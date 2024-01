Cem Adrian

Sundum ellerinize kalbimin tüm çiçeklerini gitmek yerine Güneş gibi doğdu yüzüme geceleri ay buz gibi ellerimle Gördüm, kördüğüm olduğumu Sonu gelmez masalları puslu şehrinde İçtim kana kana sularını Zehirli nehirlerin gözümü kırpmadım bile *** Acıyor duyuyor musun Kanıyor içimde bir şey Yanıyor görüyor musun alevleri her yanımı sarıyor *** Acıyor duyuyor musun Kanıyor içimde bir şey devriliyor Sevdiğim tüm kalpler önümde şimdi merdivenler *** Yürüyorum ışığa doğru Yükseliyor acılar geride Ayaklarımda kan önümdeyse tüm sevdiğim kalpler merdivenler *** Susuyorum içimden bir ses Yükseliyor göğe doğru Çocuk sesleri duyuyorum öteden Geliyor ışık bana doğru *** Sesleri duyuyor musun Işıklar sana doğru *** Ve şimdi sevdiğim tüm kalpler merdivenler *** Merdiveler *** Merdiveler, Merdiveler

Yürüdüm yürüdüm Çok yollardan geçtim İnan çok büyüdüm *** Düşündüm düşündüm Sebebini bulamadım neden neden neden Çok üzüldüm *** Şimdi aç kapını lütfen çünkü Ben geldim Çok üşüdüm çok soğuk Yerden geldim Bana bana biraz Gülümser misin *** Kimseye sormadım yolu Kendim buldum geldim Simsiyahların içinden sana Karbeyaz geldim Beni biraz Sever misin *** Ben geldim Ben geldim Ben geldim Geldim bak *** Ben geldim Ben geldim Ben geldim *** Üstüm biraz tozlu yolda çok düştüm geldim Ellerim çizik üzgünüm dikenliklerden geldim Kalbim paramparça ama sana topladım geldim *** Bir bilsen neler yazdım hepsini yaktım geldim Annemi bıraktım sana kimsesiz geldim Çocukluğumun söküklerini dikebilir misin *** İzin ver de oturayım lütfen bacaklarımı çok yordum geldim Kusura bakma üstüm ıslak büyük yağmurlardan geldim Anlatsam her şeyi dinler misin *** Yanıma para almadım beş kuruşsuz geldim Yolda biraz acıktım ama sana dayandım geldim Hiç yokken hep olmak nedir bilir misin *** Kendime devdim devdim devrildim geldim Kardım buzdum eridim erittim geldim Aşkı sırtıma aldım taşıdım evladım dedim *** Açtım soldum sarardım geldim Yandım söndüm kül oldum geldim Ellerinle ellerime su dökebilir misin *** Yüzüme vurdu rüzgar yağmuru daha çok dedim Yağmur çarptı kendini bana bu yetmez dedim Kırılmış kanatlarıma bir kez dokunabilir misin *** Taştım dağdım kum oldum geldim Camdım kayaydım tuz buz oldum geldim Beni Tanrı'ya tékrar inandırabilir misin *** Bin kere öldüysem bin kere dirildim geldim Canımdan can kan verdim ama adını yaşattım geldim Yedi kat yerin dibinden beni duyabilir misin *** Kimse inanmadı sana bir ben taptım geldim Dönecek yerim kalmadı her şeyi mahvettim geldim Şimdi beni biraz sever misin *** Ben geldim Ben geldim Ben geldim Ben geldim bak *** Ben geldim (ben geldim) Ben geldim Geldim *** Ben geldim Ben geldim Ben geldim Ben geldim