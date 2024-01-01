Islak Mendil Ft Ümit Besen Şarkı Sözleri
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Cem Adrian
Islak Mendil Ft Ümit Besen
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Madem ki bu gece ayrılacağız
İstemem bir daha güneş doğmasın
Madem ki son defa sarılacağız
Gizle gözyaşını gören olmasın
***
Nasıl unuturum sevgilim seni?
Ölüme götürür hasretin beni
Islak mendilini, yırtık resmini
Geri al sevgilim bende kalmasın
***
Nasıl unuturum sevgilim seni?
Ölüme götürür hasretin beni
Islak mendilini, yırtık resmini
Geri al sevgilim bende kalmasın
***
Neyleyim doğacak güneşi artık
Neyleyim olacak sabahı artık
Sevgilim biz de mi ayrılacaktık?
Git veda etmeden duyan olmasın
***
Nasıl unuturum sevgilim seni?
Ölüme götürür hasretin beni
Islak mendilini, yırtık resmini
Geri al sevgilim bende kalmasın
***
Nasıl unuturum sevgilim seni?
Ölüme götürür hasretin beni
Islak mendilini, yırtık resmini
Geri al sevgilim bende kalmasın
***
Nasıl unuturum sevgilim seni?
Ölüme götürür hasretin beni
Islak mendilini, yırtık resmini
Geri al sevgilim bende kalmasın
***
Islak mendilini, yırtık resmini
Geri al sevgilim bende kalmasın