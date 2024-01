Gönlü düşmüş bu Vatanın toprağına taşına Taç eylemiş bahtımızı kederlenmiş başına Filiz vermiş hayalinde kurtuluşu ulusun Ulaşmıştır ömürlere sığmayacak yaşına *** Bir solukta ağızlardan çıkan hece Türk (hece Türk) Çığlık çığlığa yaşıyor seni nice Türk (nice Türk) *** Bir millete can veren aziz ellerin (hey, hey, hey) Her gün bin kez öpülüyor Yüce Atatürk (Yüce Türk) Bir millete can veren aziz ellerin (hey, hey, hey) Her gün bin kez öpülüyor Yüce Atatürk (Yüce Türk) *** Şimdi bakar o tepeden şekli uzak olsada Taht eyledi gönülleri artık sükun bulsa da Güneş doğmuş karanlıktan yürekler birlik olmuş Onunlayız içimizde son bir nefes kalsada *** Bir solukta ağızlardan çıkan hece Türk (hece Türk) Çığlık çığlığa yaşıyor seni nice Türk (nice Türk) *** Bir millete can veren aziz ellerin (hey, hey, hey) Her gün bin kez öpülüyor Yüce Atatürk (Yüce Türk) Bir millete can veren aziz ellerin (hey, hey, hey) Her gün bin kez öpülüyor Yüce Atatürk