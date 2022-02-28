Cem Belevi

Sensiz gecelerin koynunda Uyku girmez gözlerime Bu karanlıklar beni eritse de Vazgeçmem senden, aşkın alevinden *** Bilirim günler yeniden doğacak Ellerin dokununca yüreğim yanacak Bilirim her şey yeniden yaşanacak Sarılınca boynuna gözlerin dolacak *** Yürürüm gecenin üstüne, salarım güneşlerimi Görürüm tane tane, açılan güllerimi Yürürüm gecenin üstüne, günahlardan geçerim Ezerim birer birer, yalan sevişleri *** Dön bebeğim, dön çaresiz başım Ayrılık böyle uzun sürmez ki Dön dön bebeğim acılar seliyim Dön dön bebeğim hasrete gebeyim *** Dön bebeğim, dön çaresiz başım Ayrılık böyle uzun sürmez ki Dön dön bebeğim acılar seliyim Dön dön bebeğim hasrete gebeyim *** Bilirim günler yeniden doğacak Ellerin dokununca yüreğim yanacak Bilirim her şey yeniden yaşanacak Sarılınca boynuna gözlerin dolacak *** Yürürüm gecenin üstüne salarım güneşlerimi Görürüm tane tane açılan güllerimi Yürürüm gecenin üstüne, günahlardan geçerim Ezerim birer birer, yalan sevişleri *** Dön bebeğim dön çaresiz başım Ayrılık böyle uzun sürmez ki Dön dön bebeğim acılar seliyim Dön dön bebeğim hasrete gebeyim *** Dön bebeğim dön çaresiz başım Ayrılık böyle uzun sürmez ki Dön