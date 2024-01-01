Cem Belevi

Sor yerleri yaratan gökleri yaratan Altı günde bilir halimi ona sor Dertleri yaşatan derman aratan Kara günde Bilir halimi ona sor *** Bana Sorma benim halim Vaktim keyfim yerindeyken Bir zalim sevdim bittim elindeyken Kor oldum yandım oldum huzurumdan Ooooooof *** Öyle yağma yok ya gelir ya gider Bir karar verirsin Baştan sağma yok ya sever ya siler Sen aşkı bilirsin Başka çare yok Başka çare yok *** Sor yerleri yaratan gökleri yaratan Altı günde bilir halimi ona sor Dertleri yaşatan derman aratan Kara günde Bilir halimi ona sor *** Bana Sorma benim halim Vaktim keyfim yerindeyken Bir zalim sevdim bittim elindeyken Kor oldum yandım oldum huzurumdan Ooooof *** Öyle yağma yok ya gelir ya gider Bir karar verirsin Baştan sağma yok ya sever ya siler Sen aşkı bilirsin başka çare yok Başka çare yok *** Benim halim Vaktim keyfim yerindeyken Bir zalim sevdim bittim elindeyken Kor oldum yandım oldum huzurumdan Oooooof *** Öyle yağma yok ya gelir ya gider Bir karar verirsin Baştan sağma yok ya sever ya siler Sen Aşkı bilirsin Başka çare yok Başka çare yok