Cem Adrian

Bugün değil ama yarın göreceğim seni Şimdi yalnız sözlerimle saracağım seni Kaybettiğin zamanı da alıp geri Tutacağım ellerini *** Bir yarayı saracakmış gibi sanki Sımsıkıca hiçbir şey olmamış gibi, gibi Bir kabustan uyanıp bir gece vakti Tutacağım ellerini *** Durur mu hiç senin olduğun dünya Yasak değil sana kurduğum bu rüya Bir dilek tut yaralı kuş kanadına sar Yolla *** Bir ışık yak siyah beyaz kor bu dünya Bir nefes ver duman duman sız bana Bir dua et zamansız kalp yaramızı sar Okşa *** Güneş batmış üstüme Yarınlar çok Güneş batmış üstüme Yarınlar çok **** Bugün değil ama yarın göreceğim seni Şimdi yalnız sözlerimle saracağım seni Kaybettiğin zamanı da alıp geri Tutacağım ellerini *** Bir ışık yak siyah beyaz kor bu dünya Bir nefes ver duman duman sız bana Bir dua et zamansız kalp yaramızı sar Okşa *** Güneş batmış üstüme Yarınlar çok Güneş batmış üstüme Yarınlar çok