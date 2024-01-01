Yerlerdeyim Kırılan kalbin bu mudur hâli, bu mudur yâri? Böyle olur mu ah kırdın gittin kalbimi Ya benim hâlim canlı cenaze, ölüyüm sanki Senin sayende ah tek soluksuz hiç nefessiz *** Yerlerdeyim yerlerde bıraktığın o yerde Verdiğin sözler nerde yerlerdeyim yerlerde Yerlerdeyim yerlerde sen neredesin, ben nerde? Aşk mı bu ne olur söyle yerlerdeyim yerlerde *** Sevenin hâli böyle olur mu? Sevenin kalbi böyle vurur mu? Ah ta derinden can yerinden *** Düşenin hâli böyle olur mu? Sevenin ahı yerde kalır mı? Ah hep kadersiz hep kadersiz *** Yerlerdeyim yerlerde bıraktığın o yerde Verdiğin sözler nerde yerlerdeyim yerlerde Yerlerdeyim yerlerde sen neredesin, ben nerde? Aşk mı bu ne olur söyle yerlerdeyim yerlerde *** Tek soluksuz, hiç nefessiz *** Yerlerdeyim yerlerde bıraktığın o yerde Verdiğin sözler nerde yerlerdeyim yerlerde Yerlerdeyim yerlerde sen neredesin, ben nerde? Aşk mı bu ne olur söyle yerlerdeyim yerlerde

Hey Kız (Radio Edit) Hey kız Gördün mü halimi Ne yaptın bak Ne olur söyle ne olur *** Hey kız Gördün mü halimi Ne yaptın bak Ne olur söyle ne olur *** Beni arıyor mu? Soruyor mu? Özlüyor mu? Telefona bakmaktan sıkıldım *** Beni arıyor mu? Soruyor mu? Özlüyor mu? Kapılara bakmaktan sıkıldım *** Bakma Bakmazsan bakma Ne olur git artık Çık git rüyamdan *** Sevme Sevmezsen sevme Ne olur git artık Çık git dünyamdan *** Hey kız Gördün mü halimi Ne yaptın bak Ne olur söyle ne olur *** Hey kız Gördün mü halimi Ne yaptın bak Ne olur söyle ne olur *** Hey kız Gördün mü halimi Ne yaptın bak Ne olur söyle ne olur *** Hey kız Gördün mü halimi Ne yaptın bak Ne olur söyle ne olur *** Beni arıyor mu? Soruyor mu? Özlüyor mu? Telefona bakmaktan sıkıldım *** Beni arıyor mu? Soruyor mu? Özlüyor mu? Kapılara bakmaktan sıkıldım *** Bakma Bakmazsan bakma Ne olur git artık Çık git rüyamdan *** Sevme Sevmezsen sevme Ne olur git artık Çık git dünyamdan *** Hey kız Gördün mü halimi Ne yaptın bak Ne olur söyle ne olur *** Hey kız Gördün mü halimi Ne yaptın bak Ne olur söyle ne olur *** Hey kız Gördün mü halimi Ne yaptın bak Ne olur söyle ne olur *** Hey kız

Hey Kız Hey kız Gördün mü halimi Ne yaptın bak Ne olur söyle ne olur *** Hey kız Gördün mü halimi Ne yaptın bak Ne olur söyle ne olur *** Beni arıyor mu? Soruyor mu? Özlüyor mu? Telefona bakmaktan sıkıldım *** Beni arıyor mu? Soruyor mu? Özlüyor mu? Kapılara bakmaktan sıkıldım *** Bakma Bakmazsan bakma Ne olur git artık Çık git rüyamdan *** Sevme Sevmezsen sevme Ne olur git artık Çık git dünyamdan *** Hey kız Gördün mü halimi Ne yaptın bak Ne olur söyle ne olur *** Hey kız Gördün mü halimi Ne yaptın bak Ne olur söyle ne olur *** Hey kız Gördün mü halimi Ne yaptın bak Ne olur söyle ne olur *** Hey kız Gördün mü halimi Ne yaptın bak Ne olur söyle ne olur *** Beni arıyor mu? Soruyor mu? Özlüyor mu? Telefona bakmaktan sıkıldım *** Beni arıyor mu? Soruyor mu? Özlüyor mu? Kapılara bakmaktan sıkıldım *** Bakma Bakmazsan bakma Ne olur git artık Çık git rüyamdan *** Sevme Sevmezsen sevme Ne olur git artık Çık git dünyamdan *** Hey kız Gördün mü halimi Ne yaptın bak Ne olur söyle ne olur *** Hey kız Gördün mü halimi Ne yaptın bak Ne olur söyle ne olur *** Hey kız Gördün mü halimi Ne yaptın bak Ne olur söyle ne olur *** Hey kız

Maşallah Neyin kafası bu bilemiyorum Her yeni kadını sen sanıyorum Ne olacak halim bilemiyorum Senden başkasıyla *** İçime attığım olmuyor İçimde tuttuğum hiç olmuyor İnan iki çift laf edilmiyor Senden başkasıyla *** Aşk kalbimizi kanatır mı Gelen gideni aratır mı Acaba bu sorun yaratır mı Senden başkasıyla *** Bir arada durduk beceremedik Ayrı kaldık yürütemedik İki gönlü biz bir edemedik Senden başkasıyla *** Oldu da bitti maşallah İyi olur inşallah Aşkımız nazara mı geldi Hayır olur inşallah *** Oldu da bitti maşallah İyi olur inşallah Aşkımız nazara mı geldi Hayır olur inşallah *** Çapkın mıyım bilemiyorum E sapkın mıyım bilemiyorum Bazen kafaya çok takıyorum Senden başkasıyla *** Aşk burnumuzu sürter mi Şeytan bizi yine dürter mi Çelik bu ders sana yeter mi Ondan başkasıyla *** Oldu da bitti maşallah İyi olur inşallah Aşkımız nazara mı geldi Hayır olur inşallah *** Oldu da bitti maşallah İyi olur inşallah Aşkımız nazara mı geldi Kapak olur inşallah *** Kapak olur inşallah Kapak olur inşallah

Nereye Kadar Ayrılalı çok oldu ağladın mı benim kadar çaresizce dolaştın mı benim kadar *** Sözlerin bir içim su, susunca çöle döndüm. Gözlerin hayat, kirpiklerin ok, bakınca öldüm Kim ağladı benim kadar için için kim ağladı Kim ağladı çaresizce kim ağladı *** Nereye kadar sever, nereye kadar susar insan Nereye kadar sabır çeker, nereye kadar Nereye kadar sever, nereye kadar susar insan Nereye kadar sabır çeker, aşk nereye kadar *** Ayrılalı çok oldu ağladın mı benim kadar çaresizce dolaştın mı benim kadar *** Sözlerin bir içim su, susunca çöle döndüm. Gözlerin hayat, kirpiklerin ok, bakınca öldüm Kim ağladı benim kadar için için kim ağladı Kim ağladı çaresizce kim ağladı *** Nereye kadar sever, nereye kadar susar insan Nereye kadar sabır çeker, nereye kadar Nereye kadar sever, nereye kadar susar insan Nereye kadar sabır çeker, aşk nereye kadar *** Nereye kadar sever, nereye kadar susar insan Nereye kadar sabır çeker, nereye kadar Nereye kadar sever, nereye kadar susar insan Nereye kadar sabır çeker, aşk nereye kadar