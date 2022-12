Cem Belevi

Aşkın içinde aşk var *** Kalbimi saklayamam ki senden Öyle deli gibi severken O kapıdan çıkışın gelişinle Seviyorum deyişinle Nasıl iflah olurum ben *** Bir daha sevemem asla derken Yüreğimi aşktan çekmişken Kelimeler seninle büyülerken Nasıl sevmem seni söyle Sen güneş gibi doğarken *** Aşkın içinde aşk var Kalbimin içinde sen Aşka aşktan başka yol mu var kollarındayken? *** Ey masallardan gelen Her hâliyle benim sultanım Ben sana yaratıldım, senin için seninle *** Karşılıklı aşk bir destandır Aşkla mevsim hep ilk bahardır Hiçbir şey aynı değil ne zamandır Leyla'dan, Mecun'dan beri Hayat aşkı yaşamaktır *** Bu yaşıma gelene kadar öyle Öyle günler geçirdim nerelerde Her şey tadında güzelmiş bir de Senin gibi birisiyle Tanışmak varmış kaderde *** Aşkın içinde aşk var Kalbimin içinde sen Aşka aşktan başka yol mu var kollarındayken? *** Ey masallardan gelen Her hâliyle benim sultanım Ben sana yaratıldım, senin için seninle *** Aşkın içinde aşk var Aşka aşktan başka yol mu var? *** Ey masallardan gelen Her hâliyle benim sultanım Ben sana yaratıldım, senin için seninle