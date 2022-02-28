Bilmezsin Şarkı Sözleri
Cem Belevi Bilmezsin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cem Belevi Bilmezsin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bilmezsin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bu sabah sensiz uyandım
Ağladım tek başıma
Ellerim bomboş kalktım
Olmuyor eksik bir yanım
Kabusa mı daldım?
Yalana mı inandım?
***
Bu sabah sensiz uyandım
Sebepsiz gözyaşımdan
Ellerime aktın
Anladım sendin bir yanım
Perdeleri açtım
Göklere daldım baktım
***
Bulutlarda kaybolduysan
Yağmur olup da yağsaydın
Penceremden içeri yüreğime damlasaydın
Dün bir dilek tuttuysan içine bizi koysaydın
Keşke yanımda olsaydın sımsıkı sarılsaydım
***
Günaydın sevgilim tatlı uykudan uyandın mı?
Benden ayrı bu sabah güllere boyandın mı?
Yalan mı söyledin yoksa kendini kandırdın mı?
Ayrılık son kelime sen buna inandın mı?
***
Güllerim soldu açmıyor
Her sabah doğan güneş bu sabah aydınlatmıyor
Ellerim soğuk ve sensiz
Nerelere gittiysen, benden habersiz
***
Bulutlarda kaybolduysan
Yağmur olup da yağsaydın
Penceremden içeri yüreğime damlasaydın
Dün bir dilek tuttuysan içine bizi koysaydın
Keşke yanımda olsaydın sımsıkı sarılsaydım
***
Günaydın sevgilim tatlı uykudan uyandın mı?
Benden ayrı bu sabah güllere boyandın mı?
Yalan mı söyledin yoksa kendini kandırdın mı?
Ayrılık son kelime sen buna inandın mı?
***
Günlerin geçeceğine, özlemin biteceğine
Gözyaşımın dineceğine, sen buna inandın mı?
***
Günaydın sevgilim tatlı uykudan uyandın mı?
Benden ayrı bu sabah güllere boyandın mı?
Yalan mı söyledin yoksa kendini kandırdın mı?
Ayrılık son kelime sen buna inandın mı?
***
Günaydın sevgilim tatlı uykudan uyandın mı?
Benden ayrı bu sabah güllere boyandın mı?
Yalan mı söyledin yoksa kendini kandırdın mı?
Ayrılık son kelime sen buna inandın mı?
***
Ayrılık son kelime sen buna inandın mı?
Ayrılık son kelime sen buna inandın mı?
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Yine, geçti bir günüm daha sensiz
Ağladım içimden, çaresiz kimselerin haberi yok
Yine, baktım eski resimlere
Sarıldım yokluğuna sen diye
Nefesin sıcaklığın yok
***
Sen orda öylece canımdan can gibisin
Günler geçtikçe aldığım bir nefessin
Tadı manası yok derdim anlatması yok
İçimde aşk birisin, kaçıp kurtulması yok
***
Ben burada böylece ellerim bomboş
Günlerim aynı, günlerim sarhoş
Farkına varmazsın duysan inanmazsın
Unuttum sanırsın
***
Bilmezsin ki ben, hala senin delinim
Gel desen, düşünmeden gelirim
İstesen, canımdan bile geçerim
Bilmezsin ki sen, bende saklı yerini dün gibi
Tuttuğum ellerini her gece
Kurduğum hayallerini, bilmezsin ki
***
Niye, tanıyıp bildiğim yüzler bile
Yokluğunda avunayım diye
Bir an çarem olmuyor
Niye, bu karanlık gecelerde
Niye, yüreğim her nefeste
Sen diye yanıp yanıp tutuşuyor
***
Sen orda öylece canımdan can gibisin
Günler geçtikçe aldığım bir nefessin
Tadı manası yok derdim anlatması yok
İçimde aşk birisin, kaçıp kurtulması yok
***
Ben burada böylece ellerim bomboş
Günlerim aynı, günlerim sarhoş
Farkına varmazsın duysan inanmazsın
Unuttum sanırsın
***
Bilmezsin ki ben, hala senin delinim
Gel desen, düşünmeden gelirim
İstesen, canımdan bile geçerim
Bilmezsin ki sen, bende saklı yerini dün gibi
Tuttuğum ellerini her gece
Kurduğum hayallerini, bilmezsin ki
-
İçim paramparça yüreğimse kayıp
Sussam içimde bir dert
Konuşsam çok ayıp
Ne yüzdüm ne kaçtım senin serin sularından
Vurdum kıyılarına
***
Çok gidesim geldi bu başımı alıp
Kaybolasım geldi bir firara dalıp
Ne yaptı ne etti sonunda girdi kanıma
Tıpış tıpış ayaklarına
***
Geldim günahlar boynuna
Sevdim yılanlar koynumda
Bil ki bundan sonra yok belki ölümden sonraya
***
Bir senaryo içinde kendisi yazmış oynamış
Kuyuları kazmış biçimde kendisi düşmüş ağlamış
Şeytanmış melek gibi huyuna suyuna
Kandım bir bebek gibi inandım oyununa
-
İşimi gücümü oluruna bırakıp gidesim geliyor
O güzel yüzünü ölümüne inanıp sevesim geliyor
Bir kere baktım suretine hayran bıraktın asaletine
***
Serserin oldum döndüm peşinde sersefil oldum aşkın izinde
Yollarım oldun çok gittiğinde dengemi bozdun kalp ritmimde
***
Gözümü gözüne bakışına bırakıp dalasım geliyor
O güzel yüzünü ölümüne inanıp sevesim geliyor
Bir kere baktım suretine hayran bıraktın asaletine
***
Serserin oldum döndüm peşinde sersefil oldum aşkın izinde
Yollarım oldun çok gittiğinde dengemi bozdun kalp ritmimde
***
Serserin oldum döndüm peşinde sersefil oldum aşkın izinde
Yollarım oldun çok gittiğinde dengemi bozdun kalp ritmimde
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