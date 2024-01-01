Yüce Atatürk Gönlü düşmüş bu Vatanın toprağına taşına Taç eylemiş bahtımızı kederlenmiş başına Filiz vermiş hayalinde kurtuluşu ulusun Ulaşmıştır ömürlere sığmayacak yaşına *** Bir solukta ağızlardan çıkan hece Türk (hece Türk) Çığlık çığlığa yaşıyor seni nice Türk (nice Türk) *** Bir millete can veren aziz ellerin (hey, hey, hey) Her gün bin kez öpülüyor Yüce Atatürk (Yüce Türk) Bir millete can veren aziz ellerin (hey, hey, hey) Her gün bin kez öpülüyor Yüce Atatürk (Yüce Türk) *** Şimdi bakar o tepeden şekli uzak olsada Taht eyledi gönülleri artık sükun bulsa da Güneş doğmuş karanlıktan yürekler birlik olmuş Onunlayız içimizde son bir nefes kalsada *** Bir solukta ağızlardan çıkan hece Türk (hece Türk) Çığlık çığlığa yaşıyor seni nice Türk (nice Türk) *** Bir millete can veren aziz ellerin (hey, hey, hey) Her gün bin kez öpülüyor Yüce Atatürk (Yüce Türk) Bir millete can veren aziz ellerin (hey, hey, hey) Her gün bin kez öpülüyor Yüce Atatürk

Bir Öykü Al bu sana ilk olmuşken Ne acı ki son şarkım bu Çok mu kolaydı yoksa zor mu Bu sisli aşk, bu tutku *** Oldu Hani olmazdı? Sondu Sende gitmek yoktu Doldu süre, bize bu bile çoktu Bir hayaldi Yok oldu *** Sus doğru yalan ne fark eder Bak bir aşk başlamadan böyle biter, Kime Kime kalır aşk? *** Ver geri seni sevdiğimi Bakma git, daha ne söylemeli Yoksun artık bende ne acı, bitti *** Yitti, yetti o günler, bana yetti Çok, çok da mutlu etti Birdi, bende yerin ah Tekti Bir çocuk bende tükendi! *** "Yeter" demek yetmez ki bazen! Ah içimde bir öykü ağıtlarla biter Güler yüzüme taptığım bir "sen" Ah içimdeki türkü dudaktan kalbe düşer. *** Düşer de hani bir gün olur da, Azrail bana güler Bir yerde hani bir gün olur da, Azrail bana güler

Biraz Ayrılık Sana güneş hep arkandan vurmuş gölgen hep önde geceler zaten kara yüzünü görmek güneşe bakmak gibi zaten ne zaman istesem sen yakıyorsun *** Elin hep dudağında durmuş sessiz bir ifade geceler hep suskun aynaya bakmak gibi senle konuşmak ne zaman dinlesem sen susuyorsun ne zaman dinlesem sen susuyorsun *** Yastığımda kalmış yüzün biraz ayrılık biraz hüzün say ne kadar zaman oldu dokun ellerin mi kör oldu bak bulamadım başka bir ten gözlerin yakar mı yeniden herkesi unutur da yüreğim seni saklar bir tanem..