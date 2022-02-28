Kalbimi Kıra Kıra Şarkı Sözleri
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Cem Adrian
Kalbimi Kıra Kıra
Tüm Şarkıları
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Senden bana ne kaldı bir hatıradan başka
Senden bana ne kaldı bir hatıradan başka
Bir daha geri dönmem yalan kattığın aşka
Bir daha geri dönmem yalan kattığın aşka
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Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra
Günahını yalancı dudaklarında ara
Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra
Günahını yalancı dudaklarında ara
***
Gözyaşların boşuna, düşmem artık peşine
Gözyaşların boşuna, düşmem artık peşine
Yansın yüreğin yansın, şimdi de bende sıra
Yansın yüreğin yansın, şimdi de bende sıra
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Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra
Günahını yalancı dudaklarında ara
Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra
Günahını yalancı dudaklarında ara