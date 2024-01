Nerede üstüne titrenen emanetin? Reva mı? Özünden gördüğün hıyanetin *** Nerede üstüne titrenen emanetin? Reva mı? Özünden gördüğün hıyanetin *** Görmez gözler görsün artık Hissiz vicdan uyansın yazık Görmez gözler görsün artık Hissiz vicdan uyansın yazık *** Fikrini atmak değil Her gönle dikmek gerek Bin türlü yermek değil Aşkla büyütmek gerek *** Fikrini atmak değil Her gönle dikmek gerek Bin türlü yermek değil Aşkla büyütmek gerek *** Kolay değil hiç birisi Var mı yüce Ata'm gibisi? Kolay değil hiç birisi Var mı yüce Ata'm gibisi? *** Gelmiş, geçmiş, gelecek Milyonların sevgilisi Gelmiş, geçmiş, gelecek Milyonların sevgilisi *** Nerede aydın geleceğe hizmetlerin? Heba mı? Canla başla bütün emeklerin *** Nerede aydın geleceğe hizmetlerin? Heba mı? Canla başla bütün emeklerin *** Görmez gözler görsün artık Hissiz vicdan uyansın yazık Görmez gözler görsün artık Hissiz vicdan uyansın yazık *** Fikrini atmak değil Her gönle dikmek gerek Bin türlü yermek değil Aşkla büyütmek gerek *** Fikrini atmak değil Her gönle dikmek gerek Bin türlü yermek değil Aşkla büyütmek gerek *** Kolay değil hiç birisi Var mı yüce Ata'm gibisi? Kolay değil hiç birisi Var mı yüce Ata'm gibisi? *** Gelmiş, geçmiş, gelecek Milyonların sevgilisi Gelmiş, geçmiş, gelecek Milyonların sevgilisi Gelmiş, geçmiş, gelecek Milyonların sevgilisi

Ne olur bir şey sorma anne Ne oldu? diye bana sorma Öyle birini sevdim ki Kalbimi yaktı geçti Öyle bir sevmişim ki *** Ne olur bir şey sorma anne Sakın babama söyleme Bilirsin babam hep kızar Erkekler ağlar mı? diye Nasıl ağlamam be anne *** Bilmezmiş gibi sorma Sen sevmedin mi? Hiç seven görmedin mi? *** Bilmezmiş gibi sorma Sen sevmedin mi? Hiç seven görmedin mi? *** Öyle birini sevdim ki Aşk mezarına beni Diri, diri gömdü gitti *** Öyle birini sevdim ki Ne olur bir şey sorma anne Öyle bir sevmişim ki *** Dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, don Dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, ah Dongi, dongi, dongi, dongi, daga da Dongi, dongi, dongi, dongi, daga da Dongi, dongi, dongi, dongi daga da dongi dong *** Dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, don Dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, ah Dongi, dongi, dongi, dongi, daga da Dongi, dongi, dongi, dongi, daga da Dongi, dongi, dongi, dongi daga da dongi dong *** Ne olur bir şey sorma anne Ne oldu? diye bana sorma Öyle birini sevdim ki Kalbimi yaktı geçti Öyle bir sevmişim ki *** Ne olur bir şey sorma anne Sakın babama söyleme Bilirsin babam hep kızar Erkekler ağlar mı? diye Nasıl ağlamam be anne *** Bilmezmiş gibi sorma Sen sevmedin mi? Hiç seven görmedin mi? *** Bilmezmiş gibi sorma Sen sevmedin mi? Hiç seven görmedin mi? *** Öyle birini sevdim ki Aşk mezarına beni Diri, diri gömdü gitti *** Öyle birini sevdim ki Ne olur bir şey sorma anne Öyle bir sevmişim ki *** Dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, don Dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, ah Dongi, dongi, dongi, dongi, daga da Dongi, dongi, dongi, dongi, daga da Dongi, dongi, dongi, dongi daga da dongi dong *** Dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, don Dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, ah Dongi, dongi, dongi, dongi, daga da Dongi, dongi, dongi, dongi, daga da Dongi, dongi, dongi, dongi daga da dongi dong