Cem Belevi

Günaydın Sevgilim Bu sabah sensiz uyandım Ağladım tek başıma Ellerim bomboş kalktım Olmuyor eksik bir yanım Kabusa mı daldım? Yalana mı inandım? *** Bu sabah sensiz uyandım Sebepsiz gözyaşımdan Ellerime aktın Anladım sendin bir yanım Perdeleri açtım Göklere daldım baktım *** Bulutlarda kaybolduysan Yağmur olup da yağsaydın Penceremden içeri yüreğime damlasaydın Dün bir dilek tuttuysan içine bizi koysaydın Keşke yanımda olsaydın sımsıkı sarılsaydım *** Günaydın sevgilim tatlı uykudan uyandın mı? Benden ayrı bu sabah güllere boyandın mı? Yalan mı söyledin yoksa kendini kandırdın mı? Ayrılık son kelime sen buna inandın mı? *** Güllerim soldu açmıyor Her sabah doğan güneş bu sabah aydınlatmıyor Ellerim soğuk ve sensiz Nerelere gittiysen, benden habersiz *** Bulutlarda kaybolduysan Yağmur olup da yağsaydın Penceremden içeri yüreğime damlasaydın Dün bir dilek tuttuysan içine bizi koysaydın Keşke yanımda olsaydın sımsıkı sarılsaydım *** Günaydın sevgilim tatlı uykudan uyandın mı? Benden ayrı bu sabah güllere boyandın mı? Yalan mı söyledin yoksa kendini kandırdın mı? Ayrılık son kelime sen buna inandın mı? *** Günlerin geçeceğine, özlemin biteceğine Gözyaşımın dineceğine, sen buna inandın mı? *** Günaydın sevgilim tatlı uykudan uyandın mı? Benden ayrı bu sabah güllere boyandın mı? Yalan mı söyledin yoksa kendini kandırdın mı? Ayrılık son kelime sen buna inandın mı? *** Günaydın sevgilim tatlı uykudan uyandın mı? Benden ayrı bu sabah güllere boyandın mı? Yalan mı söyledin yoksa kendini kandırdın mı? Ayrılık son kelime sen buna inandın mı? *** Ayrılık son kelime sen buna inandın mı? Ayrılık son kelime sen buna inandın mı?

Bilmezsin Yine, geçti bir günüm daha sensiz Ağladım içimden, çaresiz kimselerin haberi yok Yine, baktım eski resimlere Sarıldım yokluğuna sen diye Nefesin sıcaklığın yok *** Sen orda öylece canımdan can gibisin Günler geçtikçe aldığım bir nefessin Tadı manası yok derdim anlatması yok İçimde aşk birisin, kaçıp kurtulması yok *** Ben burada böylece ellerim bomboş Günlerim aynı, günlerim sarhoş Farkına varmazsın duysan inanmazsın Unuttum sanırsın *** Bilmezsin ki ben, hala senin delinim Gel desen, düşünmeden gelirim İstesen, canımdan bile geçerim Bilmezsin ki sen, bende saklı yerini dün gibi Tuttuğum ellerini her gece Kurduğum hayallerini, bilmezsin ki *** Niye, tanıyıp bildiğim yüzler bile Yokluğunda avunayım diye Bir an çarem olmuyor Niye, bu karanlık gecelerde Niye, yüreğim her nefeste Sen diye yanıp yanıp tutuşuyor *** Sen orda öylece canımdan can gibisin Günler geçtikçe aldığım bir nefessin Tadı manası yok derdim anlatması yok İçimde aşk birisin, kaçıp kurtulması yok *** Ben burada böylece ellerim bomboş Günlerim aynı, günlerim sarhoş Farkına varmazsın duysan inanmazsın Unuttum sanırsın *** Bilmezsin ki ben, hala senin delinim Gel desen, düşünmeden gelirim İstesen, canımdan bile geçerim Bilmezsin ki sen, bende saklı yerini dün gibi Tuttuğum ellerini her gece Kurduğum hayallerini, bilmezsin ki

Senaryo İçim paramparça yüreğimse kayıp Sussam içimde bir dert Konuşsam çok ayıp Ne yüzdüm ne kaçtım senin serin sularından Vurdum kıyılarına *** Çok gidesim geldi bu başımı alıp Kaybolasım geldi bir firara dalıp Ne yaptı ne etti sonunda girdi kanıma Tıpış tıpış ayaklarına *** Geldim günahlar boynuna Sevdim yılanlar koynumda Bil ki bundan sonra yok belki ölümden sonraya *** Bir senaryo içinde kendisi yazmış oynamış Kuyuları kazmış biçimde kendisi düşmüş ağlamış Şeytanmış melek gibi huyuna suyuna Kandım bir bebek gibi inandım oyununa