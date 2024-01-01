Cem Belevi

Elizabeth Ft Ozan Doğulu Herkes duysun, söylüyorum adını Korkmam, büyük yürürüm Kurşun kurşun çek de vur silahını Kollarında ölürüm *** Akıyor dudaktan dillere destan Ah sen hep gelsene O gülüşü dehşet, gazeteye manşet Bana bir poz versene *** Gülmeyen yüzümü güldürdün Bi' geldin başımı döndürdün Sımsıcak nefesin özletme Yine gel *** Varsa yoksa bana bir tek sen İbre döndü sana yüz seksen Tek başıma beni kahretme Hadi gel *** Elizabeth (Elizabeth) (Elizabeth) Hadi gel *** Herkes duysun, söylüyorum adını Korkmam, büyük yürürüm Kurşun kurşun çek de vur silahını Kollarında ölürüm *** Akıyor dudaktan dillere destan Ah sen hep gelsene O gülüşü dehşet, gazeteye manşet Bana bir poz versene *** Gülmeyen yüzümü güldürdün Bi' geldin başımı döndürdün Sımsıcak nefesin özletme Yine gel *** Varsa yoksa bana bir tek sen İbre döndü sana yüz seksen Tek başıma beni kahretme Hadi gel *** Elizabeth (Elizabeth) (Elizabeth) Hadi gel *** Elizabeth (Elizabeth) (Elizabeth) Hadi gel *** Gülmeyen yüzümü güldürdün Bi' geldin başımı döndürdün Sımsıcak nefesin özletme Yine gel *** Varsa yoksa bana bir tek sen İbre döndü sana yüz seksen Tek başıma beni kahretme Hadi gel *** Elizabeth Elizabeth Elizabeth Hadi gel *** Elizabeth Elizabeth Elizabeth Hadi gel Elizabeth

Ne Zamandır Ft Ozan Doğulu Eskisi gibi değil ne bakışın, ne gülüşün Artık ısıtmıyor en sevdiğim öpüşün Benden uzaklaştın, hissediyor bunu kalbim Sanki vedalaştık, sondu bu gidişin *** İçimde uzun zamandır Tutuklu ağır bir soru Soramam cevabı incitir gururumu *** Söyle ne zamandır Başka biri var hayatında Ne zamandır uyanıyorsun Bi zaman ki benim kollarımda *** Söyle ne zamandır Başka biri var hayatında Ne zamandır uyanıyorsun Bi zaman ki benim kollarımda *** Eskisi gibi değil ne bakışın, ne gülüşün Artık ısıtmıyor en sevdiğim öpüşün Benden uzaklaştın, hissediyor bunu kalbim Sanki vedalaştık, sondu bu gidişin *** İçimde uzun zamandır Tutuklu ağır bir soru Soramam cevabı incitir gururumu *** Söyle ne zamandır Başka biri var hayatında Ne zamandır uyanıyorsun Bi zaman ki benim kollarımda *** Söyle ne zamandır Başka biri var hayatında Ne zamandır uyanıyorsun Bi zaman ki benim kollarımda