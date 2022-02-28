Cem Belevi

Adaleti Yok Şarkı Sözleri
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Vursunlar canımı, ciğerimi kurşunlar
Kazsınlar kalbimi o çukura, koysunlar
***
İhaneti yaktı merhameti
Eli kolu bağlı
Adaleti yok dünyanın masumun
Elleri kanlı
***
Bir sabahki doğmayan güneş var ışık saçmayan
Sağımı ,solumu, canımı, kanımı, dilimi, dinimi takmayan
Yer yerinden oynadı kimseler mi duymadı?
Bin kez öldüm halbuki bir selam okunmadı
Yak, kavur, külümü al savur
Kanım yerde kalmadı, ruhum da şad olur
Kahpelerle dışarlarda yaşamam hak vurur
Burada ölmüşüm ne ki?
Bu doğduğum yer çukur
***
Vursunlar canımı, ciğerimi kurşunlar
Kazsınlar kalbimi o çukura, koysunlar
***
İhaneti yaktı merhameti
Eli kolu bağlı
Adaleti yok dünyanın masumun
Elleri kanlı
***
Ecel korktu ezelden, kaçamadım bu kafesten
Varımı, yoğumu, elimi, kolumu, tenimi, yerimi zapt eden
Öfkem büyük dinmiyor, kader içime sinmiyor
Yaralar derin, geçmiş peşimi hiç bırakmıyor
Dur sonra dur, belki son bulur
Bitmeyen mücadele tüm hevesi soldurur
Hatalar gelir kapını çalar hayat son bulur
Burada ölmüşüm ne ki?
Bu doğduğum yer çukur
***
İhaneti yaktı merhameti
Eli kolu bağlı
Adaleti yok dünyanın masumun
Elleri kanlı