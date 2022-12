Cem Adrian

Özür dilerim, özür dilerim Gölgemi bulutlarda görmek istedim Uçmak istedim, uçmak istedim İsmini gökyüzüne yazmak istedim *** Her şey çok sevmekten Hepsi çok özlemekten Umutla beklemekten Sevilmek istemekten *** Her şey çok sevmekten Hepsi çok özlemekten Vuruldum aynı yerimden Düştüm çok yükseklerden *** Kanatların büyüktü, ellerin küçücüktü Şarkılar dudağından rüzgara süzülürdü Seninle uçacaktım, bulutları aşacaktım Masmavi gökyüzünden yeryüzüne bakacaktım *** Rüzgâr çok güçlüydü, kanatların küçücüktü Çırpınıp çabalarken fırtına büyümüştü Sana hiç yetişemedim Hızına erişemedim Aklımda bir söz vardı Sana hiç söyleyemedim *** Her şey çok sevmekten Hepsi çok özlemekten Umutla beklemekten Sevilmek istemekten *** Her şey çok sevmekten Hepsi çok özlemekten Vuruldum aynı yerimden Düştüm çok yükseklerden *** Her şey çok sevmekten Hepsi çok özlemekten Umutla beklemekten Sevilmek istemekten *** Her şey çok sevmekten Hepsi çok özlemekten Vuruldum aynı yerimden Düştüm çok yükseklerden *** Düştüm çok yükseklerden Düştüm çok yükseklerden Düştüm çok yükseklerden