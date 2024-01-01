Cem Adrian

Dumanlı Dumanlı Vay göresim geldi Berçenek seni Dumanlı dumanlı oy bizim eller Nasıl unuturum körpe yavrumu Nasıl unuturum körpe yavrumu Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler Nasıl unuturum körpe yavrumu Nasıl unuturum körpe yavrumu Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler *** Bizim elin yiğitleri bol olur Çalar davulları dizgin dol'olur Ölüm bizim için tozlu yol olur Ölüm bizim için tozlu yol olur Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler Ölüm bizim için tozlu yol olur Ölüm bizim için tozlu yol olur Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler *** Mahzuni Şerif'im oy beni beni Hanı ya ikrarsız ikrarın hani Vay göresim geldi Berçenek seni Vay göresim geldi kuzular seni Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler Vay göresim geldi Berçenek seni Vay göresim geldi kuzular seni Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler

Dargın Mahkum Darıldım, darıldım ben sana canım Böyle mi olacaktı? Vuruldum, vuruldum baksana kanım Yerde mi kalacaktı? *** Darıldım, darıldım ben sana canım Böyle mi olacaktı? Vuruldum, vuruldum baksana kanım Yerde mi kalacaktı? *** Mapushane içinde Minderim kana battı Minderim kana battı *** Yahu bu ne haldır Öldüm yedi yıldır Yahu bu ne haldır Öldüm yedi yıldır *** Gardiyan çekti gitti Gardiyan çekti gitti *** Dağ gibi, dağ gibi, ömrüm benim Ne çabuk söndü bitti *** Darıldım, darıldım ben sana canım Böyle mi olacaktı? Vuruldum, vuruldum baksana kanım Yerde mi kalacaktı? *** Darıldım, darıldım ben sana canım Böyle mi olacaktı? Vuruldum, vuruldum baksana kanım Yerde mi kalacaktı? *** Yoruldum, yoruldum hal bilmezden Yaş geldi kırka çıktı Dirildim, dirildim geri öldüm Dostlar bizi bıraktı *** Yoruldum, yoruldum hal bilmezden Yaş geldi kırka çıktı Dirildim, dirildim geri öldüm Dostlar bizi bıraktı *** Mahzuni gelir beyler Bizim yaylada yaylar Mahzuni gelir beyler Bizim yaylada yaylar *** Yahu deli miyim Yok ölü müyüm Yahu deli miyim Yok ölü müyüm *** Parlayan bizi paylar Parlayan bizi paylar Ağlama sızlama anam benim Bir gün biter yaralar *** Darıldım, darıldım ben sana canım Böyle mi olacaktı? Vuruldum, vuruldum baksana kanım Yerde mi kalacaktı? *** Darıldım, darıldım ben sana canım Böyle mi olacaktı? Vuruldum, vuruldum baksana kanım Yerde mi kalacaktı?