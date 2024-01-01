Düştüm Ben Yollara Şarkı Sözleri
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Cem Belevi
Düştüm Ben Yollara
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Vursunlar canımı, ciğerimi kurşunlar
Kazsınlar kalbimi o çukura, koysunlar
***
İhaneti yaktı merhameti
Eli kolu bağlı
Adaleti yok dünyanın masumun
Elleri kanlı
***
Bir sabahki doğmayan güneş var ışık saçmayan
Sağımı ,solumu, canımı, kanımı, dilimi, dinimi takmayan
Yer yerinden oynadı kimseler mi duymadı?
Bin kez öldüm halbuki bir selam okunmadı
Yak, kavur, külümü al savur
Kanım yerde kalmadı, ruhum da şad olur
Kahpelerle dışarlarda yaşamam hak vurur
Burada ölmüşüm ne ki?
Bu doğduğum yer çukur
***
Vursunlar canımı, ciğerimi kurşunlar
Kazsınlar kalbimi o çukura, koysunlar
***
İhaneti yaktı merhameti
Eli kolu bağlı
Adaleti yok dünyanın masumun
Elleri kanlı
***
Ecel korktu ezelden, kaçamadım bu kafesten
Varımı, yoğumu, elimi, kolumu, tenimi, yerimi zapt eden
Öfkem büyük dinmiyor, kader içime sinmiyor
Yaralar derin, geçmiş peşimi hiç bırakmıyor
Dur sonra dur, belki son bulur
Bitmeyen mücadele tüm hevesi soldurur
Hatalar gelir kapını çalar hayat son bulur
Burada ölmüşüm ne ki?
Bu doğduğum yer çukur
***
İhaneti yaktı merhameti
Eli kolu bağlı
Adaleti yok dünyanın masumun
Elleri kanlı
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Gidiyorum uzaklara
Dönüşüm yok yok sana
Bana sen sen aldırma
Yeter ki sen darılma
***
Gönlün ferah olsun
Yolun açık olsun
***
Düştüm ben yollara yollara
Küstüm ben onlara onlara
Sordum ben kaç defa tam bin defa
Dediler tek başına bir başına
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Kendimle yüzleştim
***
Kimleri sevdik kimleri sildik
Kimlerin peşine düştük genç ömrümüzde
***
Yüz göz olduk yâr seninle
Sözümüzü esirgemez olduk
***
Gençliğimi geri verseler
Bu kez en çok kendimi severim
Veririm o yâri de
Kime sevdirirse sevdirsin
Kimi öldürürse öldürsün
Kimi güldürürse güldürsün
Umurumda değil kaşı gözü gül yüzü
Yıllarım gitti yıllarım gitti
***
Bir düşün niye geldik bugüne diye
Kimlerin sözüne gittik genç ömrümüzde
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