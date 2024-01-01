Cem Adrian

Kül Şarkı Sözleri
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İçimde bir şey kanıyor
Keskin bir vedanın yarası sızlıyor
Yüzümde bir şey soluyor
Aynı değil, umudun rengi kayboluyor
***
Kalbimde bir yerde bir orman yanıyor
Bıraktığın şarkılar sahipsiz susuyor
Şiirler hep dargın, dualar şifasız
Ömrüme mıhlanmış bir cümle
***
Kül olur kalbindeki zamanla
Yana yana, yana yana
Yana yana, yana yana
***
Kül olur kalbindeki zamanla
Yana yana, yana yana
Yana yana, yana yana
***
Kül olur kalbindeki zamanla
Yana yana, yana yana
Yana yana, yana yana
***
Kül olur kalbindeki zamanla
Yana yana, yana yana, yana
***
Kül olur kalbindeki zamanla
Yana yana, yana yana
Yana yana
***
Kül olur kalbindeki zamanla
Yana yana, yana yana
Yana yana, yana
***
Kül olur kalbindeki zamanla
Yana yana, yana yana
Yana yana, yana yana
***
Kül olur kalbindeki zamanla
Yana yana, yana yana
Yana yana, yana yana