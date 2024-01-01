Issız Adam (Orjinal Film Müzikleri) Şarkı Sözleri
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Cem Adrian
Issız Adam (Orjinal Film Müzikleri)
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Dinle, senin suçun değil
Emir dağların ötesinden gelir
Bunlar senin suçun değil
Göklerden yağan yağmur yalan değil
***
Bir şey var
Görünmeyen bir yol
Upuzun ve dar kapılar
Bir yer var soğuk sessiz rüzgarlardan daha
***
Vazgeçme
***
Vazgeçme
***
Vazgeçme
***
Vazgeçme
***
Vazgeçme, vazgeçme
Vazgeçme, vazgeçme
Vazgeçme, vazgeçme
Vazgeçme, vazgeçme
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Sevilirken bilmedin mi?
Ben söylerken gülmedin mi?
Falımızda hasret var
Ayrılık var, demedim mi?
***
Anlamazdın, anlamazdın
Kadere de inanmazdın
Hani sen acı veren
Kalpsizlerden, olamazdın
***
Dilerim ki mutlu ol sevgilim
Ben olmasam bile, hayat gülsün sana
Günahım boynunda
Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda
***
Kalbim bomboş kaldı sanma
Acılar geçer zamanla
Aşka tövbe demem ben
Görürsün sevince yeniden
***
Anlamazdın, anlamazdın
Kadere de inanmazdın
Hani sen acı veren
Kalpsizlerden, olamazdın
***
Dilerim ki mutlu ol sevgilim
Ben olmasam bile, hayat gülsün sana
Günahım boynunda
Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda
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