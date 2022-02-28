Cem Adrian

İntizar Şarkı Sözleri
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Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın
Sesini duyan olur, sana göz koyan olur
Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın
Sesini duyan olur, sana göz koyan olur
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Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın
Annen bile okşasa, benim bağrım taş olur
Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın
Annen bile okşasa, benim bağrım taş olur
***
Dilerim Tanrı'dan ki sana açık kucaklar
Bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun
Dilerim Tanrı'dan ki sana açık kucaklar
Bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun
***
Anmasınlar adını, candan anan dudaklar
Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun
Anmasınlar adını, candan anan dudaklar
Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun