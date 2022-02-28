Cem Adrian

Kimse Bilmez Şarkı Sözleri
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Dağlar, denizler
Gelemem diyorum öf öf
Sen gel diyorsun
***
Kar yağmış yollara
Örtülmüş izler
Örtülmüş izler
Bulamam diyorum öf öf
Sen bul diyorsun
Sen bul diyorsun
***
Kar yağmış yollara
Örtülmüş izler
Örtülmüş izler
Bulamam diyorum öf öf
Sen bul diyorsun
Sen bul diyorsun
***
Sanma bu sevgimiz
Sence yaygara
Ne dertler bıraktın öf öf
Hep sıra sıra
***
Sen yoksun ya böyle
Issız Ankara
Sensiz Ankara
Duramam diyorum öf öf
Sen dur diyorsun
Sen dur diyorsun
***
Sen yoksun ya böyle
Issız Ankara
Sensiz Ankara
Duramam diyorum öf öf
Sen dur diyorsun
Sen dur diyorsun
**
Kızıltuğ'um baharı mı, yazı mı?
Hangi kalem yazmış öf öf
Benim yazımı
***
Dert ortağım olan
Dertli sazımı
Dertli sazımı
Çalamam diyorum öf öf
Sen çal diyorsun
Sen çal diyorsun
***
Dert ortağım olan
Dertli sazımı
Dertli sazımı
Çalamam diyorum öf öf
Sen çal diyorsun
Sen çal diyorsun
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Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende
Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde?
Seher yeli eser, yırtar eteğini gülün
Güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülün
***
Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye?
Kimse bilmez, kimse bilmez
***
Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende
Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde?
Seher yeli eser, yırtar eteğini gülün
Güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülün
***
Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye?
Kimse bilmez, kimse bilmez
***
Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende (çimende)
Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde? (Günde)
Seher yeli eser, yırtar eteğini gülün (gülün)
Güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülün (bülbülün)
***
Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye?
Kimse bilmez, kimse bilmez (kimse bilmez)
Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye?
Kimse bilmez, kimse bilmez (kimse bilmez)