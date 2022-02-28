Cem Belevi

Elini yüzünü kaşını gözünü gördüğümden beri Dilimi sözümü yaşımı başımı benliğimi unuttum Biçare yollarında gezdiğimden beri Yerimi yurdumu ruhumu aşkınla uyuttum *** Mışıl, mışıl masallarla yüreğimi Işıl, ışıl sokaklarda geceleri *** Dolanıyorum deliler gibi Aşkına köleyim nerelerdesin? Aranıyorum bir fener gibi Anla ki yüreğim, boş hayaldesin *** Dolanıyorum deliler gibi Aşkına köleyim nerelerdesin? Aranıyorum bir fener gibi Anla ki yüreğim, boş hayaldesin *** Elini yüzünü kaşını gözünü gördüğümden beri Dilimi sözümü yaşımı başımı benliğimi unuttum Biçare yollarında gezdiğimden beri Yerimi yurdumu ruhumu aşkınla uyuttum *** Mışıl, mışıl masallarla yüreğimi Işıl, ışıl sokaklarda geceleri *** Dolanıyorum deliler gibi Aşkına köleyim nerelerdesin? Aranıyorum bir fener gibi Anla ki yüreğim, boş hayaldesin *** Dolanıyorum deliler gibi Aşkına köleyim nerelerdesin? Aranıyorum bir fener gibi Anla ki yüreğim, boş hayaldesin *** Dolanıyorum deliler gibi Aşkına köleyim nerelerdesin? Aranıyorum bir fener gibi Anla ki yüreğim, boş hayaldesin *** Dolanıyorum deliler gibi Aşkına köleyim nerelerdesin? Aranıyorum bir fener gibi Anla ki yüreğim, boş hayaldesin