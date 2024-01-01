Sevdin mi kendine göre? Benden bir şey anladın mı? Kızdın mı çekip gittim diye? Yoksa inanmadın mı? *** Ben bütün kalbimle inanırım Ölüme yatsam aşka uyanırım İner tutar yanı olsa dayanırım O kadar çok oynadım ki çocukken *** Senin o tükenmeyen hiddetinden Yargısız hükmünün şiddetinden Verdiğin ayrılık müddetinden Anladım mümkün değil, bu yüzden *** Bi' daha bu ateşi yakmam Giderken ardıma bakmam Kapısına kilit vururum umudumun Ben mış gibi yapmam *** Bi' daha bu ateşi yakmam Giderken ardıma bakmam Kapısına kilit vururum umudumun Ben mış gibi yapmam *** Sevdin mi kendine göre? Benden bi' şey anladın mı? Kızdın mı çekip gittim diye? Yoksa inanmadın mı? *** Ben bütün kalbimle inanırım Ölüme yatsam aşka uyanırım İner tutar yanı olsa dayanırım O kadar çok oynadım ki çocukken *** Senin o tükenmeyen hiddetinden Yargısız hükmünün şiddetinden Verdiğin ayrılık müddetinden Anladım mümkün değil, bu yüzden *** Bi' daha bu ateşi yakmam Giderken ardıma bakmam Kapısına kilit vururum umudumun Ben mış gibi yapmam *** Bi' daha bu ateşi yakmam Giderken ardıma bakmam Kapısına kilit vururum umudumun Sen yap show yapmam