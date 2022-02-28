Dön Bebeğim (Akustik) Şarkı Sözleri
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Cem Belevi
Dön Bebeğim (Akustik)
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Sensiz gecelerin koynunda
Uyku girmez gözlerime
Bu karanlıklar beni eritse de
Vazgeçmem senden, aşkın alevinden
***
Bilirim günler yeniden doğacak
Ellerin dokununca yüreğim yanacak
Bilirim her şey yeniden yaşanacak
Sarılınca boynuna gözlerin dolacak
***
Yürürüm gecenin üstüne, salarım güneşlerimi
Görürüm tane tane, açılan güllerimi
Yürürüm gecenin üstüne, günahlardan geçerim
Ezerim birer birer, yalan sevişleri
***
Dön bebeğim, dön çaresiz başım
Ayrılık böyle uzun sürmez ki
Dön dön bebeğim acılar seliyim
Dön dön bebeğim hasrete gebeyim
***
Dön bebeğim, dön çaresiz başım
Ayrılık böyle uzun sürmez ki
Dön dön bebeğim acılar seliyim
Dön dön bebeğim hasrete gebeyim
***
Bilirim günler yeniden doğacak
Ellerin dokununca yüreğim yanacak
Bilirim her şey yeniden yaşanacak
Sarılınca boynuna gözlerin dolacak
***
Yürürüm gecenin üstüne salarım güneşlerimi
Görürüm tane tane açılan güllerimi
Yürürüm gecenin üstüne, günahlardan geçerim
Ezerim birer birer, yalan sevişleri
***
Dön bebeğim dön çaresiz başım
Ayrılık böyle uzun sürmez ki
Dön dön bebeğim acılar seliyim
Dön dön bebeğim hasrete gebeyim
***
Dön bebeğim dön çaresiz başım
Ayrılık böyle uzun sürmez ki
Dön