gitsin
***
Yaparım, yaparım, söyle
O kıza selam söyle
Neyi var, neyi yoksa alsın gitsin
***
Elimi sallasam ellisi
Biri gider, gelir birisi
Ne sanmış bu kız kendini?
Yapamam mı zannetti?
***
Yaparım, yaparım, söyle
O kıza selam söyle
Neyi var, neyi yoksa alsın gitsin
***
Hem yapar, hem bulurum, söyle
O kıza selam söyle
Neyi var, neyi yoksa alsın gitsin
-
Yaş 35 oldu,
Kah orda, kah burda geçti,,
Yirmisiydi sana düştü gönlüm,
Geçti ömrüm,
Sevenin ahı tutarmış derler,
Ama benim hakkım yok,
***
Sevemedim onun gibi,
İnan bana yatacak yerim yok,
Yaş 35 oldu,
Hoş beş vakti geçti
Yirmisiydi sana düştü gonlüm, geçti ömrüm
0 seni benden aldı,
Yareme yare kattı, belli ki daha çok sevdı
Bitsin ömrüm,
0 seni benden aldı, belli ki daha çok sevdi
Gündüzüm yok, artık gecem yok ki,
Bitsin ömrüm
-
Gözümü diktim yola gelen yok, ah giden yok
Yok işte yine yok
İnan ki başkasında gözüm yok
Benim için çözüm yok
Yok işte yine yok
***
Gözümü diktim yola gelen yok, ah giden yok
Yok işte yine yok
İnan ki başkasında gözüm yok
Benim için çözüm yok
Yok işte yine yok
***
Ah bu kaçıncı yemin diyeceksin ama
Son bir kez bakarsan canım feda sana
Çekip gitti derman, almaya senden ferman
Kaldım boynu bükük, yad ellerde yanık
***
Çünkü benim başka bir kimsem yok
Ama hiç kimsem yok, yok işte yine yok
***
Kimse bilmez halimi soran yok
Elimi tutan yok, yok işte yine yok
Bana senden başka dost olan yok
İçimi bilen yok, yok işte yine yok
***
Ah bu kaçıncı yemin diyeceksin ama
Son bir kez bakarsan canım feda sana
Çekip gitti derman, almaya senden ferman
Kaldım boynu bükük, yad ellerde yanık
***
Çünkü benim başka bir kimsem yok
Ama hiç kimsem yok, yok işte yine yok
Ama benim başka bir kimsem yok
Ama hiç kimsem yok, yok işte yine yok