Cem Belevi

Gelsen ne güzel görsen ne güzel Bak yollarına gül serdim Güz bitti bize yaz geldi desen Aç kollarını ben geldim *** Yüzüne gözüne kaşına sözüne kandım oooof Sağımı solumu evimi yolumu şaştım oooof Yanına yaklaşınca ateşe yandım oooof Sönmüyorsa yangın mesul değilim *** Ya Rabbim Mevlâm, o nasıl bir endam? Yaratmış aklım, onda kaldı Tarifsiz hali var, o bakışlar yakışlar Bıraktı sevdalı *** Gelsen ne güzel görsen ne güzel Bak yollarına gül serdim Güz bitti bize yaz geldi desen Aç kollarını ben geldim *** Gelsen ne güzel görsen ne güzel Seni her şeyden çok sevdim Ah bir görsen sen de sevsen Bundan başka yok derdim *** Yüzüne gözüne kaşına sözüne kandım oooof Sağımı solumu evimi yolumu şaştım oooof Yanına yaklaşınca ateşe yandım oooof Sönmüyorsa yangın mesul değilim *** Ya Rabbim Mevlâm, o nasıl bir endam? Yaratmış aklım, onda kaldı Tarifsiz hali var, o bakışlar yakışlar Bıraktı sevdalı *** Gelsen ne güzel görsen ne güzel Bak yollarına gül serdim Güz bitti bize yaz geldi desen Aç kollarını ben geldim *** Gelsen ne güzel görsen ne güzel Seni her şeyden çok sevdim Ah bir görsen sen de sevsen Bundan başka yok derdim *** Gelsen ne güzel görsen ne güzel Bak yollarına gül serdim Güz bitti bize yaz geldi desen Aç kollarını ben geldim *** Gelsen ne güzel görsen ne güzel Seni her şeyden çok sevdim Ah bir görsen sen de sevsen Bundan başka yok derdim *** Gelsen ne güzel görsen ne güzel Bak yollarına gül serdim Güz bitti bize yaz geldi desen Aç kollarını ben geldim *** Gelsen ne güzel görsen ne güzel Seni her şeyden çok sevdim Ah bir görsen sen de sevsen Bundan başka yok derdim