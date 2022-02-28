Cem Adrian

Kimse Bilmez Şarkı Sözleri
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Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende
Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde?
Seher yeli eser, yırtar eteğini gülün
Güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülün
***
Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye?
Kimse bilmez, kimse bilmez
***
Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende
Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde?
Seher yeli eser, yırtar eteğini gülün
Güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülün
***
Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye?
Kimse bilmez, kimse bilmez
***
Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende (çimende)
Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde? (Günde)
Seher yeli eser, yırtar eteğini gülün (gülün)
Güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülün (bülbülün)
***
Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye?
Kimse bilmez, kimse bilmez (kimse bilmez)
Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye?
Kimse bilmez, kimse bilmez (kimse bilmez)