Sor Şarkı Sözleri
Cem Belevi Sor şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cem Belevi Sor şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sor sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sor yerleri yaratan gökleri yaratan
Altı günde bilir halimi ona sor
Dertleri yaşatan derman aratan
Kara günde Bilir halimi ona sor
***
Bana Sorma benim halim
Vaktim keyfim yerindeyken
Bir zalim sevdim bittim elindeyken
Kor oldum yandım oldum huzurumdan
Ooooooof
***
Öyle yağma yok ya gelir ya gider
Bir karar verirsin
Baştan sağma yok ya sever ya siler
Sen aşkı bilirsin Başka çare yok
Başka çare yok
***
Sor yerleri yaratan gökleri yaratan
Altı günde bilir halimi ona sor
Dertleri yaşatan derman aratan
Kara günde Bilir halimi ona sor
***
Bana Sorma benim halim
Vaktim keyfim yerindeyken
Bir zalim sevdim bittim elindeyken
Kor oldum yandım oldum huzurumdan
Ooooof
***
Öyle yağma yok ya gelir ya gider
Bir karar verirsin
Baştan sağma yok ya sever ya siler
Sen aşkı bilirsin başka çare yok
Başka çare yok
***
Benim halim
Vaktim keyfim yerindeyken
Bir zalim sevdim bittim elindeyken
Kor oldum yandım oldum huzurumdan
Oooooof
***
Öyle yağma yok ya gelir ya gider
Bir karar verirsin
Baştan sağma yok ya sever ya siler
Sen Aşkı bilirsin Başka çare yok
Başka çare yok
-
Sor yerleri yaratan gökleri yaratan
Altı günde bilir halimi ona sor
Dertleri yaşatan derman aratan
Kara günde Bilir halimi ona sor
***
Bana Sorma benim halim
Vaktim keyfim yerindeyken
Bir zalim sevdim bittim elindeyken
Kor oldum yandım oldum huzurumdan
Ooooooof
***
Öyle yağma yok ya gelir ya gider
Bir karar verirsin
Baştan sağma yok ya sever ya siler
Sen aşkı bilirsin Başka çare yok
Başka çare yok
***
Sor yerleri yaratan gökleri yaratan
Altı günde bilir halimi ona sor
Dertleri yaşatan derman aratan
Kara günde Bilir halimi ona sor
***
Bana Sorma benim halim
Vaktim keyfim yerindeyken
Bir zalim sevdim bittim elindeyken
Kor oldum yandım oldum huzurumdan
Ooooof
***
Öyle yağma yok ya gelir ya gider
Bir karar verirsin
Baştan sağma yok ya sever ya siler
Sen aşkı bilirsin başka çare yok
Başka çare yok
***
Benim halim
Vaktim keyfim yerindeyken
Bir zalim sevdim bittim elindeyken
Kor oldum yandım oldum huzurumdan
Oooooof
***
Öyle yağma yok ya gelir ya gider
Bir karar verirsin
Baştan sağma yok ya sever ya siler
Sen Aşkı bilirsin Başka çare yok
Başka çare yok