Cem Belevi

Yine, geçti bir günüm daha sensiz Ağladım içimden, çaresiz kimselerin haberi yok Yine, baktım eski resimlere Sarıldım yokluğuna sen diye Nefesin sıcaklığın yok *** Sen orda öylece canımdan can gibisin Günler geçtikçe aldığım bir nefessin Tadı manası yok derdim anlatması yok İçimde aşk birisin, kaçıp kurtulması yok *** Ben burada böylece ellerim bomboş Günlerim aynı, günlerim sarhoş Farkına varmazsın duysan inanmazsın Unuttum sanırsın *** Bilmezsin ki ben, hala senin delinim Gel desen, düşünmeden gelirim İstesen, canımdan bile geçerim Bilmezsin ki sen, bende saklı yerini dün gibi Tuttuğum ellerini her gece Kurduğum hayallerini, bilmezsin ki *** Niye, tanıyıp bildiğim yüzler bile Yokluğunda avunayım diye Bir an çarem olmuyor Niye, bu karanlık gecelerde Niye, yüreğim her nefeste Sen diye yanıp yanıp tutuşuyor *** Sen orda öylece canımdan can gibisin Günler geçtikçe aldığım bir nefessin Tadı manası yok derdim anlatması yok İçimde aşk birisin, kaçıp kurtulması yok *** Ben burada böylece ellerim bomboş Günlerim aynı, günlerim sarhoş Farkına varmazsın duysan inanmazsın Unuttum sanırsın *** Bilmezsin ki ben, hala senin delinim Gel desen, düşünmeden gelirim İstesen, canımdan bile geçerim Bilmezsin ki sen, bende saklı yerini dün gibi Tuttuğum ellerini her gece Kurduğum hayallerini, bilmezsin ki