Melekti Sanki Şarkı Sözleri
Cem Belevi Melekti Sanki şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cem Belevi Melekti Sanki şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Melekti Sanki sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Benim daha bir korkum yok
Benim daha bir yurdum yok
Buradan firar etmem
Yaşarım giderim kendi sokağımda
***
Benim daha bir sorgum yok
Derin daha bir duygum yok
Bundan daha düşmem
Düşemem derine daha da derini yok
***
Ooo, bana göre bir melekti sanki
Ooo, bir bakınca eririm inan ki
Ooo, nasıl masum temiz bir kalpli
Ooo, deneseydik olurdu belki
***
Benim daha bir sorgum yok
Derin daha bir duygum yok
Bundan daha düşmem
Düşemem derine daha da derini yok
***
Ooo, bana göre bir melekti sanki
Ooo, bir bakınca eririm inan ki
Ooo, nasıl masum temiz bir kalpli
Ooo, deneseydik olurdu belki
***
İstemem mi ben de sevilmek
Yanımda bir kalbe güvenmek
Acıtıyor gerçeği de bilmek
Üzülür üzerim, kaç kere denedim
***
Ooo, bana göre bir melekti sanki
Ooo, bir bakınca eririm inan ki
Ooo, nasıl masum temiz bir kalpli
Ooo, deneseydik olurdu belki
***
Ooo, bana göre bir melekti sanki
Ooo, bir bakınca eririm inan ki
Ooo, nasıl masum temiz bir kalpli
Ooo, deneseydik olurdu belki