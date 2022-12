Cem Belevi

Ah birisi gidiyor yüreğimi yakıyor Her şeyimi verirdim ben uğruna Söndürüyor feneri gemileri yakıyor Bu gidişi yediremedim gururuma *** Saf yüreğinden kendiliğinden Dön geri döneceksen Her şeyi derler ele inanma Bize şans vereceksen *** Ben kan kussam belli etmem Tebessüm eksiltmem Acım içime akar yüzüm düşmez Başımı öne eğmem *** Bütün gece kanar solumda yara var Ne gelen anlar, ne giden anlar Başımda bir bela Dumanlı sevda Hiç üzülmezdim bir zamanlar *** Ah birisi gidiyor yüreğimi yakıyor Her şeyimi verirdim ben uğruna (ben uğruna) *** Saf yüreğinden kendiliğinden Dön geri döneceksen Her şeyi derler ele inanma Bize şans vereceksen *** Ben kan kussam belli etmem Tebessüm eksiltmem Acım içime akar yüzüm düşmez Başımı öne eğmem *** Bütün gece kanar solumda yara var Ne gelen anlar, ne giden anlar Başımda bir bela Dumanlı sevda Hiç üzülmezdim bir zamanlar *** Bütün gece kanar solumda yara var Ne gelen anlar, ne giden anlar Başımda bir bela Dumanlı sevda Hiç üzülmezdim bir zamanlar