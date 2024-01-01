Cem Adrian

-
korkmuyorum artık senden gece
korkmuyorum hiç karanlık
üzerime gel istersen
sar beni ben kaçıp gitmem
korkmuyorum artık senden yalnızlık
korkmuyorum hiç korkmuyorum
yüreğime vur vur istersen
kalmadı hiç kaçıp gitmem
***
sokaklarda yanımda dolaşan yağmur
geceleri başucumda duran yağmur
avucumda ellerin yerine yağmur
vur yüzüme vur yüzüme
saçlarımda nefesin yerine yağmur
dudağımda dudağın yerine yağmur
gökyüzünden çaresizliğimi yağmur
vur yüzüme hadi vur yüzüme
***
korkmuyorum artık senden gece
korkmuyorum hiç karanlık
üzerime gel istersen
sar beni ben kaçıp gitmem.
korkmuyorum artık senden yalnızlık
korkmuyorum hiç korkmuyorum
yüreğime vur vur istersen
kalmadı hiç kaçıp gitmem
***
sokaklarda yanımda dolaşan yağmur
geceleri başucumda duran yağmur
avucumda ellerin yerine yağmur
vur yüzüme vur yüzüme
saçlarımda nefesin yerine yağmur
dudağımda dudağın yerine yağmur
gökyüzünden çaresizliğimi yağmur
vur yüzüme hadi vur yüzüme
***
daha hızlı yağmur
yağ hadi yağmur
ağlar gibi yağmur
vur yüzüme vur yüzüme yağ hadi yağmur
çok üzgünüm çok üzgünüm çok üzdüm yağmur
kaybedecek neyim kaldı bu defa ne kaldı yağmur
vur yüzüme hadi vur yüzüme
***
yağmuuur...
yağmuuur...
yağmuuur...
yağmuuur...
-
Gün geceye, ben sana dönerken
Gözlerime yaş, yaşlar dolarken
Ay geceye, sen bana doğarken
Üzerime kar, karlar yağarken
***
Üşümem hiç aşk sarar beni
Korkmam hiç aşk korur beni
Düşsem bile o tutar beni
Kaybetse de yine o bulur beni
***
Aşktan korkma
Aşktan korkma
Aşktan korkma
Aşktan korkma
Korkma
***
Aşktan korkma
Aşktan korkma
Aşktan korkma
Korkma
***
Aşktan korkma
Korkma
Aşktan korkma
Aşktan korkma
Korkma
-
Yaz çocuk bu gece
İsmimi yollarına bu kente
Anlat ne demekmiş, kazı caddelere
Aşk bu gece şehri terk etti
***
Çal çocuk bu gece
Şehrin tüm kapılarını hüzünle
Islak kelebekler bırak ellerine, söyle
Aşk bu gece şehri terk etti
***
"Kal" duymayı bekledi
"Git" duymayı değil de
Sadece sevilmeyi istedi
Bu, onun suçu değil de
***
Döküldü bu gece
Yağmur gözlerine, eline, yüzüne
Al, ısıt, elleri çok soğuk
Kapat göğsüne
***
Çarpıyor yüzüne
Rüzgar ellerine, saçına, tenine
Sev onu, kalbi çok çok soğuk
Isıt göğsünde
***
"Kal" duymayı bekledi
"Git" duymayı değil de
Sadece sevilmeyi istedi
Bu, onun suçu değil de
***
Döküldü bu gece
Yağmur gözlerine, eline, yüzüne
Al, ısıt, elleri çok soğuk
Kapat göğsüne
***
Çarpıyor yüzüne
Rüzgar ellerine, saçına, tenine
Sev onu, kalbi çok çok soğuk
Isıt göğsünde
***
Döküldü bu gece
Yağmur gözlerine, eline, yüzüne
Al, ısıt, elleri çok soğuk
Kapat göğsüne
***
Çarpıyor yüzüne
Rüzgar ellerine, saçına, tenine
Sev onu, kalbi çok-çok soğuk
Isıt göğsünde
-
Yalnızlık şimdi
Bir küçük şehir
Yollarından kar
Erir gelir
***
Üşütür bizi
Islatır, erir
Ellerindeki
Yağmur değil
***
Çarptım
Ama ağlamadım
Ağlamak kayıp çocuk
Bu şehirde
***
Kaçtım
Ama ağlamadım
Ağlamak, düğüm düğüm düğüm
Gözlerimde
***
Saçtım
Ama toplamadım
Kalbimi, kalbim kayıp
Bu şehirde
***
Yaktım
Ama ağlamadım
Ağlamak bana yasak
İçimde
***
Çarptım
Ama ağlamadım
Ağlamak kayıp çocuk
Bu şehirde
***
Kaçtım
Ama ağlamadım
Ağlamak, düğüm düğüm düğüm
Gözlerimde
***
Saçtım
Ama toplamadım
Kalbimi, kalbim kayıp
Bu şehirde
***
Yaktım
Ama ağlamadım
Ağlamak bana yasak
İçimde
-
Bu şehirde bir kadın var adı
Bana özel,
Bana özel,
Bana özel.
Elleri var küçücük yüzüyse,
Çiçeklerinden güzel,
Çiçeklerinden güzel.
Kimse bilmez benden başka bir kalbi var kocaman ama
Bana özel,
Bana özel,
Bana özel.
Bazen kızar dünyaya ama sadece
Kendini üzer,
Kendini üzer.
***
Göremezler,
Göremezler.
İzin vermese asla üzemezler, üzemezler.
Çözemezler,
Çözemezler.
Onun bir düşü var ki asla, asla bilemezler.
Onu neden sevemezler.
Bilemezler.
Hiç hiç,
Sevemezler.
Bazen bakar gözyüzüne o,
Bulutları izler,
Bulutları izler.
Kuş olup uçmak, kanat çırpmak,
O bulutları,
Geçmek ister,
Geçmek ister.
Yemyeşil çimenlerde sırılsıklam
Koşmak ister,
Koşmak ister.
Bu gri şehrin tüm yollarını rengârenk,
Boyamak ister.
***
Göremezler,
Göremezler.
Kalbindeki elmasa erişemezler.
Çözemezler,
Çözemezler.
Onun bir düşü var ki asla, asla bilemezler.
Onu nasıl sevemezler.
Bilemezler.
Hiç hiç.
Sevemezler.
Göremezler,
Göremezler.
Kalbimdeki elmasa erişemezler.
Çözemezler,
Çözemezler.
Onun bir düşü var ki asla, asla,
Bilemezler.
Onu nasıl sevemezler.
Bilemezler.
Hiç, hiç sevemezler
***
Şimdi o kanatlarını rüzgâra açmış
Dur diyemezler
Diyemezler.
Yıldızların arasında o kadar parlak ki onu
Seçemezler,
Seçemezler.
Başka sularda o.
Şimdi başka rüzgârlar arıyor.
Başka yollarda yürüyor.
Başka,
Başka,
Başka sularda o şimdi başka rüzgarlar arıyor
Başka yollarda yürüyor
Başka,
Başka,
Başka sularda o
Başka rüzgarlar arıyor
Başka yollarda yürüyor
Başka,
Başka,
Başka surlarda o
Başka rüzgârlar arıyor
Başka yollarda yürüyor
Başka,
Başka..
-
Düştü elleri içimdeki boşluğa
Su titredi, yaprak oynadı dalında
Kesti elimi yüzündeki kirpiği
Kalbimde bir çiçek açtı, ah yine
***
Bir rüya olmalı gördüğüm
Gördüğüm bir rüya olmalı
Belki de, belki de hiç
***
Sonbahar, sonbahar olmalı
Sebebi, sebebi, sebebi sonbahar
Kara, kara baksan da yüzüme
Korkmuyorum yine
***
Başla hadi
Sar karanlığına beni
Al en derinine hadi
Sar bikere, sar bi kere
***
Başla hadi
Vur yalnızlığınla beni
Yerden yere, yerden yere hadi
Vur bi kere, vur bi kerе
***
Başla, yıka yağmurlarında beni
Islat yine, ıslat yine hadi ağlat
Kaybеt kaldırımlarında beni
Yürüt yine üşüt yine hadi
***
Korkmuyorum, korkmuyorum
***
Başla hadi
Sar karanlığına beni
Al en derinine hadi
Sar bi kere sar bi kere
***
Başla hadi
Vur yalnızlığınla beni
Yerden yere, yerden yere hadi
Vur bi' kere vur bi' kere
***
Başla, yıka yağmurlarında beni
Islat yine, ıslat yine hadi ağlat
Kaybet kaldırımlarında beni
Yürüt yine üşüt yine hadi
***
Korkmuyorum, korkmuyorum
Korkmuyorum, korkmuyorum
Korkmuyorum
-
Sevmek eski bir yolcu
Artık geri dönmeyecek
Ayrılık bir şarkı
Kimse dinlemeyecek
***
Aşk eski bir palavra
Artık burdan geçmeyecek
İnanmak bir yol
Kimse yürümeyecek
***
Hayır, istemem bir başkasını
Yalnız da ayağa kalkabilirim
Hayır, dokunma bir başkasına
Tutunmadan da ayağa kalkabilirim
***
Hayır, istemem bir başkasını
Yalnız da ayağa kalkabilirim
Hayır, dokunma bir başkasına
Tutunmadan da ayağa kalkabilirim
***
Hayır, istemem bir başkasını
Yalnız da ayağa kalkabilirim
Hayır, dokunma bir başkasına
Tutunmadan da ayağa kalkabilirim
***
Hayır, istemem bir başkasını
Yalnız da ayağa kalkabilirim
Hayır, dokunma bir başkasına
Tutunmadan da ayağa kalkabilirim
-
Dinle, senin suçun değil
Emir dağların ötesinden gelir
Bunlar senin suçun değil
Göklerden yağan yağmur yalan değil
***
Bir şey var
Görünmeyen bir yol
Upuzun ve dar kapılar
Bir yer var soğuk sessiz rüzgarlardan daha
***
Vazgeçme
***
Vazgeçme
***
Vazgeçme
***
Vazgeçme
***
Vazgeçme, vazgeçme
Vazgeçme, vazgeçme
Vazgeçme, vazgeçme
Vazgeçme, vazgeçme
-
Yürüdüm yürüdüm
Çok yollardan geçtim
İnan çok büyüdüm
***
Düşündüm düşündüm
Sebebini bulamadım neden neden neden
Çok üzüldüm
***
Şimdi aç kapını lütfen çünkü
Ben geldim
Çok üşüdüm çok soğuk
Yerden geldim
Bana bana biraz
Gülümser misin
***
Kimseye sormadım yolu
Kendim buldum geldim
Simsiyahların içinden sana
Karbeyaz geldim
Beni biraz
Sever misin
***
Ben geldim
Ben geldim
Ben geldim
Geldim bak
***
Ben geldim
Ben geldim
Ben geldim
***
Üstüm biraz tozlu yolda çok düştüm geldim
Ellerim çizik üzgünüm dikenliklerden geldim
Kalbim paramparça ama sana topladım geldim
***
Bir bilsen neler yazdım hepsini yaktım geldim
Annemi bıraktım sana kimsesiz geldim
Çocukluğumun söküklerini dikebilir misin
***
İzin ver de oturayım lütfen bacaklarımı çok yordum geldim
Kusura bakma üstüm ıslak büyük yağmurlardan geldim
Anlatsam her şeyi dinler misin
***
Yanıma para almadım beş kuruşsuz geldim
Yolda biraz acıktım ama sana dayandım geldim
Hiç yokken hep olmak nedir bilir misin
***
Kendime devdim devdim devrildim geldim
Kardım buzdum eridim erittim geldim
Aşkı sırtıma aldım taşıdım evladım dedim
***
Açtım soldum sarardım geldim
Yandım söndüm kül oldum geldim
Ellerinle ellerime su dökebilir misin
***
Yüzüme vurdu rüzgar yağmuru daha çok dedim
Yağmur çarptı kendini bana bu yetmez dedim
Kırılmış kanatlarıma bir kez dokunabilir misin
***
Taştım dağdım kum oldum geldim
Camdım kayaydım tuz buz oldum geldim
Beni Tanrı'ya tékrar inandırabilir misin
***
Bin kere öldüysem bin kere dirildim geldim
Canımdan can kan verdim ama adını yaşattım geldim
Yedi kat yerin dibinden beni duyabilir misin
***
Kimse inanmadı sana bir ben taptım geldim
Dönecek yerim kalmadı her şeyi mahvettim geldim
Şimdi beni biraz sever misin
***
Ben geldim
Ben geldim
Ben geldim
Ben geldim bak
***
Ben geldim (ben geldim)
Ben geldim
Geldim
***
Ben geldim
Ben geldim
Ben geldim
Ben geldim
-
Hala saklı bir yerde
O görmediklerin
Hiç bilmediklerin
İçimdeki acılar
***
Hala kaldı bir yerde
O hissetmediklerin
Hiç sezmediklerin
İçimdeki aşk
***
Geçmişi hatırlatır
Hatırlatır bu yağmurlar
Bu yağmurlarda kaybetmiştim seni m-m
Ve karanlığı hatırlatır
Hatırlatır bu rüzgarlar
Bu rüzgarlar alıp gitmişti benden seni
***
Ve şimdi sokaklar
Sokaklar yalnızlığa çıkar
Yldızlar gökyüzüne gece
Olunca bir şeyler çöker yeryüzüne
Soğuk ıssız sessizce
***
Neden hep pencerede
Bekleyince daha çabuk
Gelir sanır o bekleyenler
Neden o kaldırımlarda
Yüzlerini göremediğim
İnsanlardan biri sanırım seni
Sen bilmezsin, bilmezsin nasıl olur insan
Nasıl olur aysız gece yalnızken
Üşüdüğünü sanırsın aniden
Ağladığını duyarsın birinin
İçinde hıçkırarak sessizce
***
Ellerin, ellerin, ellerin cennetimdi benim
Gözbebeklerinde kendimi görmek istedim
İstedim bir sabah
Güneş doğarken güneşe gülümsemek
Güneş batarken başımı omzuna dayayıp
Kapamak gözlerimi dünyaya, a
***
Kapkaranlık bir gecede
Saçların ellerimde
Ay ışığının ışığı yansırken kirpiklerinden
Yüzüme
Sabaha kadar
Yanında uyumak isterdim
Bir gece, bir gece, bir gece
Bir gece, bir gece, bir gece
Bir gece, bir gece, bir gece
Sessizce, sessizce
***
Hala saklı bir yerde o
O hiç görmediklerin
Hiç hiç bilmediklerin
İçimdeki acılar
***
Hala kaldı bi yerde o
O hissetmediklerin
Hiç hiç sezmediklerin
İçimdeki aşk
***
Hala saklı bir yerde o
O hiç görmediklerin
Hiç bilmediklerin
İçimdeki acılar
***
Hala kaldı bi yerde
O hissetmediklerin
Hiç sezmediklerin, sezmediklerin
İçimdeki aşk
***
Hala saklı bir yerde
O hiç görmediklerin
Hiç bilmediklerin
İçimdeki acılar
***
Hala kaldı bi yerde
O hissetmediklerin
Hiç sezmediklerin
İçimdeki aşk
-
Bu mevsim gelip geçici
Bu yağan kar, yağan kar
Biliyorum ki gelecek yine ilkbahar, ilkbahar
Açacak bin bir renk bir çiçek
***
Gökyüzü ve beyaz bulutlar geçecek üstümden
Saçlarımda esecek ılık rüzgârlar
Ama sen, sen kalacak, kalacaksın içimde
Ama sen, sen açacak, açacaksın içimde hep
***
La la la la la la la la
La la la la la la la
İşte bu şarkıyla geldim
La la la la la la la la
La la la la la la la
Sevdim yalnızca çok sevdim
La la la la la la la la
La la la la la la la
***
Dağlarda duman
Göklerde bulut
Yerlerde çimenlerle sana koşacağım
La la la la la la la la
La la la la la la la
La la la la la la la la
La la la la la la la
La la la la la la la la
La la la la la la la
La la la la la la la la
La la la la la la la
-
Sundum ellerinize kalbimin tüm çiçeklerini gitmek yerine
Güneş gibi doğdu yüzüme geceleri ay buz gibi ellerimle
Gördüm, kördüğüm olduğumu
Sonu gelmez masalları puslu şehrinde
İçtim kana kana sularını
Zehirli nehirlerin gözümü kırpmadım bile
***
Acıyor duyuyor musun
Kanıyor içimde bir şey
Yanıyor görüyor musun alevleri her yanımı sarıyor
***
Acıyor duyuyor musun
Kanıyor içimde bir şey devriliyor
Sevdiğim tüm kalpler önümde şimdi merdivenler
***
Yürüyorum ışığa doğru
Yükseliyor acılar geride
Ayaklarımda kan önümdeyse tüm sevdiğim kalpler merdivenler
***
Susuyorum içimden bir ses
Yükseliyor göğe doğru
Çocuk sesleri duyuyorum öteden
Geliyor ışık bana doğru
***
Sesleri duyuyor musun
Işıklar sana doğru
***
Ve şimdi sevdiğim tüm kalpler merdivenler
***
Merdiveler
***
Merdiveler, Merdiveler
-
korkmuyorum artık senden gece
korkmuyorum hiç karanlık
üzerime gel istersen
sar beni ben kaçıp gitmem
korkmuyorum artık senden yalnızlık
korkmuyorum hiç korkmuyorum
yüreğime vur vur istersen
kalmadı hiç kaçıp gitmem
***
sokaklarda yanımda dolaşan yağmur
geceleri başucumda duran yağmur
avucumda ellerin yerine yağmur
vur yüzüme vur yüzüme
saçlarımda nefesin yerine yağmur
dudağımda dudağın yerine yağmur
gökyüzünden çaresizliğimi yağmur
vur yüzüme hadi vur yüzüme
***
korkmuyorum artık senden gece
korkmuyorum hiç karanlık
üzerime gel istersen
sar beni ben kaçıp gitmem.
korkmuyorum artık senden yalnızlık
korkmuyorum hiç korkmuyorum
yüreğime vur vur istersen
kalmadı hiç kaçıp gitmem
***
sokaklarda yanımda dolaşan yağmur
geceleri başucumda duran yağmur
avucumda ellerin yerine yağmur
vur yüzüme vur yüzüme
saçlarımda nefesin yerine yağmur
dudağımda dudağın yerine yağmur
gökyüzünden çaresizliğimi yağmur
vur yüzüme hadi vur yüzüme
***
daha hızlı yağmur
yağ hadi yağmur
ağlar gibi yağmur
vur yüzüme vur yüzüme yağ hadi yağmur
çok üzgünüm çok üzgünüm çok üzdüm yağmur
kaybedecek neyim kaldı bu defa ne kaldı yağmur
vur yüzüme hadi vur yüzüme
***
yağmuuur...
yağmuuur...
yağmuuur...
yağmuuur...