Cem Adrian

Yürüdüm yürüdüm Çok yollardan geçtim İnan çok büyüdüm *** Düşündüm düşündüm Sebebini bulamadım neden neden neden Çok üzüldüm *** Şimdi aç kapını lütfen çünkü Ben geldim Çok üşüdüm çok soğuk Yerden geldim Bana bana biraz Gülümser misin *** Kimseye sormadım yolu Kendim buldum geldim Simsiyahların içinden sana Karbeyaz geldim Beni biraz Sever misin *** Ben geldim Ben geldim Ben geldim Geldim bak *** Ben geldim Ben geldim Ben geldim *** Üstüm biraz tozlu yolda çok düştüm geldim Ellerim çizik üzgünüm dikenliklerden geldim Kalbim paramparça ama sana topladım geldim *** Bir bilsen neler yazdım hepsini yaktım geldim Annemi bıraktım sana kimsesiz geldim Çocukluğumun söküklerini dikebilir misin *** İzin ver de oturayım lütfen bacaklarımı çok yordum geldim Kusura bakma üstüm ıslak büyük yağmurlardan geldim Anlatsam her şeyi dinler misin *** Yanıma para almadım beş kuruşsuz geldim Yolda biraz acıktım ama sana dayandım geldim Hiç yokken hep olmak nedir bilir misin *** Kendime devdim devdim devrildim geldim Kardım buzdum eridim erittim geldim Aşkı sırtıma aldım taşıdım evladım dedim *** Açtım soldum sarardım geldim Yandım söndüm kül oldum geldim Ellerinle ellerime su dökebilir misin *** Yüzüme vurdu rüzgar yağmuru daha çok dedim Yağmur çarptı kendini bana bu yetmez dedim Kırılmış kanatlarıma bir kez dokunabilir misin *** Taştım dağdım kum oldum geldim Camdım kayaydım tuz buz oldum geldim Beni Tanrı'ya tékrar inandırabilir misin *** Bin kere öldüysem bin kere dirildim geldim Canımdan can kan verdim ama adını yaşattım geldim Yedi kat yerin dibinden beni duyabilir misin *** Kimse inanmadı sana bir ben taptım geldim Dönecek yerim kalmadı her şeyi mahvettim geldim Şimdi beni biraz sever misin *** Ben geldim Ben geldim Ben geldim Ben geldim bak *** Ben geldim (ben geldim) Ben geldim Geldim *** Ben geldim Ben geldim Ben geldim Ben geldim