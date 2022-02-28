Cem Adrian

Gesi Bağları Şarkı Sözleri
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Gesi bağlarında dolanıyorum
Yitirdim yârimi, aman aranıyorum
Yitirdim yârimi, aman aranıyorum
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Bir çift selamına güveniyorum
Gel otur yanıma, hallarımı söyleyeyim
Halımdan bilmiyor, ben o yâri neyleyim?
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Gesi bağlarında üç top gülüm var
Hey Allah'tan korkmaz, sana bana ölüm var
Hey Allah'tan korkmaz, sana bana ölüm var
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Ölüm varsa bu dünyada zulüm var
Atma garip anam, beni dağlar ardına
Kimseler yanmasın, anam yansın derdime
Kimseler yanmasın, anam yansın derdime