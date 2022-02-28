Cem Adrian

Senden bana ne kaldı bir hatıradan başka Senden bana ne kaldı bir hatıradan başka Bir daha geri dönmem yalan kattığın aşka Bir daha geri dönmem yalan kattığın aşka *** Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra Günahını yalancı dudaklarında ara Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra Günahını yalancı dudaklarında ara *** Gözyaşların boşuna, düşmem artık peşine Gözyaşların boşuna, düşmem artık peşine Yansın yüreğin yansın, şimdi de bende sıra Yansın yüreğin yansın, şimdi de bende sıra *** Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra Günahını yalancı dudaklarında ara Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra Günahını yalancı dudaklarında ara