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7/24 Dinle Cem Adrian Kar
Kar

Kar

16 Parça | 01:06:25

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01

Kar

Cem Adrian 04:49
02

Öf Öf (ilkan Günüç & Emrah Türken Versiyon)

Cem Adrian 03:22
03

Kipriğin Kaşına Değdiği Zaman

Cem Adrian 04:45
04

Gesi Bağları

Cem Adrian 02:43
05

Ben Seni Çok Sevdim

Cem Adrian 03:56
06

Duydum ki Unutmuşsun

Cem Adrian 04:09
07

Tutacağım Ellerini (Halil Sezai & Hayko Cepkin)

Cem Adrian 04:14
08

Kim Daha Çok Seviyor

Cem Adrian 04:06
09

Kül | Maraşlı

Cem Adrian 04:54

...

KAPAT
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