Cem Belevi

Bilmez Şarkı Sözleri
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Eskiden böyle miydim?
Kendimi üzer miydim?
Meczup gibi gezer miydim?
Aman
***
Bir susup bin dert oldum
Kendimi sende buldum
İçmeden sarhoş oldum
Aman
***
Yüzüne, gözüne baş koydum
Dönersem bana haram
Geceden gündüze varamam
***
İçime, dışıma sen doldun
Başkasını koyamam
Gidersen de nefes alamam
Gidersen de nefes alamam
***
Bilmez, bilmez
Bilmezler onlar
Görmez, görmez
Seni benim gözümden onlar
***
Bilmez, bilmez
Bilmezler onlar
Görmez, görmez
Seni benim gözümden onlar
***
Yüzüne, gözüne baş koydum
Dönersem bana haram
Geceden gündüze varamam
***
İçime, dışıma sen doldun
Başkasını koyamam
Gidersen de nefes alamam
Gidersen de nefes alamam
***
Bilmez, bilmez
Bilmezler onlar
Görmez, görmez
Seni benim gözümden onlar
***
(Bilmez, bilmez
Bilmezler onlar
Görmez, görmez
Seni benim gözümden onlar)