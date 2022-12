Cem Belevi

Her gün güneş doğuyor Bir gün "Doğmam" dese Arar mıydın onu yine? Sorar mıydın yere göğe? Bulur muydun onun gibi bir ışık daha? *** Kaç kere bulur insan birbirini şu yalan dünyada? Kaç kere söyler ki sevdiğini inana inana Ben biliyorum, yemin ediyorum Seni her şeyden ama her şeyden daha çok seviyorum *** Kaç kere bulur insan birbirini şu yalan dünyada? Kaç kere söyler ki sevdiğini inana inana Ben biliyorum, yemin ediyorum Seni her şeyden ama her şeyden daha çok seviyorum *** Her gün güneş doğuyor Bir gün "Doğmam" dese Arar mıydın onu yine? Sorar mıydın yere göğe? Bulur muydun onun gibi bir ışık daha? *** Kaç kere bulur insan birbirini şu yalan dünyada? Kaç kere söyler ki sevdiğini inana inana Ben biliyorum, yemin ediyorum Seni her şeyden ama her şeyden daha çok seviyorum *** Kaç kere bulur insan birbirini şu yalan dünyada? Kaç kere söyler ki sevdiğini inana inana Ben biliyorum, yemin ediyorum Seni her şeyden ama her şeyden daha çok seviyorum