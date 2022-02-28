Cem Belevi

Kibar İsyan Şarkı Sözleri
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Aşkın içinde aşk var
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Kalbimi saklayamam ki senden
Öyle deli gibi severken
O kapıdan çıkışın gelişinle
Seviyorum deyişinle
Nasıl iflah olurum ben
***
Bir daha sevemem asla derken
Yüreğimi aşktan çekmişken
Kelimeler seninle büyülerken
Nasıl sevmem seni söyle
Sen güneş gibi doğarken
***
Aşkın içinde aşk var
Kalbimin içinde sen
Aşka aşktan başka yol mu var kollarındayken?
***
Ey masallardan gelen
Her hâliyle benim sultanım
Ben sana yaratıldım, senin için seninle
***
Karşılıklı aşk bir destandır
Aşkla mevsim hep ilk bahardır
Hiçbir şey aynı değil ne zamandır
Leyla'dan, Mecun'dan beri
Hayat aşkı yaşamaktır
***
Bu yaşıma gelene kadar öyle
Öyle günler geçirdim nerelerde
Her şey tadında güzelmiş bir de
Senin gibi birisiyle
Tanışmak varmış kaderde
***
Aşkın içinde aşk var
Kalbimin içinde sen
Aşka aşktan başka yol mu var kollarındayken?
***
Ey masallardan gelen
Her hâliyle benim sultanım
Ben sana yaratıldım, senin için seninle
***
Aşkın içinde aşk var
Aşka aşktan başka yol mu var?
***
Ey masallardan gelen
Her hâliyle benim sultanım
Ben sana yaratıldım, senin için seninle
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