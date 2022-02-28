Cem Belevi

Atsan atılmaz satsan satılmaz Bir aşk bir dert bir yarası var Öyle kolay kapanmaz artık Onun alında yazısı var *** Belki diner, belki de biter Umrumda mı ne fark eder Acın dert değil Bana iyi olman yeter *** Farkında mısın? Aylar geçti senden haber almadım Farkında mısın? Kaç zamandır sesini bile duymadım Sen orda mısın? Bir başka tende mi dudakların Koynunda mısın? Boş ver sormadım *** Farkında mısın? Aylar geçti senden haber almadım Farkında mısın? Kaç zamandır sesini bile duymadım Sen orda mısın? Bir başka tende mi dudakların Koynunda mısın? Boş ver sormadım *** Belki diner, belki de biter Umrumda mı ne fark eder Acın dert değil Bana iyi olman yeter Farkında mısın? Aylar geçti senden haber almadım *** Farkında mısın? Kaç zamandır sesini bile duymadım Sen orda mısın? Bir başka tende mi dudakların Koynunda mısın? Boş ver sormadım *** Farkında mısın? Aylar geçti senden haber almadım Farkında mısın? Kaç zamandır sesini bile duymadım Sen orda mısın? Bir başka tende mi dudakların Koynunda mısın? Boş ver sormadım