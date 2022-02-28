Cem Adrian

Aramıza girmiş Dağlar, denizler Gelemem diyorum öf öf Sen gel diyorsun *** Kar yağmış yollara Örtülmüş izler Örtülmüş izler Bulamam diyorum öf öf Sen bul diyorsun Sen bul diyorsun *** Kar yağmış yollara Örtülmüş izler Örtülmüş izler Bulamam diyorum öf öf Sen bul diyorsun Sen bul diyorsun *** Sanma bu sevgimiz Sence yaygara Ne dertler bıraktın öf öf Hep sıra sıra *** Sen yoksun ya böyle Issız Ankara Sensiz Ankara Duramam diyorum öf öf Sen dur diyorsun Sen dur diyorsun *** Sen yoksun ya böyle Issız Ankara Sensiz Ankara Duramam diyorum öf öf Sen dur diyorsun Sen dur diyorsun ** Kızıltuğ'um baharı mı, yazı mı? Hangi kalem yazmış öf öf Benim yazımı *** Dert ortağım olan Dertli sazımı Dertli sazımı Çalamam diyorum öf öf Sen çal diyorsun Sen çal diyorsun *** Dert ortağım olan Dertli sazımı Dertli sazımı Çalamam diyorum öf öf Sen çal diyorsun Sen çal diyorsun