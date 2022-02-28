Cem Belevi

Dumanlı Sevda Şarkı Sözleri
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Ah birisi gidiyor yüreğimi yakıyor
Her şeyimi verirdim ben uğruna
Söndürüyor feneri gemileri yakıyor
Bu gidişi yediremedim gururuma
***
Saf yüreğinden kendiliğinden
Dön geri döneceksen
Her şeyi derler ele inanma
Bize şans vereceksen
***
Ben kan kussam belli etmem
Tebessüm eksiltmem
Acım içime akar yüzüm düşmez
Başımı öne eğmem
***
Bütün gece kanar solumda yara var
Ne gelen anlar, ne giden anlar
Başımda bir bela
Dumanlı sevda
Hiç üzülmezdim bir zamanlar
***
Ah birisi gidiyor yüreğimi yakıyor
Her şeyimi verirdim ben uğruna (ben uğruna)
***
Saf yüreğinden kendiliğinden
Dön geri döneceksen
Her şeyi derler ele inanma
Bize şans vereceksen
***
Ben kan kussam belli etmem
Tebessüm eksiltmem
Acım içime akar yüzüm düşmez
Başımı öne eğmem
***
Bütün gece kanar solumda yara var
Ne gelen anlar, ne giden anlar
Başımda bir bela
Dumanlı sevda
Hiç üzülmezdim bir zamanlar
***
Bütün gece kanar solumda yara var
Ne gelen anlar, ne giden anlar
Başımda bir bela
Dumanlı sevda
Hiç üzülmezdim bir zamanlar