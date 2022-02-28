Aç Kollarını Şarkı Sözleri
Cem Belevi Aç Kollarını şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cem Belevi Aç Kollarını şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aç Kollarını sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Gelsen ne güzel görsen ne güzel
Bak yollarına gül serdim
Güz bitti bize yaz geldi desen
Aç kollarını ben geldim
***
Yüzüne gözüne kaşına sözüne kandım oooof
Sağımı solumu evimi yolumu şaştım oooof
Yanına yaklaşınca ateşe yandım oooof
Sönmüyorsa yangın mesul değilim
***
Ya Rabbim Mevlâm, o nasıl bir endam?
Yaratmış aklım, onda kaldı
Tarifsiz hali var, o bakışlar yakışlar
Bıraktı sevdalı
***
Gelsen ne güzel görsen ne güzel
Bak yollarına gül serdim
Güz bitti bize yaz geldi desen
Aç kollarını ben geldim
***
Gelsen ne güzel görsen ne güzel
Seni her şeyden çok sevdim
Ah bir görsen sen de sevsen
Bundan başka yok derdim
***
Yüzüne gözüne kaşına sözüne kandım oooof
Sağımı solumu evimi yolumu şaştım oooof
Yanına yaklaşınca ateşe yandım oooof
Sönmüyorsa yangın mesul değilim
***
Ya Rabbim Mevlâm, o nasıl bir endam?
Yaratmış aklım, onda kaldı
Tarifsiz hali var, o bakışlar yakışlar
Bıraktı sevdalı
***
Gelsen ne güzel görsen ne güzel
Bak yollarına gül serdim
Güz bitti bize yaz geldi desen
Aç kollarını ben geldim
***
Gelsen ne güzel görsen ne güzel
Seni her şeyden çok sevdim
Ah bir görsen sen de sevsen
Bundan başka yok derdim
***
Gelsen ne güzel görsen ne güzel
Bak yollarına gül serdim
Güz bitti bize yaz geldi desen
Aç kollarını ben geldim
***
Gelsen ne güzel görsen ne güzel
Seni her şeyden çok sevdim
Ah bir görsen sen de sevsen
Bundan başka yok derdim
***
Gelsen ne güzel görsen ne güzel
Bak yollarına gül serdim
Güz bitti bize yaz geldi desen
Aç kollarını ben geldim
***
Gelsen ne güzel görsen ne güzel
Seni her şeyden çok sevdim
Ah bir görsen sen de sevsen
Bundan başka yok derdim