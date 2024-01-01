Yapmazsın Sen hiç kimseyi görmezsin, hiç kimseyi tanımazsın Kimsenin ismini bilmezsin (hiç bilmezsin) Kimseye bakmazsın, ama gözlerime bir kez baktın Onda da aşık oldum zaten (aşık oldum) *** Sen hiç kimseyi görmezsin, hiç kimseyi tanımazsın Kimsenin ismini bilmezsin (hiç bilmezsin) Kimseye bakmazsın, ama gözlerime bir kez baktın Onda da aşık oldum zaten (aşık oldum) *** Bir daha baksan, anlayacaksın Ama yapmazsın Bir daha baksan, anlayacaksın Ama yapmazsın *** Beni dinlemezsen, sevgimi nasıl bileceksin? Kalbimdeki ateşi, nasıl ölçüp biçeceksin? *** Aşksız geçmiş bir ömrü, hiç yaşanmamış say Doyasıya sevilmeden, burdan nasıl göçeceksin? Aşksız geçmiş bir ömrü, hiç yaşanmamış say Doyasıya sevilmeden, burdan nasıl göçeceksin? *** Hiç kimseyi kayırmazsın kimseciklerin hakkını Hiç kimselere yedirmezsin (yedirmezsin) İltimas yapmazsın, ama bana bir kez torpil yaptın Sana o gün sarıldım zaten (işte o gün) *** Hiç kimseyi kayırmazsın kimseciklerin hakkını Hiç kimselere yedirmezsin (yedirmezsin) İltimas yapmazsın, ama bana bir kez torpil yaptın Sana o gün sarıldım zaten (işte o gün) *** Sen de sarılsan, anlayacaksın Ama yapmazsın Sen de sarılsan, anlayacaksın Ama yapmazsın *** Beni dinlemezsen, sevgimi nasıl bileceksin? Kalbimdeki ateşi, nasıl ölçüp biçeceksin? *** Aşksız geçmiş bir ömrü, hiç yaşanmamış say Doyasıya sevilmeden, burdan nasıl göçeceksin? Aşksız geçmiş bir ömrü, hiç yaşanmamış say Doyasıya sevilmeden, burdan nasıl göçeceksin? *** Sen hiç kimseyi görmezsin, hiç kimseyi tanımazsın Kimsenin ismini bilmezsin Kimseye bakmazsın, ama gözlerime bir kez baktın Onda da aşık oldum zaten

Afedersin Her gün yeni bir şeylerden vazgeçiyorum Dün de canımdan vazgeçtim, sonuna kadar *** Değersin her bir saat yeniden ölsem de Kaldı ki, ben kimim ki, ölmüşüm, kalmışım Değersin her bir saat yeniden ölsem de Kaldı ki, ben kimim ki, ölmüşüm, kalmışım *** Affedersin halime itiraz etsem de Can fazla gelir sen varken hücrelerimde Haykırırım "isteyenin bir yüzü kara" "Vermeyenin nur olsun" böyledir bizde *** Affedersin halime itiraz etsem de Can fazla gelir sen varken hücrelerimde Haykırırım "isteyenin bir yüzü kara" "Vermeyenin nur olsun" böyledir bizde *** Öyle bir yaşamak ki, ne türlüdür sorma Uzakta yaşamak, yakınlardan yakın *** Şimdi bir tek şey kalmış becerebildiğim Bir sevgi, bir sevmek var gönlümün içinde Şimdi bir tek şey kalmış becerebildiğim Bir sevgi, bir sevmek var gönlümün içinde *** Affedersin halime itiraz etsem de Can fazla gelir sen varken hücrelerimde Haykırırım "isteyenin bir yüzü kara" "Vermeyenin nur olsun" böyledir bizde *** Affedersin halime itiraz etsem de Can fazla gelir sen varken hücrelerimde Haykırırım "isteyenin bir yüzü kara" "Vermeyenin nur olsun" böyledir bizde *** Affedersin halime itiraz etsem de Can fazla gelir sen varken hücrelerimde Haykırırım "isteyenin bir yüzü kara" "Vermeyenin nur olsun" böyledir bizde *** Affedersin halime itiraz etsem de Can fazla gelir sen varken hücrelerimde Haykırırım "isteyenin bir yüzü kara" "Vermeyenin nur olsun"

Atam Parlayan bir sabah yine başlıyor Günümüz aydın olsun, şenliğimiz var *** Masmavi gözleri bize gülüyor Yüceler yücesi önderimiz var Masmavi gözleri bize gülüyor Yüceler yücesi önderimiz var *** Biz sana doymayız, ömürlerce sevsek de Hayran olsak sana, her gün çiçek versek de *** Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin Az gelir uğruna, canlar versek de Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin Az gelir uğruna, canlar versek de *** Armağan ettiğin bu vatan bizim Bağımız, bostanımız, bülbülümüz var *** Minnetle haykıran çağlayan bizim Şükranla sallanan sümbülümüz var Minnetle haykıran çağlayan bizim Şükranla sallanan sümbülümüz var *** Biz sana doymayız, ömürlerce sevsek de Hayran olsak sana, her gün çiçek versek de *** Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin Az gelir uğruna, canlar versek de Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin Az gelir uğruna, canlar versek de *** Ne mutlu, ne mutlu "Türk"üm diyene Ayımız, yıldızımız, bayrağımız var *** Anlıyız, şanlıyız Ata'm seninle Destanlar yazdıran toprağımız var Anlıyız, şanlıyız Ata'm seninle Destanlar yazdıran toprağımız var *** Biz sana doymayız, ömürlerce sevsek de Hayran olsak sana, her gün çiçek versek de *** Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin Az gelir uğruna, canlar versek de Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin Az gelir uğruna, canlar versek de *** Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin Az gelir uğruna, canlar versek de Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin Az gelir uğruna...

Benimle Kal Hatalıyım biliyorum Ne olur bir kez dinle sözlerimi bir fırsat var Aşkımın hatırı aşkımız için *** Hatalıyım biliyorum Ne olur bir kez dinle sözlerimi bir fırsat var Aşkımın hatırı aşkımız için *** Beni kahkahanla sev hüznümü de benden ayırma Paylaş gözyaşlarımı aksın gitsin boş ver aldırma Sen yanımda olmayınca ben ben değilim benimle kal Benimle kal *** Sen gitme hep benimle kal Ne olur bırakma ellerimi Benimle kal ne olur kaçırma gözlerini Benimle kal ne olursun ne olur benimle kal *** Sen gitme hep benimle kal Ne olur bırakma ellerimi Benimle kal ne olur kaçırma gözlerini Benimle kal ne olursun ne olur benimle kal *** Anılarım sevgi dolu Ne olur bir kez dinle yüreğimi bir fırsat ver Aşkımın hatırı aşkımız için *** Anılarım sevgi dolu Ne olur bir kez dinle yüreğimi bir fırsat ver Aşkımın hatırı aşkımız için *** Beni kahkahanla sev hüznümü de benden ayırma Paylaş gözyaşlarımı aksın gitsin boş ver aldırma Sen yanımda olmayınca ben ben değilim benimle kal Benimle kal *** Sen gitme hep benimle kal Ne olur bırakma ellerimi Benimle kal ne olur kaçırma gözlerini Benimle kal ne olursun ne olur benimle kal *** Sen gitme hep benimle kal Ne olur bırakma ellerimi Benimle kal ne olur kaçırma gözlerini Benimle kal ne olursun ne olur benimle kal

Hercai Yine gözüm yollarda, neredesin? Gündüzüm gece oldu kederdeyim Bilemezsin kaç gece, gelir diye bekledim Gelmeyince derdime *** Yine gözüm yollarda, neredesin? Gündüzüm gece oldu kederdeyim aah Bilemezsin kaç gece, gelir diye bekledim Gelmeyince derdime, yenileri ekledim *** Gel yarim ol, sevdalım ol Sultanım ol, fermanım ol Dertlerimin dermanı ol Hercai *** Gel yarim ol, sevdalım ol Sultanım ol, fermanım ol Dertlerimin dermanı ol Hercai *** Dolu dolu sevdalar gözlerimde Gönlümde dolanırsın hep o halinle Uçuşuyor saçların, yaralanmış kalbime Yine sensin tek çare (çare) *** Dolu dolu sevdalar gözlerimde Gönlümde dolanırsın hep o halinle aaah Uçuşuyor saçların, yaralanmış kalbime Yine sensin tek çare, şu zavallı halime *** Gel yarim ol, sevdalım ol Sultanım ol, fermanım ol Dertlerimin dermanı ol Hercai *** Gel yarim ol, sevdalım ol Sultanım ol, fermanım ol Dertlerimin dermanı ol Hercai *** Gel yarim ol, sevdalım ol Sultanım ol, fermanım ol Dertlerimin dermanı ol Hercai *** Gel yarim ol, sevdalım ol Sultanım ol, fermanım ol Dertlerimin dermanı ol Hercai

Nazına Ölüyorum Kal gitme kal, o gidişin kor bana Bak halime, ver elini, ver bana Kal gitme kal, o gidişin kor bana Bak halime, ver elini, ver bana ** Gel yanıma, sarıl yeniden Ne çok özledim seni ben Tükenen ümitlerimi Yeniden, taşır yeniden *** Gel yanıma, sarıl yeniden Ne çok özledim seni ben Tükenen ümitlerimi Yeniden, taşır yeniden *** Yana yana buraları dolaşıyorum Yapayalnız geceleri avutuyorum Sakın ola bu aşkı harcama Delice seviyorum, nazına ölüyorum *** Yana yana buraları dolaşıyorum Yapayalnız geceleri avutuyorum Sakın ola bu aşkı harcama Delice seviyorum, nazına ölüyorum *** Dur, bir daha düşün, bir daha, bir daha bak bana Dur yalvarıyorum, nazı bırak, dur dön bana Dur bir daha düşün, bir daha, bir daha bak bana Dur yalvarıyorum, nazı bırak, dur dön bana *** Gel yanıma, sarıl yeniden Ne çok özledim seni ben Tükenen ümitlerimi Yeniden, taşır yeniden *** Gel yanıma, sarıl yeniden Ne çok özledim seni ben Tükenen ümitlerimi Yeniden, taşır yeniden *** Yana yana buraları dolaşıyorum Yapayalnız geceleri avutuyorum Sakın ola bu aşkı harcama Delice seviyorum, nazına ölüyorum *** Yana yana buraları dolaşıyorum Yapayalnız geceleri avutuyorum Sakın ola bu aşkı harcama Delice seviyorum, nazına ölüyorum *** Yana yana buraları dolaşıyorum Yapayalnız geceleri avutuyorum Sakın ola bu aşkı harcama Delice seviyorum, nazına ölüyorum *** Yana yana buraları dolaşıyorum Yapayalnız geceleri avutuyorum Sakın ola bu aşkı harcama Delice seviyorum, nazına ölüyorum

Sevemem Deli mi divanemiyim bilemem Deli mi desem hoş mu desem Birini sevdim of birisini Kaşımı desem gözü mü desem *** Deli mi divanemiyim bilemem Deli mi desem hoş mu desem Birini sevdim of birisini Kaşımı desem gözü mü desem *** Sevemem, sevemem, sevemem Başkasına hiç göz süzemem Yalvarırım uzak durma ne olur Başkasını sevemem *** Sevemem, sevemem, sevemem Başkasına hiç göz süzemem Yalvarırım uzak durma ne olur Başkasını sevemem *** Deli ediyorsun beni zır deli Yok ki senden daha güzeli Deli ediyorsun beni zır deli Yok ki senden daha güzeli *** Sevemem, sevemem, sevemem Başkasına hiç göz süzemem Yalvarırım uzak durma ne olur Başkasını sevemem *** Sevemem, sevemem, sevemem Başkasına hiç göz süzemem Yalvarırım uzak durma ne olur Başkasını sevemem *** Şeytan mıyım melek mi bilemem Ah mı desem vah mı desem Her önüme geleni hiç sevemem İllede sen illede sen *** Şeytan mıyım melek mi bilemem Ah mı desem vah mı desem Her önüme geleni hiç sevemem İllede sen illede sen *** Sevemem, sevemem, sevemem Başkasına hiç göz süzemem Yalvarırım uzak durma ne olur Başkasını sevemem *** Sevemem, sevemem, sevemem Başkasına hiç göz süzemem Yalvarırım uzak durma ne olur Başkasını sevemem *** Deli ediyorsun beni zır deli Yok ki senden daha güzeli Deli ediyorsun beni zır deli Yok ki senden daha güzeli *** Sevemem sevemem sevemem Başkasına hiç göz süzemem Yalvarırım uzak durma ne olur Başkasını sevemem *** Sevemem sevemem sevemem Başkasına hiç göz süzemem Yalvarırım uzak durma ne olur Başkasını sevemem *** Sevemem sevemem sevemem Başkasına hiç göz süzemem Yalvarırım uzak durma ne olur Başkasını sevemem *** Sevemem sevemem sevemem Başkasına hiç göz süzemem Yalvarırım uzak durma ne olur Başkasını sevemem *** Sevemem sevemem sevemem Başkasına hiç göz süzemem Yalvarırım uzak durma ne olur Başkasını sevemem *** Sevemem sevemem sevemem Başkasına hiç göz süzemem Yalvarırım uzak durma ne olur Başkasını sevemem

Sevdalı Çiçek Sevdaya çiçek, sevdası çiçek Sevdalı çiçek, sevda çiçeği *** Sevdalı gönüller karalar bağladı Sözleri zehirdir, yürekler dağladı Aydın günleri karanlık bastı Ne kadar hazindir, kainat ağladı *** Sevdaya çiçek, sevdası çiçek Sevdalı çiçek, sevda çiçeği *** Sevdalı çiçek solar da bakmazsan eğer Hele ki, topraktan çekip çıkarsan Serha serha ayrılır, tükenir biter Her gönlü aşk ile bezemek lazımdır Aşkı her hücreye kazımak lazımdır Sevdasıdır diri tutan bedeni Ondan ayrılana acımak lazımdır