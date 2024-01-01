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7/24 Dinle Yol

Yol Şarkı Sözleri

Çelik Yol şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Çelik Yol şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yol sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Çelik

Çelik

Yol

  • Yüce Ata'm

  • Silinmeyen Hatıralar

  • Dongi Dongi

  • Sen Yoluna Ben Yoluma (Düet Ebru Gündeş)

  • Otobüs

  • Hasret

  • Gece Sevme

  • Yol

  • Yapma

  • Acil Durum

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