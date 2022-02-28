Cem Belevi

Leyla & Mecnun Hiçbir zaman eskisi gibi Olmayacak bazı şeyler Hiçbir zaman eskisi gibi Durmayacak aynı kıyafetler Makbulmüş bin yıldan Beri kısa ziyaretler Uğradık birbirimize doyduk Bitti ziyafetler *** Mecnun'u arama Beni de oyalama Sende de Leyla yok Ne olduysak olduk Bu kadar oldu bizden Daha mecalim yok *** Mecnun'u arama Beni de oyalama Sende de Leyla yok Ne olduysak olduk Bu kadar oldu bizden Daha mecalim yok *** Hiçbir zaman eskisi gibi Olmayacak bazı şeyler Hiçbir zaman eskisi gibi Durmayacak aynı kıyafetler Makbulmüş bin yıldan Beri kısa ziyaretler Uğradık birbirimize doyduk Bitti ziyafetler *** Leyla'yı arama Beni de oyalama Sende de Mecnun yok Ne olduysak olduk Bu kadar oldu bizden Daha mecalim yok *** Mecnun'u arama Beni de oyalama Sende de Leyla yok Ne olduysak olduk Bu kadar oldu bizden Daha mecalim yok

Güle Güle Size Paydos artık kederlere Benim de hakkım var gülmeye Hasret kaldım ben bunca yıl Böyle gerçek sevgiye *** Hasret kaldım ben bunca yıl Böyle gerçek sevgiye *** Güle güle size yalan aşklar Güle güle size tüm anılar Artık yanımda beni seven sevgilim var *** Güle güle size gözyaşlarım Güle güle size hatalarım Bırakın da bizi artık yaşayalım *** Güle güle size yalan aşklar Güle güle size tüm anılar Artık yanımda seven sevgilim var *** Korku dolu rüyalardan Uyanmış gibi mutluyum Baş döndüren bir sevgi bu Bitmesin sarhoşluğum *** Baş döndüren bir sevgi bu Bitmesin sarhoşluğum *** Güle güle size yalan aşklar Güle güle size tüm anılar Artık yanımda beni seven sevgilim var *** Güle güle size gözyaşlarım Güle güle size hatalarım Bırakın da bizi artık yaşayalım *** Güle güle size yalan aşklar Güle güle size tüm anılar Artık yanımda beni seven sevgilim var *** Güle güle size gözyaşlarım Güle güle size hatalarım Bırakın da bizi yaşayalım

Kar Taneleri Alıcı kuşlar gibi Başımın üstünde dönüp durmayın Alıcı kuşlar gibi Başımın üstünde dönüp durmayın *** Kol kola girip yalnızlığımı Vurmayın yüzüme kar taneleri Kol kola girip yalnızlığımı Vurmayın yüzüme kar taneleri *** Özledim hem de çok özledim Ezberledim beklemeyi Özledim hem de çok özledim Ezberledim beklemeyi *** Yollar benim umudumdur Yolları kapatmayın Yağmayın yollarıma Durun kar taneleri *** Alıcı kuşlar gibi Başımın üstünde dönüp durmayın Alıcı kuşlar gibi Başımın üstünde dönüp durmayın *** Kol kola girip yalnızlığımı Vurmayın yüzüme kar taneleri Kol kola girip yalnızlığımı Vurmayın yüzüme kar taneleri *** Özledim hem de çok özledim Ezberledim beklemeyi Özledim hem de çok özledim Ezberledim beklemeyi *** Yollar benim umudumdur Yolları kapatmayın Yağmayın yollarıma Durun kar taneleri *** Yollar benim umudumdur Yolları kapatmayın Yağmayın yollarıma Durun kar taneleri *** Yollar benim umudumdur Yolları kapatmayın Yağmayın yollarıma Durun kar taneleri

Varsa Söyle Aşk denilen şey Anlamsız kalıyor Bendeki duygunun Yanında inan *** Yaşama sevinci Sarıyor kalbimi Beraber olunca onunla *** En mutsuz anımda Bulurum yanımda Uçarım göklere kolunda *** Varsa söyle Sevgi böyle Sanki bir volkan içimi yakıp kavuran *** Bu duyguyla Dolu dünya Gece gündüz ilkbahar güz onunla her an *** O çocuksu bir sevinç, ilk rüya İlk nefes alıştım, sımsıcak *** Varsa söyle Sevgi böyle Sanki bir volkan içimi yakıp kavuran *** Bu duyguyla Dolu dünya Gece gündüz ilkbahar güz onunla her an Varsa söyle *** Varsa söyle (Duygu sımsıcak) Sevgi böyle (Yakan, kavuran) Solan dünyama yeni ufuklar açan *** Varsa söyle (Gece, gündüz, her zaman) Varsa söyle (O çocuksu, tertemiz) Bu duyguyla (Bu duyguyla her zaman) Her zaman (O çocuksu, tertemiz) *** (Varsa söyle) Sevgi böyle (Bu duyguyla) Bu duyguyla (Dolu dünya) (Varsa söyle) Varsa söyle (Bu duyguyla)