Cem Adrian

Madem ki bu gece ayrılacağız İstemem bir daha güneş doğmasın Madem ki son defa sarılacağız Gizle gözyaşını gören olmasın *** Nasıl unuturum sevgilim seni? Ölüme götürür hasretin beni Islak mendilini, yırtık resmini Geri al sevgilim bende kalmasın *** Nasıl unuturum sevgilim seni? Ölüme götürür hasretin beni Islak mendilini, yırtık resmini Geri al sevgilim bende kalmasın *** Neyleyim doğacak güneşi artık Neyleyim olacak sabahı artık Sevgilim biz de mi ayrılacaktık? Git veda etmeden duyan olmasın *** Nasıl unuturum sevgilim seni? Ölüme götürür hasretin beni Islak mendilini, yırtık resmini Geri al sevgilim bende kalmasın *** Nasıl unuturum sevgilim seni? Ölüme götürür hasretin beni Islak mendilini, yırtık resmini Geri al sevgilim bende kalmasın *** Nasıl unuturum sevgilim seni? Ölüme götürür hasretin beni Islak mendilini, yırtık resmini Geri al sevgilim bende kalmasın *** Islak mendilini, yırtık resmini Geri al sevgilim bende kalmasın