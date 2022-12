Cem Adrian

Değmen benim gamlı yaslı gönlüme Değmen benim gamlı yaslı gönlüme *** Ben bir selvi boylu yardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oh Ben bir selvi boylu yardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oh *** Evven bağban idim dostun bağında Evven bağban idim dostun bağında *** Talan vurdu ayva nardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oh Talan vurdu ayva nardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oh *** Gökyüzünde tuna gibi dönende Gökyüzünde tuna gibi dönende *** Baykuş gibi viran yurda Konanda, konanda, konanda oh Baykuş gibi viran yurda Konanda, konanda, konanda oh *** Çok ağladım mecnun gibi çöllerde Çok ağladım mecnun gibi çöllerde *** Şirin gibi Nazli yardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oh Şirin gibi Zülfü yardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oh Ferhat gibi Nazli yardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oh *** Ben gönlümü çalan yardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oh