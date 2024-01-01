Yolculuk Şarkı Sözleri
Cem Bekar Yolculuk şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cem Bekar Yolculuk şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yolculuk sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sevdin mi kendine göre?
Benden bir şey anladın mı?
Kızdın mı çekip gittim diye?
Yoksa inanmadın mı?
***
Ben bütün kalbimle inanırım
Ölüme yatsam aşka uyanırım
İner tutar yanı olsa dayanırım
O kadar çok oynadım ki çocukken
***
Senin o tükenmeyen hiddetinden
Yargısız hükmünün şiddetinden
Verdiğin ayrılık müddetinden
Anladım mümkün değil, bu yüzden
***
Bi' daha bu ateşi yakmam
Giderken ardıma bakmam
Kapısına kilit vururum umudumun
Ben mış gibi yapmam
***
Bi' daha bu ateşi yakmam
Giderken ardıma bakmam
Kapısına kilit vururum umudumun
Ben mış gibi yapmam
***
Sevdin mi kendine göre?
Benden bi' şey anladın mı?
Kızdın mı çekip gittim diye?
Yoksa inanmadın mı?
***
Ben bütün kalbimle inanırım
Ölüme yatsam aşka uyanırım
İner tutar yanı olsa dayanırım
O kadar çok oynadım ki çocukken
***
Senin o tükenmeyen hiddetinden
Yargısız hükmünün şiddetinden
Verdiğin ayrılık müddetinden
Anladım mümkün değil, bu yüzden
***
Bi' daha bu ateşi yakmam
Giderken ardıma bakmam
Kapısına kilit vururum umudumun
Ben mış gibi yapmam
***
Bi' daha bu ateşi yakmam
Giderken ardıma bakmam
Kapısına kilit vururum umudumun
Sen yap show yapmam