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Cem Adrian

Cem Adrian

En Çok Dinlenen Cem Adrian Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Duydum ki Unutmuşsun

Cem Adrian 04:09
02

Kipriğin Kaşına Değdiği Zaman

Cem Adrian 04:45
03

Gesi Bağları

Cem Adrian 02:43
04

İntizar

Cem Adrian 04:13
05

İnce Buz Üstünde Yürüyorum Şebnem Ferah

Cem Adrian 06:06

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