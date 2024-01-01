-
Nerede üstüne titrenen emanetin?
Reva mı?
Özünden gördüğün hıyanetin
***
Nerede üstüne titrenen emanetin?
Reva mı?
Özünden gördüğün hıyanetin
***
Görmez gözler görsün artık
Hissiz vicdan uyansın yazık
Görmez gözler görsün artık
Hissiz vicdan uyansın yazık
***
Fikrini atmak değil
Her gönle dikmek gerek
Bin türlü yermek değil
Aşkla büyütmek gerek
***
Fikrini atmak değil
Her gönle dikmek gerek
Bin türlü yermek değil
Aşkla büyütmek gerek
***
Kolay değil hiç birisi
Var mı yüce Ata'm gibisi?
Kolay değil hiç birisi
Var mı yüce Ata'm gibisi?
***
Gelmiş, geçmiş, gelecek
Milyonların sevgilisi
Gelmiş, geçmiş, gelecek
Milyonların sevgilisi
***
Nerede aydın geleceğe hizmetlerin?
Heba mı?
Canla başla bütün emeklerin
***
Nerede aydın geleceğe hizmetlerin?
Heba mı?
Canla başla bütün emeklerin
***
Görmez gözler görsün artık
Hissiz vicdan uyansın yazık
Görmez gözler görsün artık
Hissiz vicdan uyansın yazık
***
Fikrini atmak değil
Her gönle dikmek gerek
Bin türlü yermek değil
Aşkla büyütmek gerek
***
Fikrini atmak değil
Her gönle dikmek gerek
Bin türlü yermek değil
Aşkla büyütmek gerek
***
Kolay değil hiç birisi
Var mı yüce Ata'm gibisi?
Kolay değil hiç birisi
Var mı yüce Ata'm gibisi?
***
Gelmiş, geçmiş, gelecek
Milyonların sevgilisi
Gelmiş, geçmiş, gelecek
Milyonların sevgilisi
Gelmiş, geçmiş, gelecek
Milyonların sevgilisi
-
Silinmiyor gözlerimden o hatıralar
Silinmiyor gözlerimden o hatıralar
Uzadı bitmiyor bu aylar yıllar
Uzadı bitmiyor bu aylar yıllar
***
Öldür beni yaşamayı istemiyorum
Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum
Öldür beni yaşamayı istemiyorum
Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum
***
Şimdi benim tek tesellim bir yudum şarap
Şimdi benim tek tesellim bir yudum şarap
Bunca yıldır bekliyorum yetmez mi ah yar
Bunca yıldır bekliyorum yetmez mi ah yar
***
Öldür beni yaşamayı istemiyorum
Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum
Öldür beni yaşamayı istemiyorum
Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum
-
Ne olur bir şey sorma anne
Ne oldu? diye bana sorma
Öyle birini sevdim ki
Kalbimi yaktı geçti
Öyle bir sevmişim ki
***
Ne olur bir şey sorma anne
Sakın babama söyleme
Bilirsin babam hep kızar
Erkekler ağlar mı? diye
Nasıl ağlamam be anne
***
Bilmezmiş gibi sorma
Sen sevmedin mi?
Hiç seven görmedin mi?
***
Bilmezmiş gibi sorma
Sen sevmedin mi?
Hiç seven görmedin mi?
***
Öyle birini sevdim ki
Aşk mezarına beni
Diri, diri gömdü gitti
***
Öyle birini sevdim ki
Ne olur bir şey sorma anne
Öyle bir sevmişim ki
***
Dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, don
Dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, ah
Dongi, dongi, dongi, dongi, daga da
Dongi, dongi, dongi, dongi, daga da
Dongi, dongi, dongi, dongi daga da dongi dong
***
Dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, don
Dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, ah
Dongi, dongi, dongi, dongi, daga da
Dongi, dongi, dongi, dongi, daga da
Dongi, dongi, dongi, dongi daga da dongi dong
***
Ne olur bir şey sorma anne
Ne oldu? diye bana sorma
Öyle birini sevdim ki
Kalbimi yaktı geçti
Öyle bir sevmişim ki
***
Ne olur bir şey sorma anne
Sakın babama söyleme
Bilirsin babam hep kızar
Erkekler ağlar mı? diye
Nasıl ağlamam be anne
***
Bilmezmiş gibi sorma
Sen sevmedin mi?
Hiç seven görmedin mi?
***
Bilmezmiş gibi sorma
Sen sevmedin mi?
Hiç seven görmedin mi?
***
Öyle birini sevdim ki
Aşk mezarına beni
Diri, diri gömdü gitti
***
Öyle birini sevdim ki
Ne olur bir şey sorma anne
Öyle bir sevmişim ki
***
Dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, don
Dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, ah
Dongi, dongi, dongi, dongi, daga da
Dongi, dongi, dongi, dongi, daga da
Dongi, dongi, dongi, dongi daga da dongi dong
***
Dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, don
Dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, ah
Dongi, dongi, dongi, dongi, daga da
Dongi, dongi, dongi, dongi, daga da
Dongi, dongi, dongi, dongi daga da dongi dong
-
Şu aşkın hiç adaleti yok mu?
Gönülden sevene gönül veren yok mu?
Şu aşkın hiç adaleti yok mu?
Gönülden sevene gönül veren yok mu?
***
Yeminler etsen bir kez daha
Sen yoluna, ben yoluma
Bu kez adalet benden yana
Sen yoluna, ben yoluma
***
Yeminler etsen bir kez daha
Sen yoluna, ben yoluma
Bu kez adalet benden yana
Sen yoluna, ben yoluma
***
Şu aşkın hiç adaleti yok mu?
Gönülden sevene gönül veren yok mu?
Şu aşkın hiç adaleti yok mu?
Gönülden sevene gönül veren yok mu?
***
Yeminler etsen bir kez daha
Sen yoluna, ben yoluma
Bu kez adalet benden yana
Sen yoluna, ben yoluma
***
Yeminler etsen bir kez daha
Sen yoluna, ben yoluma
Bu kez adalet benden yana
Sen yoluna, ben yoluma
***
Yeminler etsen bir kez daha
Bir kez daha (bir kez daha)
Bir kez daha (bir kez daha)
Bir kez daha (bir kez daha)
***
Daha, daha, daha, daha
Bir kez daha
***
Yeminler etsen bir kez daha
Sen yoluna, ben yoluma
Bu kez adalet benden yana
Sen yoluna, ben yoluma
-
Nereye kadar?
Nereye kadar gider böyle bu?
Yaptığın az mı?
İçin acımaz mı?
***
Sabaha kadar düşündüm
Aramasam hiç aramaz mı?
Hiç düşünmez mi?
Yalnız hiç üşümez mi?
***
Sen anla artık, sen anla
Birimiz fazla bu aşkta
Sevenler otobüsünden
İnersen ilk durakta, dönüş yok asla
***
Sen anla artık, sen anla
Birimiz yolcu bu aşkta
Sevenler otobüsünden
İnersen ilk durakta, dönüş yok asla
***
Nereye kadar?
Nereye kadar gider böyle bu?
Yaptığın az mı?
İçin acımaz mı?
***
Sabaha kadar düşündüm
Aramasam hiç aramaz mı?
Hiç düşünmez mi?
Yalnız hiç üşümez mi?
***
Sen anla artık, sen anla
Birimiz fazla bu aşkta
Sevenler otobüsünden
İnersen ilk durakta, dönüş yok asla
***
Sen anla artık, sen anla
Birimiz yolcu bu aşkta
Sevenler otobüsünden
İnersen ilk durakta, dönüş yok asla
***
Sen anla artık, sen anla
Birimiz fazla bu aşkta
Sevenler otobüsünden
İnersen ilk durakta, dönüş yok asla
***
Sen anla artık, sen anla
Sevenler otobüsünden
İnersen ilk durakta, dönüş yok asla
***
Sen anla artık, sen anla
Birimiz yolcu bu aşkta
Sevenler otobüsünden
İnersen ilk durakta, dönüş yok asla
-
Kokun tüter burnumda
Buram buram bilesin
Derde deva gibisin
***
Hem avcı hem kurşun
Hem bağrımda nazlı yara
Hem her derde deva
***
Beraberken çabuk gecen
Zamanın bir hilesi var
Seyran zamanları çabuk
Hasret zamanları ezip geçme beni
-
Sevdim işte onu deli sevdim, deli gibi
Kim derdi ki "bu aşk tek gecelikti"
Şehrin en hızlı kadınıymış çekti gitti
Halime bak
Sevmek haram bize gece
***
Sevdimişte onu deli sevdim, deli gibi
Kimderdi ki "bu aşk tek gecelikti"
Şehrin en hızlı kadınıymış çekti gitti
Halime bak
Sevmek haram bize gece
***
Yalan dünya yalan
Olan oldu olan, gerisi boş
Çok soru sorma ama
Gece sevme asla
***
Yalan dünya yalan
Olan oldu olan, gerisi boş
Çok soru sorma ama
Gece sevme asla
Halime bak
Sevmek haram bize gece
-
Aşk gönülden bir ırmak
Akar, sonu dosta varmak
Bir yemin bu, bir ümit
Ta gönülden
***
Gel gönlümün şahı, yari
Al artık şu karalı hali
Çaresi yok bunun
Senden başka
***
Kalpten kalbe bir yoldur bu
Çaresi yok senden başka
Sevdadan bir geçittir bu
Ta derinden
-
Kolay lokma sanma
Görünüşe aldanma
Ne olur geçmişe bakma
Ne olur bunu bana yapma
***
Sevişmeyi bırak
Yüreğime iyice bak
Beni ta derinlerden yak
***
Ben senin bildiğin
Erkeklerden değilim
Ne olur bunu yapma
-
Yürüyoruz adım adım
Vatan bizim, toprak bizim
Gayri artık canımıza yetti
Yeter, yeter, yeter
Neler oluyor bu memlekette
Dur diyecek kimse yok mu sizce
Kurban olayım uyanın artık
Ne demisti atatürk dinle:
***
"Vatana ihanet edenler olur
Hatta şahsına kullanan bile
İşte bu şerait içinde bile
Vatan, millet herkes el ele"
Bu bir ankara havasıdır
Yolu ankara'dan geçenler anlar
Bir "Yurtçu" bunları söylerse
Bilin ki acil durum demektir
***
Bakışına kem göz baktırmam
Emanetine hıyanet edemem
İleri diyen elleri öperim
Yere indirtmem
***
Milleti hortumlayanlarla
Toplantı yapan iş birlikçiler
Millet acından ölürken
Bana ne deyip oturan kalpsizler
"Temiz toplum" diye delirenler
İnanın toplum tertemizdir
Temiz toplumu kirletenler
Siyasetin densizleridir
***
"Burası Türkiye" buradan çıkış var
çıkısı tıkayan çıkarcılar var
Atatürk'ün yaptığını yap
Bak nasıl açılır bütün çıkışlar
Bu bir acil durumdur
Acil durum acil demektir
Acil duruma seyirci kalmak
Atatürk'ü reddetmektir
***
Bakışına kem göz baktırmam
Emanetine hıyanet edemem
İleri diyen elleri öperim
Yere indirtmem
***
Atatürk insan olmak demektir
İnsan olmak bir yüceliktir
Dürüst, saygılı, zeki, arayıcı
Bu adamı bul yırttın demektir
Ne kul köle ne de bir çareyiz
Aklı fikri vicdanı hur
Aslanlar gibi Türk genciyiz
Aslanlar gibi Türk genciyiz
***
Köleliği kaldıramayan sistemi
Ta kökünden reddederiz
Ne seçilmiş havariyiz, ne elitin serçeyiz
Sabıka dosyası kabarık olan adama
ödül veren zihniyetle
Nereye kadar gider bu memleket
Budur zulüm budur eziyet
***
Bakışına kem göz baktırmam
Emanetine hıyanet edemem
İleri diyen elleri öperim
Yere indirtmem
***
Azınlıklar hep kazandı,
Çoğunluklar hep kaybetti
Hani haklar herkes içindi
Seçilmiş yoktu herkes eşitti
Ben Atatürk evladıyım
Bu şartlarda birinci vazifem
Yaşamak yaşatmak Atatürk'ü
Muhtaç olduğum şifre
Atatürk, Atatürk, Atatürk