Cem Belevi

Eskiden böyle miydim? Kendimi üzer miydim? Meczup gibi gezer miydim? Aman *** Bir susup bin dert oldum Kendimi sende buldum İçmeden sarhoş oldum Aman *** Yüzüne, gözüne baş koydum Dönersem bana haram Geceden gündüze varamam *** İçime, dışıma sen doldun Başkasını koyamam Gidersen de nefes alamam Gidersen de nefes alamam *** Bilmez, bilmez Bilmezler onlar Görmez, görmez Seni benim gözümden onlar *** Bilmez, bilmez Bilmezler onlar Görmez, görmez Seni benim gözümden onlar *** Yüzüne, gözüne baş koydum Dönersem bana haram Geceden gündüze varamam *** İçime, dışıma sen doldun Başkasını koyamam Gidersen de nefes alamam Gidersen de nefes alamam *** Bilmez, bilmez Bilmezler onlar Görmez, görmez Seni benim gözümden onlar *** (Bilmez, bilmez Bilmezler onlar Görmez, görmez Seni benim gözümden onlar)