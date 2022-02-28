Cem Belevi

Benim daha bir korkum yok Benim daha bir yurdum yok Buradan firar etmem Yaşarım giderim kendi sokağımda *** Benim daha bir sorgum yok Derin daha bir duygum yok Bundan daha düşmem Düşemem derine daha da derini yok *** Ooo, bana göre bir melekti sanki Ooo, bir bakınca eririm inan ki Ooo, nasıl masum temiz bir kalpli Ooo, deneseydik olurdu belki *** Benim daha bir sorgum yok Derin daha bir duygum yok Bundan daha düşmem Düşemem derine daha da derini yok *** Ooo, bana göre bir melekti sanki Ooo, bir bakınca eririm inan ki Ooo, nasıl masum temiz bir kalpli Ooo, deneseydik olurdu belki *** İstemem mi ben de sevilmek Yanımda bir kalbe güvenmek Acıtıyor gerçeği de bilmek Üzülür üzerim, kaç kere denedim *** Ooo, bana göre bir melekti sanki Ooo, bir bakınca eririm inan ki Ooo, nasıl masum temiz bir kalpli Ooo, deneseydik olurdu belki *** Ooo, bana göre bir melekti sanki Ooo, bir bakınca eririm inan ki Ooo, nasıl masum temiz bir kalpli Ooo, deneseydik olurdu belki