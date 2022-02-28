Farkında mısın? Şarkı Sözleri
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Cem Belevi
Farkında mısın?
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Atsan atılmaz satsan satılmaz
Bir aşk bir dert bir yarası var
Öyle kolay kapanmaz artık
Onun alında yazısı var
***
Belki diner, belki de biter
Umrumda mı ne fark eder
Acın dert değil
Bana iyi olman yeter
***
Farkında mısın?
Aylar geçti senden haber almadım
Farkında mısın?
Kaç zamandır sesini bile duymadım
Sen orda mısın?
Bir başka tende mi dudakların
Koynunda mısın?
Boş ver sormadım
***
Farkında mısın?
Aylar geçti senden haber almadım
Farkında mısın?
Kaç zamandır sesini bile duymadım
Sen orda mısın?
Bir başka tende mi dudakların
Koynunda mısın?
Boş ver sormadım
***
Belki diner, belki de biter
Umrumda mı ne fark eder
Acın dert değil
Bana iyi olman yeter
Farkında mısın?
Aylar geçti senden haber almadım
***
Farkında mısın?
Kaç zamandır sesini bile duymadım
Sen orda mısın?
Bir başka tende mi dudakların
Koynunda mısın?
Boş ver sormadım
***
Farkında mısın?
Aylar geçti senden haber almadım
Farkında mısın?
Kaç zamandır sesini bile duymadım
Sen orda mısın?
Bir başka tende mi dudakların
Koynunda mısın?
Boş ver sormadım