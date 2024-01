Cem Belevi

Gece Bitecek Sen ayrı ben ayrı nereye kadar Bu kaçıncı yıl oldu Gönlüme sevgini katana kadar Hayat omzuma yük oldu Bir sakladığım gerçeğim var daha fazla tutamam Gözlerinden ayrı uzakta kalamam *** Saklama sende sevgini kuytulara karanlıklara Geceler elbet sabahı bulur Şişelere yazıp denizlere atıp kaçma bulunmazlara Gerçekler bir gün karaya vurur *** Gece bitecek vakit güne değecek İstesen de istemesen de bu hayat bir gün bitecek Daha başından bu ayrılık ne demek Bana ellerin sevgin gerek *** Yaş oldu sel oldu Kapanmadı içimdeki yaralar Yapıştı yakama bırakmadı yürekteki anılar Bir sakladığım gerçeğim var daha fazla tutamam Gözlerinden ayrı uzakta kalamam

Başardın Ağlatmayı Tam unutmuşken, her şey bitmişken Neden karşı çıktın? Katlanıyordum, söylemiyordum Kalan son yarımdın *** Her şeyim vardı Çok şey azaldı yokluğunda Yalvarıyordum, saklanıyordum Dokunduğunda *** Başardın ağlatmayı Başardın yalvartmayı Her şey istediğin gibi *** Çok mutluydum sen yokken Sevmeyi unutmuşken Geldin de ne fark etti ki? *** Başardın ağlatmayı Başardın yalvartmayı Her şey istediğin gibi *** Çok mutluydum sen yokken Sevmeyi unutmuşken Geldin de ne fark etti ki? *** Tam unutmuşken, her şey bitmişken Neden karşı çıktın? Katlanıyordum, söylemiyordum Kalan son yarımdın *** Her şeyim vardı Çok şey azaldı yokluğunda Yalvarıyordum, saklanıyordum Dokunduğunda *** Başardın ağlatmayı Başardın yalvartmayı Her şey istediğin gibi *** Çok mutluydum sen yokken Sevmeyi unutmuşken Geldin de ne fark etti ki? *** Başardın ağlatmayı Başardın yalvartmayı Her şey istediğin gibi *** Çok mutluydum sen yokken Sevmeyi unutmuşken Geldin de ne fark etti ki? *** Başardın ağlatmayı Başardın yalvartmayı Her şey istediğin gibi *** Çok mutluydum sen yokken Sevmeyi unutmuşken Geldin de ne fark etti ki? *** Başardın ağlatmayı Başardın yalvartmayı Her şey istediğin gibi *** Çok mutluydum sen yokken Sevmeyi unutmuşken Geldin de ne fark etti ki?

Bebeğim Oldun İki damla acıyla hayat bitmez Bu benimki hüzünlü yaşam biçimi Üzecek gibi olsa da fark etmez Ne de olsa bu kalbimin aşk seçimi *** Şimdi sen konuşup bir çözüm anlat Sanki tek sorunun derde dert aramak *** Tabi kıskanırım Belki hırslanırım Sen de aşk çocuğu Ol da gör bakalım *** Bebeğim oldun daha ilk günde Ne çabuk dediğin zaman ağlıyorum Büyüdün dağlar gibi kalbimde Rahat et diye tek nefes almıyorum *** Bebeğim oldun daha ilk günde Ne çabuk dediğin zaman ağlıyorum Büyüdün dağlar gibi kalbimde Rahat et diye tek nefes almıyorum (nefes almıyorum) *** İki damla acıyla hayat bitmez Bu benimki hüzünlü yaşam biçimi Üzecek gibi olsa da fark etmez Ne de olsa bu kalbimin aşk seçimi *** Şimdi sen konuşup bir çözüm anlat Sanki tek sorunun derde dert aramak *** Tabi kıskanırım Belki hırslanırım Sen de aşk çocuğu Ol da gör bakalım *** Bebeğim oldun daha ilk günde Ne çabuk dediğin zaman ağlıyorum Büyüdün dağlar gibi kalbimde Rahat et diye tek nefes almıyorum *** Bebeğim oldun daha ilk günde Ne çabuk dediğin zaman ağlıyorum Büyüdün dağlar gibi kalbimde Rahat et diye tek nefes almıyorum *** Bebeğim oldun daha ilk günde Ne çabuk dediğin zaman ağlıyorum Büyüdün dağlar gibi kalbimde Rahat et diye tek nefes almıyorum *** Bebeğim oldun daha ilk günde Ne çabuk dediğin zaman ağlıyorum Büyüdün dağlar gibi kalbimde Rahat et diye tek nefes almıyorum, almıyorum, almıyorum

Çıkartacaksın Aşk ayrılıktan, yaştan ibaret Gel vakit varken kalpten firar et Yaşadığın her şey yalanmış farz et Gücün yeterse dayan *** Çocuksu bir duygu, çocuksu bir tat Sende oyalandım kadere inat Kalp dilediğince yorulmuş farz et Gücün yeterse dayan *** Sustukça sözlerimi dinletemedim Hayatta bir tek sana hükmedemedim Nasıl bir kalbin var ki anlamıyorsun? Kimin aşkını kimden yasaklıyorsun? *** Çıkartacaksın beni içinden Yanarsa yansın, kopsun yerinden Gittin, vefasız, bittim sanıyorsun Kimin yüreğinden kimi kovuyorsun? *** Çıkartacaksın beni içinden Yanarsa yansın, kopsun yerinden Gittin, vefasız, bittim sanıyorsun Kimin yüreğinden kimi kovuyorsun? *** Aşk ayrılıktan, yaştan ibaret Gel vakit varken kalpten firar et Yaşadığın her şey yalanmış farz et Gücün yeterse dayan *** Çocuksu bir duygu, çocuksu bir tat Sende oyalandım kadere inat Kalp dilediğince yorulmuş farz et Gücün yeterse dayan *** Sustukça sözlerimi dinletemedim Hayatta bir tek sana hükmedemedim Nasıl bir kalbin var ki anlamıyorsun? Kimin aşkını kimden yasaklıyorsun? *** Çıkartacaksın beni içinden Yanarsa yansın, kopsun yerinden Gittin, vefasız, bittim sanıyorsun Kimin yüreğinden kimi kovuyorsun? *** Çıkartacaksın beni içinden Yanarsa yansın, kopsun yerinden Gittin vefasız, bittim sanıyorsun Kimin yüreğinden kimi kovuyorsun? *** Çıkartacaksın beni içinden Yanarsa yansın, kopsun yerinden Gittin, vefasız, bittim sanıyorsun Kimin yüreğinden kimi kovuyorsun?

Dansöz Binlerce dansöz var Binlerce dansöz var *** İtiraf, ediyorum sana itiraf Başladı, yaralı aşklara tadilat Masumum, dışarıdan daha masumum Maalesef, bunun için sana mecburum *** Yüksek uçan kuşun, yüreği sarhoşun Acı çeker gibi, kölesi olmuşum Kavga edenlere, bana küsenlere Yüreği çark edip, geri dönenlere *** Affet diyen kim? Ez geç diyen kim? Aşktan çeken kim? Benim kadar *** Ölene kadar aşık olamazsın Birisi çıkar onu anlayamazsın Sen o tür oyunlara katlanamazsın Senin bir kalbin var (var, var) *** Hadi diyelim biri çok deli sevdi Senin için her şeyi her şeyi verdi Ya bir gün olur sana bel kıvırırsa Binlerce dansöz var *** İtiraf, ediyorum sana itiraf Başladı, yaralı aşklara tadilat Masumum, dışarıdan daha masumum Maalesef, bunun için sana mecburum *** Yüksek uçan kuşun, yüreği sarhoşun Acı çeker gibi, kölesi olmuşum Kavga edenlere, bana küsenlere Yüreği çark edip, geri dönenlere *** Affet diyen kim? Ez geç diyen kim? Aşktan çeken kim? Benim kadar *** Ölene kadar aşık olamazsın Birisi çıkar onu anlayamazsın Sen o tür oyunlara katlanamazsın Senin bir kalbin var (var, var) *** Hadi diyelim biri çok deli sevdi Senin için her şeyi her şeyi verdi Ya bir gün olur sana bel kıvırırsa Binlerce dansöz var (var, var) *** Ölene kadar aşık olamazsın Birisi çıkar onu anlayamazsın Sen o tür oyunlara katlanamazsın Senin bir kalbin var *** Hadi diyelim biri çok deli sevdi Senin için her şeyi her şeyi verdi Ya bir gün olur sana bel kıvırırsa Binlerce dansöz var *** Ölene kadar aşık olamazsın Birisi çıkar onu anlayamazsın Sen o tür oyunlara katlanamazsın Senin bir kalbin var *** Hadi diyelim biri çok deli sevdi Senin için her şeyi her şeyi verdi Ya bir gün olur sana bel kıvırırsa Binlerce dansöz var

En Büyük Aşkım Dikkat et her zaman, hep ben aradım Demek ki, en büyük sevda benimki Özlemek en güzel alışkanlığım Demek ki, en büyük sevda benimki *** Olmuyor, zorla değil, olmuyor Görmüyor, nasıl yükseklerdesin Sevmiyor, gönül ondan zalimi Sevmiyor, buna sen de dahilsin *** Bak gönül sersem gününde Bir tutsan, kalsam elinde Çok şükür, aklım yerinde Her şeyim sensin *** Bir deli yürek acısındayım Bak yine kara odalardayım Bir gece gibi yakınındayım En büyük aşkım sensin *** Bir deli yürek acısındayım Bak yine kara odalardayım Bir gece gibi yakınındayım En büyük aşkım sensin *** Dikkat et her zaman, hep ben aradım Demek ki, en büyük sevda benimki Özlemek en güzel alışkanlığım Demek ki, en büyük sevda benimki *** Olmuyor, zorla değil, olmuyor Görmüyor, nasıl yükseklerdesin Sevmiyor, gönül ondan zalimi Sevmiyor, buna sen de dahilsin *** Bak gönül sersem gününde Bir tutsan, kalsam elinde Çok şükür, aklım yerinde Her şeyim sensin *** Bir deli yürek acısındayım Bak yine kara odalardayım Bir gece gibi yakınındayım En büyük aşkım sensin *** Bir deli yürek acısındayım Bak yine kara odalardayım Bir gece gibi yakınındayım En büyük aşkım sensin *** Bir deli yürek acısındayım Bak yine kara odalardayım Bir gece gibi yakınındayım En büyük aşkım sensin *** Bir deli yürek acısındayım Bak yine kara odalardayım Bir gece gibi yakınındayım En büyük aşkım sensin *** Bir deli yürek acısındayım Bak yine kara odalardayım Bir gece gibi yakınındayım En büyük aşkım sensin *** En büyük aşkım sensin

Gitme Elimde olsa kalbine taht kuracaktım Vakit gelince ben bu buhranlı cağı atlatıp Sana esir olacaktım *** Düşünüyorduk seninle aynı şeyleri Zaman gelince unutmuyorduk eski günleri Bu kalpte tek olacaktık *** Nasıl güzeldi elini tutmak Dudaklarında mühür olmak *** N'olur gitme Ufak tefek şeylere kızıp gitme Ne yapmadım ki sen çok istedin de Yavaş yavaş kabul edelim senin ilacın benim *** N'olur gitme Ufak tefek şeylere kızıp gitme Ne yapmadım ki sen çok istedin de Yavaş yavaş kabul edelim senin ilacın benim N'olur gitme *** Elimde olsa kalbine taht kuracaktım Vakit gelince ben bu buhranlı cağı atlatıp Sana esir olacaktım *** Düşünüyorduk seninle aynı şeyleri Zaman gelince unutmuyorduk eski gunleri Bu kalpte tek olacaktık *** Nasıl güzeldi elini tutmak Dudaklarında mühür olmak *** N'olur gitme Ufak tefek şeylere kızıp gitme Ne yapmadım ki sen çok istedin de Yavaş yavaş kabul edelim senin ilacın benim *** N'olur gitme Ufak tefek şeylere kızıp gitme Ne yapmadım ki sen çok istedin de Yavaş yavaş kabul edelim senin ilacın benim N'olur gitme *** N'olur gitme Ufak tefek şeylere kızıp gitme Ne yapmadım ki sen çok istedin de Yavaş yavaş kabul edelim senin ilacın benim *** N'olur gitme Ufak tefek şeylere kızıp gitme Ne yapmadım ki sen çok istedin de Yavaş yavaş kabul edelim senin ilacın benim N'olur gitme

Melek Zor geliyor, insana kaçması dertli bir aşktan Zor geliyor, başlamak her şeye, sil yeni baştan *** İstemiyor, kendini boşluğa fırlatıp atmak İstemiyor, eski bir aşkı tadında bırakmak *** Baktım o güzel yüreğini kapadın deli aşklara Zalim, beni attığın gibi atamam seni bir kenara *** İnsan, unutur üzenleri Allah unutur mu hiç? *** Hain, perişan gönüllere ilacım Beni sende iç *** Umurunda bana verdiğin acını süresi? Yüreğimdeki nefretin bile sana yok gidesi *** Arkandan ağladım ama Yalan oldu söylediklerin Maziden korkmadım ama Sıradan mı istediklerim? *** Ne olursun uyma şeytana Çıkacak bak söylediklerim Beni zalim belledin ama Yeri cennet tüm Meleklerin *** Zor geliyor, insana kaçması dertli bir aşktan Zor geliyor, başlamak her şeye, sil yeni baştan *** İstemiyor, kendini boşluğa fırlatıp atmak İstemiyor, eski bir aşkı tadında bırakmak *** Baktım o güzel yüreğini kapadın deli aşklara Zalim, beni attığın gibi atamam seni bir kenara *** İnsan, unutur üzenleri Allah unutur mu hiç? *** Hain, perişan gönüllere ilacım Beni sende iç *** Umurunda bana verdiğin acını süresi? Yüreğimdeki nefretin bile sana yok gidesi *** Arkandan ağladım ama Yalan oldu söylediklerin Maziden korkmadım ama Sıradan mı istediklerim? *** Ne olursun uyma şeytana Çıkacak bak söylediklerim Beni zalim belledin ama Yeri cennet tüm Meleklerin *** Arkandan ağladım ama Yalan oldu söylediklerin Maziden korkmadım ama Sıradan mı istediklerim? *** Ne olursun uyma şeytana Çıkacak bak söylediklerim Beni zalim belledin ama Yeri cennet tüm Meleklerin *** Arkandan ağladım ama Yalan oldu söylediklerin Maziden korkmadım ama Sıradan mı istediklerim? *** Ne olursun uyma şeytana Çıkacak bak söylediklerim Beni zalim belledin ama Yeri cennet tüm Meleklerin *** Arkandan ağladım ama Yalan oldu söylediklerin Maziden korkmadım ama Sıradan mı istediklerim? *** Ne olursun uyma şeytana Çıkacak bak söylediklerim Beni zalim belledin ama Yeri cennet tüm Meleklerin

Mesafe Bir zamanlar sevdiğin Aşkı bildiğin günler oldu mu? Bana güller verdiğin Tatlı nameler gerçek oldu mu? *** Bir zamanlar sevdiğin Aşkı bildiğin günler oldu mu? Bana güller verdiğin Tatlı nameler mevsim oldu mu? *** Hiç yüzünden darılmak Her güzel şeye alınmak Bitik ve mutsuz anılmak Alın yazımsa, sildim çoktan *** Peşimden gelirsen Aşk için direnirsen Nerede yanlış bilirsen Çözmeyi düşünürsen Belki bir gün bulursun Ama sen onu da unutursun Boş ver, boş ver *** Yüreğinden yaralı, bizim hikayemiz Kaderimden kalanı, silsem de gitmiyor İki sohbet aralı, bütün mesafemiz Geldim anlamıyor *** Yüreğinden yaralı, bizim hikayemiz Kaderimden kalanı, silsem de gitmiyor İki sohbet aralı, bütün mesafemiz Sevdim anlamıyor *** Bir zamanlar sevdiğin Aşkı bildiğin günler oldu mu? Bana güller verdiğin Tatlı nameler gerçek oldu mu? *** Bir zamanlar sevdiğin Aşkı bildiğin günler oldu mu? Bana güller verdiğin, Tatlı nameler mevsim oldu mu? *** Hiç yüzünden darılmak Her güzel şeye alınmak Bitik ve mutsuz anılmak Alın yazımsa, sildim çoktan *** Peşimden gelirsen Aşk için direnirsen Nerede yanlış bilirsen Çözmeyi düşünürsen Belki bir gün bulursun Ama sen onu da unutursun Boş ver, boş ver *** Yüreğinden yaralı, bizim hikayemiz Kaderimden kalanı, silsem de gitmiyor İki sohbet aralı, bütün mesafemiz Geldim anlamıyor *** Yüreğinden yaralı, bizim hikayemiz Kaderimden kalanı, silsem de gitmiyor İki sohbet aralı, bütün mesafemiz Sevdim anlamıyor *** Yüreğinden yaralı, bizim hikayemiz Kaderimden kalanı, silsem de gitmiyor İki sohbet aralı, bütün mesafemiz Geldim anlamıyor *** Yüreğinden yaralı, bizim hikayemiz Kaderimden kalanı, silsem de gitmiyor İki sohbet aralı, bütün mesafemiz Geldim anlamıyor *** Yüreğinden yaralı, bizim hikayemiz Kaderimden kalanı, silsem de gitmiyor İki sohbet aralı, bütün mesafemiz Sevdim anlamıyor

Sor Herkesi zalim, kendini alim Hissetmen bile normal Çünkü dışarıda senin gibiler için Özel idman yapıyorlar Deli huyundan ya da suyundan mıdır? Anlamadım bu işi Ne bu hırçınlık? ne bu kalbin can çekişi? *** Oturuşu, dokunuşu, kendini savuruşu Yüzyıllar boyu aynı Sürmedi ilelebet, her şeye muhalefet Olmana bir sebep var mı? Bunu külahıma, bir de günahıma Girip anlatacak o yürek Belki de vardır ama Denemen lazım *** Ama sen korkaksın hiç bulaşma Yaklaşmazsın gerçek aşklara Demiş ki benden uzak olsun Peki niye her gün ağlıyorsun? Sebebini senle gece gezenlere aç bir sor *** Sen korkaksın hiç bulaşma Yaklaşmazsın gerçek aşklara Demiş ki benden uzak olsun Peki niye her gün ağlıyorsun? Sebebini senle gece gezenlere aç bir sor (sor, sor, sor) *** Herkesi zalim, kendini alim Hissetmen bile normal Çünkü dışarıda senin gibiler için Özel idman yapıyorlar Deli huyundan ya da suyundan mıdır? Anlamadım bu işi Ne bu hırçınlık? Ne bu kalbinin can çekişi? *** Oturuşu, dokunuşu, kendini savunuşu Yüzyıllar boyu aynı Sürmedi ilelebet, her şeye muhalefet Olmana bir sebep var mı? Bunu külahıma, bir de günahıma Girip anlatacak o yürek Belki de vardır ama Denemen lazım *** Ama sen korkaksın hiç bulaşma Yaklaşmazsın gerçek aşklara Demiş ki benden uzak olsun Peki niye her gün ağlıyorsun? Sebebini senle gece gezenlere aç bir sor *** Sen korkaksın hiç bulaşma Yaklaşmazsın gerçek aşklara Demiş ki benden uzak olsun Peki niye her gün ağlıyorsun? Sebebini senle gece gezenlere aç bir sor (sor, sor, sor) *** Sebebini senle gece gezenlere aç bir sor *** Sebebini senle gece gezenlere aç bir sor (sor, sor, sor) *** Ama sen korkaksın hiç bulaşma Yaklaşmazsın gerçek aşklara Demiş ki benden uzak olsun Peki niye her gün ağlıyorsun? Sebebini senle gece gezenlere aç bir sor *** Sen korkaksın hiç bulaşma Yaklaşmazsın gerçek aşklara Demiş ki benden uzak olsun Peki niye her gün ağlıyorsun? Sebebini sen o gece gezenlere aç bir sor Sebebini sen o gece gezenlere aç bir sor Sebebini sen o gece gezenlere aç bir sor