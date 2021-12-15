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7/24 Dinle Cem Adrian Kar
Kar

Kar

31 Parça | 02:28:22

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01

Kar

Cem Adrian 04:52
02

Ben Seni Çok Sevdim

Cem Adrian 03:56
03

Gesi Bağları

Cem Adrian 02:43
04

İntizar

Cem Adrian 04:13
05

Kipriğin Kaşına Değdiği Zaman

Cem Adrian 04:45
06

Öf Öf (ilkan Günüç & Emrah Türken Versiyon)

Cem Adrian 03:22
07

Kim Daha Çok Seviyor

Cem Adrian 04:06
08

İnce Buz Üstünde Yürüyorum Şebnem Ferah

Cem Adrian 06:06
09

Duydum ki Unutmuşsun

Cem Adrian 04:09
10

Tutacağım Ellerini (Halil Sezai & Hayko Cepkin)

Cem Adrian 04:14

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