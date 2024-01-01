Cem Belevi

Adaleti Yok ft Tetik Vursunlar canımı, ciğerimi kurşunlar Kazsınlar kalbimi o çukura, koysunlar *** İhaneti yaktı merhameti Eli kolu bağlı Adaleti yok dünyanın masumun Elleri kanlı *** Bir sabahki doğmayan güneş var ışık saçmayan Sağımı ,solumu, canımı, kanımı, dilimi, dinimi takmayan Yer yerinden oynadı kimseler mi duymadı? Bin kez öldüm halbuki bir selam okunmadı Yak, kavur, külümü al savur Kanım yerde kalmadı, ruhum da şad olur Kahpelerle dışarlarda yaşamam hak vurur Burada ölmüşüm ne ki? Bu doğduğum yer çukur *** Vursunlar canımı, ciğerimi kurşunlar Kazsınlar kalbimi o çukura, koysunlar *** İhaneti yaktı merhameti Eli kolu bağlı Adaleti yok dünyanın masumun Elleri kanlı *** Ecel korktu ezelden, kaçamadım bu kafesten Varımı, yoğumu, elimi, kolumu, tenimi, yerimi zapt eden Öfkem büyük dinmiyor, kader içime sinmiyor Yaralar derin, geçmiş peşimi hiç bırakmıyor Dur sonra dur, belki son bulur Bitmeyen mücadele tüm hevesi soldurur Hatalar gelir kapını çalar hayat son bulur Burada ölmüşüm ne ki? Bu doğduğum yer çukur *** İhaneti yaktı merhameti Eli kolu bağlı Adaleti yok dünyanın masumun Elleri kanlı

Düştüm Ben Yollara Gidiyorum uzaklara Dönüşüm yok yok sana Bana sen sen aldırma Yeter ki sen darılma *** Gönlün ferah olsun Yolun açık olsun *** Düştüm ben yollara yollara Küstüm ben onlara onlara Sordum ben kaç defa tam bin defa Dediler tek başına bir başına