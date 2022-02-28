Cem Adrian

Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın Sesini duyan olur, sana göz koyan olur Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın Sesini duyan olur, sana göz koyan olur *** Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın Annen bile okşasa, benim bağrım taş olur Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın Annen bile okşasa, benim bağrım taş olur *** Dilerim Tanrı'dan ki sana açık kucaklar Bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun Dilerim Tanrı'dan ki sana açık kucaklar Bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun *** Anmasınlar adını, candan anan dudaklar Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun Anmasınlar adını, candan anan dudaklar Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun