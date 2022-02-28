Tutacağım Ellerini (Halil Sezai & Hayko Cepkin) Şarkı Sözleri
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Cem Adrian
Tutacağım Ellerini (Halil Sezai & Hayko Cepkin)
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Bugün değil ama yarın göreceğim seni
Şimdi yalnız sözlerimle saracağım seni
Kaybettiğin zamanı da alıp geri
Tutacağım ellerini
***
Bir yarayı saracakmış gibi sanki
Sımsıkıca hiçbir şey olmamış gibi, gibi
Bir kabustan uyanıp bir gece vakti
Tutacağım ellerini
***
Durur mu hiç senin olduğun dünya
Yasak değil sana kurduğum bu rüya
Bir dilek tut yaralı kuş kanadına sar
Yolla
***
Bir ışık yak siyah beyaz kor bu dünya
Bir nefes ver duman duman sız bana
Bir dua et zamansız kalp yaramızı sar
Okşa
***
Güneş batmış üstüme
Yarınlar çok
Güneş batmış üstüme
Yarınlar çok
****
Bugün değil ama yarın göreceğim seni
Şimdi yalnız sözlerimle saracağım seni
Kaybettiğin zamanı da alıp geri
Tutacağım ellerini
***
Bir ışık yak siyah beyaz kor bu dünya
Bir nefes ver duman duman sız bana
Bir dua et zamansız kalp yaramızı sar
Okşa
***
Güneş batmış üstüme
Yarınlar çok
Güneş batmış üstüme
Yarınlar çok