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7/24 Dinle
Cem Adrian
Kar
Kar
16 Parça | 01:06:25
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01
Kar
Cem Adrian
04:49
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02
Öf Öf (ilkan Günüç & Emrah Türken Versiyon)
Cem Adrian
03:22
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03
Kipriğin Kaşına Değdiği Zaman
Cem Adrian
04:45
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04
Gesi Bağları
Cem Adrian
02:43
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05
Ben Seni Çok Sevdim
Cem Adrian
03:56
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06
Duydum ki Unutmuşsun
Cem Adrian
04:09
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07
Tutacağım Ellerini (Halil Sezai & Hayko Cepkin)
Cem Adrian
04:14
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08
Kim Daha Çok Seviyor
Cem Adrian
04:06
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09
Kül | Maraşlı
Cem Adrian
04:54
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