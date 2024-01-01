Cem Adrian

Yalnız da Ayağa Kalkabilirsin Sevmek eski bir yolcu Artık geri dönmeyecek Ayrılık bir şarkı Kimse dinlemeyecek *** Aşk eski bir palavra Artık burdan geçmeyecek İnanmak bir yol Kimse yürümeyecek *** Hayır, istemem bir başkasını Yalnız da ayağa kalkabilirim Hayır, dokunma bir başkasına Tutunmadan da ayağa kalkabilirim *** Hayır, istemem bir başkasını Yalnız da ayağa kalkabilirim Hayır, dokunma bir başkasına Tutunmadan da ayağa kalkabilirim *** Hayır, istemem bir başkasını Yalnız da ayağa kalkabilirim Hayır, dokunma bir başkasına Tutunmadan da ayağa kalkabilirim *** Hayır, istemem bir başkasını Yalnız da ayağa kalkabilirim Hayır, dokunma bir başkasına Tutunmadan da ayağa kalkabilirim

Aşktan Korkma Gün geceye, ben sana dönerken Gözlerime yaş, yaşlar dolarken Ay geceye, sen bana doğarken Üzerime kar, karlar yağarken *** Üşümem hiç aşk sarar beni Korkmam hiç aşk korur beni Düşsem bile o tutar beni Kaybetse de yine o bulur beni *** Aşktan korkma Aşktan korkma Aşktan korkma Aşktan korkma Korkma *** Aşktan korkma Aşktan korkma Aşktan korkma Korkma *** Aşktan korkma Korkma Aşktan korkma Aşktan korkma Korkma

Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti Yaz çocuk bu gece İsmimi yollarına bu kente Anlat ne demekmiş, kazı caddelere Aşk bu gece şehri terk etti *** Çal çocuk bu gece Şehrin tüm kapılarını hüzünle Islak kelebekler bırak ellerine, söyle Aşk bu gece şehri terk etti *** "Kal" duymayı bekledi "Git" duymayı değil de Sadece sevilmeyi istedi Bu, onun suçu değil de *** Döküldü bu gece Yağmur gözlerine, eline, yüzüne Al, ısıt, elleri çok soğuk Kapat göğsüne *** Çarpıyor yüzüne Rüzgar ellerine, saçına, tenine Sev onu, kalbi çok çok soğuk Isıt göğsünde *** "Kal" duymayı bekledi "Git" duymayı değil de Sadece sevilmeyi istedi Bu, onun suçu değil de *** Döküldü bu gece Yağmur gözlerine, eline, yüzüne Al, ısıt, elleri çok soğuk Kapat göğsüne *** Çarpıyor yüzüne Rüzgar ellerine, saçına, tenine Sev onu, kalbi çok çok soğuk Isıt göğsünde *** Döküldü bu gece Yağmur gözlerine, eline, yüzüne Al, ısıt, elleri çok soğuk Kapat göğsüne *** Çarpıyor yüzüne Rüzgar ellerine, saçına, tenine Sev onu, kalbi çok-çok soğuk Isıt göğsünde

Düğüm Yalnızlık şimdi Bir küçük şehir Yollarından kar Erir gelir *** Üşütür bizi Islatır, erir Ellerindeki Yağmur değil *** Çarptım Ama ağlamadım Ağlamak kayıp çocuk Bu şehirde *** Kaçtım Ama ağlamadım Ağlamak, düğüm düğüm düğüm Gözlerimde *** Saçtım Ama toplamadım Kalbimi, kalbim kayıp Bu şehirde *** Yaktım Ama ağlamadım Ağlamak bana yasak İçimde *** Çarptım Ama ağlamadım Ağlamak kayıp çocuk Bu şehirde *** Kaçtım Ama ağlamadım Ağlamak, düğüm düğüm düğüm Gözlerimde *** Saçtım Ama toplamadım Kalbimi, kalbim kayıp Bu şehirde *** Yaktım Ama ağlamadım Ağlamak bana yasak İçimde

Yağmur (Denizhan'la Düet) korkmuyorum artık senden gece korkmuyorum hiç karanlık üzerime gel istersen sar beni ben kaçıp gitmem korkmuyorum artık senden yalnızlık korkmuyorum hiç korkmuyorum yüreğime vur vur istersen kalmadı hiç kaçıp gitmem *** sokaklarda yanımda dolaşan yağmur geceleri başucumda duran yağmur avucumda ellerin yerine yağmur vur yüzüme vur yüzüme saçlarımda nefesin yerine yağmur dudağımda dudağın yerine yağmur gökyüzünden çaresizliğimi yağmur vur yüzüme hadi vur yüzüme *** korkmuyorum artık senden gece korkmuyorum hiç karanlık üzerime gel istersen sar beni ben kaçıp gitmem. korkmuyorum artık senden yalnızlık korkmuyorum hiç korkmuyorum yüreğime vur vur istersen kalmadı hiç kaçıp gitmem *** sokaklarda yanımda dolaşan yağmur geceleri başucumda duran yağmur avucumda ellerin yerine yağmur vur yüzüme vur yüzüme saçlarımda nefesin yerine yağmur dudağımda dudağın yerine yağmur gökyüzünden çaresizliğimi yağmur vur yüzüme hadi vur yüzüme *** daha hızlı yağmur yağ hadi yağmur ağlar gibi yağmur vur yüzüme vur yüzüme yağ hadi yağmur çok üzgünüm çok üzgünüm çok üzdüm yağmur kaybedecek neyim kaldı bu defa ne kaldı yağmur vur yüzüme hadi vur yüzüme *** yağmuuur... yağmuuur... yağmuuur... yağmuuur...

Bana Özel (Umay Umay'la Düet) Bu şehirde bir kadın var adı Bana özel, Bana özel, Bana özel. Elleri var küçücük yüzüyse, Çiçeklerinden güzel, Çiçeklerinden güzel. Kimse bilmez benden başka bir kalbi var kocaman ama Bana özel, Bana özel, Bana özel. Bazen kızar dünyaya ama sadece Kendini üzer, Kendini üzer. *** Göremezler, Göremezler. İzin vermese asla üzemezler, üzemezler. Çözemezler, Çözemezler. Onun bir düşü var ki asla, asla bilemezler. Onu neden sevemezler. Bilemezler. Hiç hiç, Sevemezler. Bazen bakar gözyüzüne o, Bulutları izler, Bulutları izler. Kuş olup uçmak, kanat çırpmak, O bulutları, Geçmek ister, Geçmek ister. Yemyeşil çimenlerde sırılsıklam Koşmak ister, Koşmak ister. Bu gri şehrin tüm yollarını rengârenk, Boyamak ister. *** Göremezler, Göremezler. Kalbindeki elmasa erişemezler. Çözemezler, Çözemezler. Onun bir düşü var ki asla, asla bilemezler. Onu nasıl sevemezler. Bilemezler. Hiç hiç. Sevemezler. Göremezler, Göremezler. Kalbimdeki elmasa erişemezler. Çözemezler, Çözemezler. Onun bir düşü var ki asla, asla, Bilemezler. Onu nasıl sevemezler. Bilemezler. Hiç, hiç sevemezler *** Şimdi o kanatlarını rüzgâra açmış Dur diyemezler Diyemezler. Yıldızların arasında o kadar parlak ki onu Seçemezler, Seçemezler. Başka sularda o. Şimdi başka rüzgârlar arıyor. Başka yollarda yürüyor. Başka, Başka, Başka sularda o şimdi başka rüzgarlar arıyor Başka yollarda yürüyor Başka, Başka, Başka sularda o Başka rüzgarlar arıyor Başka yollarda yürüyor Başka, Başka, Başka surlarda o Başka rüzgârlar arıyor Başka yollarda yürüyor Başka, Başka..

Sonbahar Düştü elleri içimdeki boşluğa Su titredi, yaprak oynadı dalında Kesti elimi yüzündeki kirpiği Kalbimde bir çiçek açtı, ah yine *** Bir rüya olmalı gördüğüm Gördüğüm bir rüya olmalı Belki de, belki de hiç *** Sonbahar, sonbahar olmalı Sebebi, sebebi, sebebi sonbahar Kara, kara baksan da yüzüme Korkmuyorum yine *** Başla hadi Sar karanlığına beni Al en derinine hadi Sar bikere, sar bi kere *** Başla hadi Vur yalnızlığınla beni Yerden yere, yerden yere hadi Vur bi kere, vur bi kerе *** Başla, yıka yağmurlarında beni Islat yine, ıslat yine hadi ağlat Kaybеt kaldırımlarında beni Yürüt yine üşüt yine hadi *** Korkmuyorum, korkmuyorum *** Başla hadi Sar karanlığına beni Al en derinine hadi Sar bi kere sar bi kere *** Başla hadi Vur yalnızlığınla beni Yerden yere, yerden yere hadi Vur bi' kere vur bi' kere *** Başla, yıka yağmurlarında beni Islat yine, ıslat yine hadi ağlat Kaybet kaldırımlarında beni Yürüt yine üşüt yine hadi *** Korkmuyorum, korkmuyorum Korkmuyorum, korkmuyorum Korkmuyorum

Vazgeçme Dinle, senin suçun değil Emir dağların ötesinden gelir Bunlar senin suçun değil Göklerden yağan yağmur yalan değil *** Bir şey var Görünmeyen bir yol Upuzun ve dar kapılar Bir yer var soğuk sessiz rüzgarlardan daha *** Vazgeçme *** Vazgeçme *** Vazgeçme *** Vazgeçme *** Vazgeçme, vazgeçme Vazgeçme, vazgeçme Vazgeçme, vazgeçme Vazgeçme, vazgeçme

Ben Geldim Yürüdüm yürüdüm Çok yollardan geçtim İnan çok büyüdüm *** Düşündüm düşündüm Sebebini bulamadım neden neden neden Çok üzüldüm *** Şimdi aç kapını lütfen çünkü Ben geldim Çok üşüdüm çok soğuk Yerden geldim Bana bana biraz Gülümser misin *** Kimseye sormadım yolu Kendim buldum geldim Simsiyahların içinden sana Karbeyaz geldim Beni biraz Sever misin *** Ben geldim Ben geldim Ben geldim Geldim bak *** Ben geldim Ben geldim Ben geldim *** Üstüm biraz tozlu yolda çok düştüm geldim Ellerim çizik üzgünüm dikenliklerden geldim Kalbim paramparça ama sana topladım geldim *** Bir bilsen neler yazdım hepsini yaktım geldim Annemi bıraktım sana kimsesiz geldim Çocukluğumun söküklerini dikebilir misin *** İzin ver de oturayım lütfen bacaklarımı çok yordum geldim Kusura bakma üstüm ıslak büyük yağmurlardan geldim Anlatsam her şeyi dinler misin *** Yanıma para almadım beş kuruşsuz geldim Yolda biraz acıktım ama sana dayandım geldim Hiç yokken hep olmak nedir bilir misin *** Kendime devdim devdim devrildim geldim Kardım buzdum eridim erittim geldim Aşkı sırtıma aldım taşıdım evladım dedim *** Açtım soldum sarardım geldim Yandım söndüm kül oldum geldim Ellerinle ellerime su dökebilir misin *** Yüzüme vurdu rüzgar yağmuru daha çok dedim Yağmur çarptı kendini bana bu yetmez dedim Kırılmış kanatlarıma bir kez dokunabilir misin *** Taştım dağdım kum oldum geldim Camdım kayaydım tuz buz oldum geldim Beni Tanrı'ya tékrar inandırabilir misin *** Bin kere öldüysem bin kere dirildim geldim Canımdan can kan verdim ama adını yaşattım geldim Yedi kat yerin dibinden beni duyabilir misin *** Kimse inanmadı sana bir ben taptım geldim Dönecek yerim kalmadı her şeyi mahvettim geldim Şimdi beni biraz sever misin *** Ben geldim Ben geldim Ben geldim Ben geldim bak *** Ben geldim (ben geldim) Ben geldim Geldim *** Ben geldim Ben geldim Ben geldim Ben geldim

Sessizce Hala saklı bir yerde O görmediklerin Hiç bilmediklerin İçimdeki acılar *** Hala kaldı bir yerde O hissetmediklerin Hiç sezmediklerin İçimdeki aşk *** Geçmişi hatırlatır Hatırlatır bu yağmurlar Bu yağmurlarda kaybetmiştim seni m-m Ve karanlığı hatırlatır Hatırlatır bu rüzgarlar Bu rüzgarlar alıp gitmişti benden seni *** Ve şimdi sokaklar Sokaklar yalnızlığa çıkar Yldızlar gökyüzüne gece Olunca bir şeyler çöker yeryüzüne Soğuk ıssız sessizce *** Neden hep pencerede Bekleyince daha çabuk Gelir sanır o bekleyenler Neden o kaldırımlarda Yüzlerini göremediğim İnsanlardan biri sanırım seni Sen bilmezsin, bilmezsin nasıl olur insan Nasıl olur aysız gece yalnızken Üşüdüğünü sanırsın aniden Ağladığını duyarsın birinin İçinde hıçkırarak sessizce *** Ellerin, ellerin, ellerin cennetimdi benim Gözbebeklerinde kendimi görmek istedim İstedim bir sabah Güneş doğarken güneşe gülümsemek Güneş batarken başımı omzuna dayayıp Kapamak gözlerimi dünyaya, a *** Kapkaranlık bir gecede Saçların ellerimde Ay ışığının ışığı yansırken kirpiklerinden Yüzüme Sabaha kadar Yanında uyumak isterdim Bir gece, bir gece, bir gece Bir gece, bir gece, bir gece Bir gece, bir gece, bir gece Sessizce, sessizce *** Hala saklı bir yerde o O hiç görmediklerin Hiç hiç bilmediklerin İçimdeki acılar *** Hala kaldı bi yerde o O hissetmediklerin Hiç hiç sezmediklerin İçimdeki aşk *** Hala saklı bir yerde o O hiç görmediklerin Hiç bilmediklerin İçimdeki acılar *** Hala kaldı bi yerde O hissetmediklerin Hiç sezmediklerin, sezmediklerin İçimdeki aşk *** Hala saklı bir yerde O hiç görmediklerin Hiç bilmediklerin İçimdeki acılar *** Hala kaldı bi yerde O hissetmediklerin Hiç sezmediklerin İçimdeki aşk

Kar Bu mevsim gelip geçici Bu yağan kar, yağan kar Biliyorum ki gelecek yine ilkbahar, ilkbahar Açacak bin bir renk bir çiçek *** Gökyüzü ve beyaz bulutlar geçecek üstümden Saçlarımda esecek ılık rüzgârlar Ama sen, sen kalacak, kalacaksın içimde Ama sen, sen açacak, açacaksın içimde hep *** La la la la la la la la La la la la la la la İşte bu şarkıyla geldim La la la la la la la la La la la la la la la Sevdim yalnızca çok sevdim La la la la la la la la La la la la la la la *** Dağlarda duman Göklerde bulut Yerlerde çimenlerle sana koşacağım La la la la la la la la La la la la la la la La la la la la la la la La la la la la la la La la la la la la la la La la la la la la la La la la la la la la la La la la la la la la

Merdivenler (Suıcıde) Sundum ellerinize kalbimin tüm çiçeklerini gitmek yerine Güneş gibi doğdu yüzüme geceleri ay buz gibi ellerimle Gördüm, kördüğüm olduğumu Sonu gelmez masalları puslu şehrinde İçtim kana kana sularını Zehirli nehirlerin gözümü kırpmadım bile *** Acıyor duyuyor musun Kanıyor içimde bir şey Yanıyor görüyor musun alevleri her yanımı sarıyor *** Acıyor duyuyor musun Kanıyor içimde bir şey devriliyor Sevdiğim tüm kalpler önümde şimdi merdivenler *** Yürüyorum ışığa doğru Yükseliyor acılar geride Ayaklarımda kan önümdeyse tüm sevdiğim kalpler merdivenler *** Susuyorum içimden bir ses Yükseliyor göğe doğru Çocuk sesleri duyuyorum öteden Geliyor ışık bana doğru *** Sesleri duyuyor musun Işıklar sana doğru *** Ve şimdi sevdiğim tüm kalpler merdivenler *** Merdiveler *** Merdiveler, Merdiveler