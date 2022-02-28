Cem Belevi

Mışıl Mışıl Şarkı Sözleri
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Elini yüzünü kaşını gözünü gördüğümden beri
Dilimi sözümü yaşımı başımı benliğimi unuttum
Biçare yollarında gezdiğimden beri
Yerimi yurdumu ruhumu aşkınla uyuttum
***
Mışıl, mışıl masallarla yüreğimi
Işıl, ışıl sokaklarda geceleri
***
Dolanıyorum deliler gibi
Aşkına köleyim nerelerdesin?
Aranıyorum bir fener gibi
Anla ki yüreğim, boş hayaldesin
***
Dolanıyorum deliler gibi
Aşkına köleyim nerelerdesin?
Aranıyorum bir fener gibi
Anla ki yüreğim, boş hayaldesin
***
Elini yüzünü kaşını gözünü gördüğümden beri
Dilimi sözümü yaşımı başımı benliğimi unuttum
Biçare yollarında gezdiğimden beri
Yerimi yurdumu ruhumu aşkınla uyuttum
***
Mışıl, mışıl masallarla yüreğimi
Işıl, ışıl sokaklarda geceleri
***
Dolanıyorum deliler gibi
Aşkına köleyim nerelerdesin?
Aranıyorum bir fener gibi
Anla ki yüreğim, boş hayaldesin
***
Dolanıyorum deliler gibi
Aşkına köleyim nerelerdesin?
Aranıyorum bir fener gibi
Anla ki yüreğim, boş hayaldesin
***
Dolanıyorum deliler gibi
Aşkına köleyim nerelerdesin?
Aranıyorum bir fener gibi
Anla ki yüreğim, boş hayaldesin
***
Dolanıyorum deliler gibi
Aşkına köleyim nerelerdesin?
Aranıyorum bir fener gibi
Anla ki yüreğim, boş hayaldesin