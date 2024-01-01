Yüce Ata'm Nerede üstüne titrenen emanetin? Reva mı? Özünden gördüğün hıyanetin *** Nerede üstüne titrenen emanetin? Reva mı? Özünden gördüğün hıyanetin *** Görmez gözler görsün artık Hissiz vicdan uyansın yazık Görmez gözler görsün artık Hissiz vicdan uyansın yazık *** Fikrini atmak değil Her gönle dikmek gerek Bin türlü yermek değil Aşkla büyütmek gerek *** Fikrini atmak değil Her gönle dikmek gerek Bin türlü yermek değil Aşkla büyütmek gerek *** Kolay değil hiç birisi Var mı yüce Ata'm gibisi? Kolay değil hiç birisi Var mı yüce Ata'm gibisi? *** Gelmiş, geçmiş, gelecek Milyonların sevgilisi Gelmiş, geçmiş, gelecek Milyonların sevgilisi *** Nerede aydın geleceğe hizmetlerin? Heba mı? Canla başla bütün emeklerin *** Nerede aydın geleceğe hizmetlerin? Heba mı? Canla başla bütün emeklerin *** Görmez gözler görsün artık Hissiz vicdan uyansın yazık Görmez gözler görsün artık Hissiz vicdan uyansın yazık *** Fikrini atmak değil Her gönle dikmek gerek Bin türlü yermek değil Aşkla büyütmek gerek *** Fikrini atmak değil Her gönle dikmek gerek Bin türlü yermek değil Aşkla büyütmek gerek *** Kolay değil hiç birisi Var mı yüce Ata'm gibisi? Kolay değil hiç birisi Var mı yüce Ata'm gibisi? *** Gelmiş, geçmiş, gelecek Milyonların sevgilisi Gelmiş, geçmiş, gelecek Milyonların sevgilisi Gelmiş, geçmiş, gelecek Milyonların sevgilisi

Silinmeyen Hatıralar Silinmiyor gözlerimden o hatıralar Silinmiyor gözlerimden o hatıralar Uzadı bitmiyor bu aylar yıllar Uzadı bitmiyor bu aylar yıllar *** Öldür beni yaşamayı istemiyorum Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum Öldür beni yaşamayı istemiyorum Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum *** Şimdi benim tek tesellim bir yudum şarap Şimdi benim tek tesellim bir yudum şarap Bunca yıldır bekliyorum yetmez mi ah yar Bunca yıldır bekliyorum yetmez mi ah yar *** Öldür beni yaşamayı istemiyorum Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum Öldür beni yaşamayı istemiyorum Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum

Dongi Dongi Ne olur bir şey sorma anne Ne oldu? diye bana sorma Öyle birini sevdim ki Kalbimi yaktı geçti Öyle bir sevmişim ki *** Ne olur bir şey sorma anne Sakın babama söyleme Bilirsin babam hep kızar Erkekler ağlar mı? diye Nasıl ağlamam be anne *** Bilmezmiş gibi sorma Sen sevmedin mi? Hiç seven görmedin mi? *** Bilmezmiş gibi sorma Sen sevmedin mi? Hiç seven görmedin mi? *** Öyle birini sevdim ki Aşk mezarına beni Diri, diri gömdü gitti *** Öyle birini sevdim ki Ne olur bir şey sorma anne Öyle bir sevmişim ki *** Dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, don Dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, ah Dongi, dongi, dongi, dongi, daga da Dongi, dongi, dongi, dongi, daga da Dongi, dongi, dongi, dongi daga da dongi dong *** Dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, don Dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, ah Dongi, dongi, dongi, dongi, daga da Dongi, dongi, dongi, dongi, daga da Dongi, dongi, dongi, dongi daga da dongi dong *** Ne olur bir şey sorma anne Ne oldu? diye bana sorma Öyle birini sevdim ki Kalbimi yaktı geçti Öyle bir sevmişim ki *** Ne olur bir şey sorma anne Sakın babama söyleme Bilirsin babam hep kızar Erkekler ağlar mı? diye Nasıl ağlamam be anne *** Bilmezmiş gibi sorma Sen sevmedin mi? Hiç seven görmedin mi? *** Bilmezmiş gibi sorma Sen sevmedin mi? Hiç seven görmedin mi? *** Öyle birini sevdim ki Aşk mezarına beni Diri, diri gömdü gitti *** Öyle birini sevdim ki Ne olur bir şey sorma anne Öyle bir sevmişim ki *** Dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, don Dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, ah Dongi, dongi, dongi, dongi, daga da Dongi, dongi, dongi, dongi, daga da Dongi, dongi, dongi, dongi daga da dongi dong *** Dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, don Dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, ah Dongi, dongi, dongi, dongi, daga da Dongi, dongi, dongi, dongi, daga da Dongi, dongi, dongi, dongi daga da dongi dong

Sen Yoluna Ben Yoluma (Düet Ebru Gündeş) Şu aşkın hiç adaleti yok mu? Gönülden sevene gönül veren yok mu? Şu aşkın hiç adaleti yok mu? Gönülden sevene gönül veren yok mu? *** Yeminler etsen bir kez daha Sen yoluna, ben yoluma Bu kez adalet benden yana Sen yoluna, ben yoluma *** Yeminler etsen bir kez daha Sen yoluna, ben yoluma Bu kez adalet benden yana Sen yoluna, ben yoluma *** Şu aşkın hiç adaleti yok mu? Gönülden sevene gönül veren yok mu? Şu aşkın hiç adaleti yok mu? Gönülden sevene gönül veren yok mu? *** Yeminler etsen bir kez daha Sen yoluna, ben yoluma Bu kez adalet benden yana Sen yoluna, ben yoluma *** Yeminler etsen bir kez daha Sen yoluna, ben yoluma Bu kez adalet benden yana Sen yoluna, ben yoluma *** Yeminler etsen bir kez daha Bir kez daha (bir kez daha) Bir kez daha (bir kez daha) Bir kez daha (bir kez daha) *** Daha, daha, daha, daha Bir kez daha *** Yeminler etsen bir kez daha Sen yoluna, ben yoluma Bu kez adalet benden yana Sen yoluna, ben yoluma

Otobüs Nereye kadar? Nereye kadar gider böyle bu? Yaptığın az mı? İçin acımaz mı? *** Sabaha kadar düşündüm Aramasam hiç aramaz mı? Hiç düşünmez mi? Yalnız hiç üşümez mi? *** Sen anla artık, sen anla Birimiz fazla bu aşkta Sevenler otobüsünden İnersen ilk durakta, dönüş yok asla *** Sen anla artık, sen anla Birimiz yolcu bu aşkta Sevenler otobüsünden İnersen ilk durakta, dönüş yok asla *** Nereye kadar? Nereye kadar gider böyle bu? Yaptığın az mı? İçin acımaz mı? *** Sabaha kadar düşündüm Aramasam hiç aramaz mı? Hiç düşünmez mi? Yalnız hiç üşümez mi? *** Sen anla artık, sen anla Birimiz fazla bu aşkta Sevenler otobüsünden İnersen ilk durakta, dönüş yok asla *** Sen anla artık, sen anla Birimiz yolcu bu aşkta Sevenler otobüsünden İnersen ilk durakta, dönüş yok asla *** Sen anla artık, sen anla Birimiz fazla bu aşkta Sevenler otobüsünden İnersen ilk durakta, dönüş yok asla *** Sen anla artık, sen anla Sevenler otobüsünden İnersen ilk durakta, dönüş yok asla *** Sen anla artık, sen anla Birimiz yolcu bu aşkta Sevenler otobüsünden İnersen ilk durakta, dönüş yok asla

Hasret Kokun tüter burnumda Buram buram bilesin Derde deva gibisin *** Hem avcı hem kurşun Hem bağrımda nazlı yara Hem her derde deva *** Beraberken çabuk gecen Zamanın bir hilesi var Seyran zamanları çabuk Hasret zamanları ezip geçme beni

Gece Sevme Sevdim işte onu deli sevdim, deli gibi Kim derdi ki "bu aşk tek gecelikti" Şehrin en hızlı kadınıymış çekti gitti Halime bak Sevmek haram bize gece *** Sevdimişte onu deli sevdim, deli gibi Kimderdi ki "bu aşk tek gecelikti" Şehrin en hızlı kadınıymış çekti gitti Halime bak Sevmek haram bize gece *** Yalan dünya yalan Olan oldu olan, gerisi boş Çok soru sorma ama Gece sevme asla *** Yalan dünya yalan Olan oldu olan, gerisi boş Çok soru sorma ama Gece sevme asla Halime bak Sevmek haram bize gece

Yol Aşk gönülden bir ırmak Akar, sonu dosta varmak Bir yemin bu, bir ümit Ta gönülden *** Gel gönlümün şahı, yari Al artık şu karalı hali Çaresi yok bunun Senden başka *** Kalpten kalbe bir yoldur bu Çaresi yok senden başka Sevdadan bir geçittir bu Ta derinden

Yapma Kolay lokma sanma Görünüşe aldanma Ne olur geçmişe bakma Ne olur bunu bana yapma *** Sevişmeyi bırak Yüreğime iyice bak Beni ta derinlerden yak *** Ben senin bildiğin Erkeklerden değilim Ne olur bunu yapma