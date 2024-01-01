Biraz Ayrılık Şarkı Sözleri
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Gönlü düşmüş bu Vatanın toprağına taşına
Taç eylemiş bahtımızı kederlenmiş başına
Filiz vermiş hayalinde kurtuluşu ulusun
Ulaşmıştır ömürlere sığmayacak yaşına
***
Bir solukta ağızlardan çıkan hece Türk (hece Türk)
Çığlık çığlığa yaşıyor seni nice Türk (nice Türk)
***
Bir millete can veren aziz ellerin (hey, hey, hey)
Her gün bin kez öpülüyor Yüce Atatürk (Yüce Türk)
Bir millete can veren aziz ellerin (hey, hey, hey)
Her gün bin kez öpülüyor Yüce Atatürk (Yüce Türk)
***
Şimdi bakar o tepeden şekli uzak olsada
Taht eyledi gönülleri artık sükun bulsa da
Güneş doğmuş karanlıktan yürekler birlik olmuş
Onunlayız içimizde son bir nefes kalsada
***
Bir solukta ağızlardan çıkan hece Türk (hece Türk)
Çığlık çığlığa yaşıyor seni nice Türk (nice Türk)
***
Bir millete can veren aziz ellerin (hey, hey, hey)
Her gün bin kez öpülüyor Yüce Atatürk (Yüce Türk)
Bir millete can veren aziz ellerin (hey, hey, hey)
Her gün bin kez öpülüyor Yüce Atatürk
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Al bu sana ilk olmuşken
Ne acı ki son şarkım bu
Çok mu kolaydı yoksa zor mu
Bu sisli aşk, bu tutku
***
Oldu
Hani olmazdı?
Sondu
Sende gitmek yoktu
Doldu süre, bize bu bile çoktu
Bir hayaldi
Yok oldu
***
Sus doğru yalan ne fark eder
Bak bir aşk başlamadan böyle biter,
Kime
Kime kalır aşk?
***
Ver geri seni sevdiğimi
Bakma git, daha ne söylemeli
Yoksun artık bende ne acı, bitti
***
Yitti, yetti o günler, bana yetti
Çok, çok da mutlu etti
Birdi, bende yerin ah
Tekti
Bir çocuk bende tükendi!
***
"Yeter" demek yetmez ki bazen!
Ah içimde bir öykü ağıtlarla biter
Güler yüzüme taptığım bir "sen"
Ah içimdeki türkü dudaktan kalbe düşer.
***
Düşer de hani bir gün olur da, Azrail bana güler
Bir yerde hani bir gün olur da, Azrail bana güler
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Sana güneş hep arkandan vurmuş
gölgen hep önde
geceler zaten kara
yüzünü görmek güneşe bakmak gibi zaten
ne zaman istesem sen yakıyorsun
***
Elin hep dudağında durmuş
sessiz bir ifade
geceler hep suskun
aynaya bakmak gibi senle konuşmak
ne zaman dinlesem sen susuyorsun
ne zaman dinlesem sen susuyorsun
***
Yastığımda kalmış yüzün
biraz ayrılık biraz hüzün
say ne kadar zaman oldu
dokun ellerin mi kör oldu
bak bulamadım başka bir ten
gözlerin yakar mı yeniden
herkesi unutur da yüreğim
seni saklar bir tanem..
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Her adım anladım seni bana bağladı
Adı mutluluktu ağladım
Nerdesin bitmesin
Buraya kadarmış sevgilim
Elveda diyen sen misin
***
Gitme dur sakın
Acıyor içim sensiz
Gitme sevgilim
Mutlu olsan da bensiz
***
Belki bende hata yaptım
Seni sevdim tek biran pişman olmadan
Çok düşündüm çok yalvardım
Tanrım alma canımı
Teniyle bir gün buluşmadan
***
Belki şimdi belki asla
Ya ölüm ya aşk istedim dudağından
Uyuyorsam bırak lütfen
Sen kal aşk ben giderim
Buralardan sabah olmadan...
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