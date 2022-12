Cem Adrian

Kim her sabah bir karanfil koyar gider başucuna? Kim okşar gözlerini sana her bakışında? Kim her sabah bir karanfil koyar gider başucuna? Kim okşar gözlerini sana her bakışında? *** Kim tapar giyindiğin bir sıradan kazağa Söyle yârim, kim daha çok seviyor? *** Sen yalnızca naz yapmayı bilirsin Ağlatırsın, inletirsin, yalvartmayı bilirsin "Seviyorum" dersin, eziyetsiz seversin Ah, her zaman keyiftesin, neşedesin, zevktesin Her zaman keyiftesin, neşedesin, zevktesin *** Kim canını hiçe sayar biricik aşkı uğruna? Kim bekler yollarını tüm geceler boyunca Kim canını hiçe sayar biricik aşkı uğruna? Kim bekler yollarını tüm geceler boyunca? *** Kim verir umarsızca her şeyini avucuna? Söyle yârim, kim daha çok seviyor? *** Sen yalnızca naz yapmayı bilirsin Ağlatırsın, inletirsin, yalvartmayı bilirsin "Seviyorum" dersin, eziyetsiz seversin Ah, her zaman keyiftesin, neşedesin, zevktesin Her zaman keyiftesin, neşedesin, zevktesin Her zaman keyiftesin, neşedesin, zevktesin