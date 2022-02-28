Her Şey Çok Sevmekten Şarkı Sözleri
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Cem Adrian
Her Şey Çok Sevmekten
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Özür dilerim, özür dilerim
Gölgemi bulutlarda görmek istedim
Uçmak istedim, uçmak istedim
İsmini gökyüzüne yazmak istedim
***
Her şey çok sevmekten
Hepsi çok özlemekten
Umutla beklemekten
Sevilmek istemekten
***
Her şey çok sevmekten
Hepsi çok özlemekten
Vuruldum aynı yerimden
Düştüm çok yükseklerden
***
Kanatların büyüktü, ellerin küçücüktü
Şarkılar dudağından rüzgara süzülürdü
Seninle uçacaktım, bulutları aşacaktım
Masmavi gökyüzünden yeryüzüne bakacaktım
***
Rüzgâr çok güçlüydü, kanatların küçücüktü
Çırpınıp çabalarken fırtına büyümüştü
Sana hiç yetişemedim
Hızına erişemedim
Aklımda bir söz vardı
Sana hiç söyleyemedim
***
Her şey çok sevmekten
Hepsi çok özlemekten
Umutla beklemekten
Sevilmek istemekten
***
Her şey çok sevmekten
Hepsi çok özlemekten
Vuruldum aynı yerimden
Düştüm çok yükseklerden
***
Her şey çok sevmekten
Hepsi çok özlemekten
Umutla beklemekten
Sevilmek istemekten
***
Her şey çok sevmekten
Hepsi çok özlemekten
Vuruldum aynı yerimden
Düştüm çok yükseklerden
***
Düştüm çok yükseklerden
Düştüm çok yükseklerden
Düştüm çok yükseklerden