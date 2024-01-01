Bu Kadar mı? Şarkı Sözleri
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Yani bu kadar mı?
Bitti mi şimdi
Elimdeki her şey
Gitti mi şimdi
***
Ah çok üzgünüm
Ah dikenli gülüm
Ah nasıl ağır ağır
Yok, gecem gündüzüm
***
Ben acı dilimi bağlayıp
Doya doya ağlayıp
İçime içime ağlayıp
Yanayım şimdi
***
Sen onu mu seçtin
O mu hak etti
Ben o kadar kötü müyüm?
O, o kadar iyi mi?
***
Ah, çok üzgünüm
Ah dikenli gülüm
Ah nasıl ağır
Yok, gecem gündüzüm
***
Ben acı dilimi bağlayıp
Doya doya ağlayıp
İçime içime damlayıp
Yanayım şimdi