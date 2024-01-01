Cem Adrian

İçimde bir şey kanıyor Keskin bir vedanın yarası sızlıyor Yüzümde bir şey soluyor Aynı değil, umudun rengi kayboluyor *** Kalbimde bir yerde bir orman yanıyor Bıraktığın şarkılar sahipsiz susuyor Şiirler hep dargın, dualar şifasız Ömrüme mıhlanmış bir cümle *** Kül olur kalbindeki zamanla Yana yana, yana yana Yana yana, yana yana *** Kül olur kalbindeki zamanla Yana yana, yana yana Yana yana, yana yana *** Kül olur kalbindeki zamanla Yana yana, yana yana Yana yana, yana yana *** Kül olur kalbindeki zamanla Yana yana, yana yana, yana *** Kül olur kalbindeki zamanla Yana yana, yana yana Yana yana *** Kül olur kalbindeki zamanla Yana yana, yana yana Yana yana, yana *** Kül olur kalbindeki zamanla Yana yana, yana yana Yana yana, yana yana *** Kül olur kalbindeki zamanla Yana yana, yana yana Yana yana, yana yana