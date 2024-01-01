Cem Belevi

-
Gel yan yana dursun, aşk yerini bulsun
Dön günlerimin anlamı olsun
***
Ver elini yine ellerime
Bakmadan yapamam gözlerine
Başka birini bekleme benden
Kimseyi koyamam sen yerine
***
Aldım o resmini, ay ışığım yalnız gecede
Yazdım hep ismini her söz her hecede
Ektim o gülleri, kırmızı renkleri bile yok
Gittiğinden beri günlerin anlamı yok
***
Sensiz hayat hiç çekilmiyor ne olur gel
Gecelerime gün doğmuyor ve bunca keder
Gün be gün alır beni benden harap eder
Beni bırakan yağmurum ol yine geri gel
***
Koy yüreğini hayallerime
Gerçeğim ol dokun tenime
Daha yazacak hikayemiz varken
Ayrılık olmaz son kelime
***
Aldım o resmini, ay ışığım yalnız gecede
Yazdım hep ismini her söz her hecede
Ektim o gülleri, kırmızı renkleri bile yok
Gittiğinden beri günlerin anlamı yok
***
Sensiz hayat hiç çekilmiyor ne olur gel
Gecelerime gün doğmuyor ve bunca keder
Gün be gün alır beni benden harap eder
Beni bırakan yağmurum ol yine geri gel
***
Yok yapamadım, nefes alamadım
Kalbimi sensiz bırakamadım
Gel yan yana dursun, aşk yerini bulsun
Dön günlerimin anlamı olsun
***
Sensiz hayat hiç çekilmiyor ne olur gel
Gecelerime gün doğmuyor ve bunca keder
Gün be gün alır beni benden harap eder
Beni bırakan yağmurum ol yine geri gel
-
Yine, geçti bir günüm daha sensiz
Ağladım içimden, çaresiz kimselerin haberi yok
Yine, baktım eski resimlere
Sarıldım yokluğuna sen diye
Nefesin sıcaklığın yok
***
Sen orda öylece canımdan can gibisin
Günler geçtikçe aldığım bir nefessin
Tadı manası yok derdim anlatması yok
İçimde aşk birisin, kaçıp kurtulması yok
***
Ben burada böylece ellerim bomboş
Günlerim aynı, günlerim sarhoş
Farkına varmazsın duysan inanmazsın
Unuttum sanırsın
***
Bilmezsin ki ben, hala senin delinim
Gel desen, düşünmeden gelirim
İstesen, canımdan bile geçerim
Bilmezsin ki sen, bende saklı yerini dün gibi
Tuttuğum ellerini her gece
Kurduğum hayallerini, bilmezsin ki
***
Niye, tanıyıp bildiğim yüzler bile
Yokluğunda avunayım diye
Bir an çarem olmuyor
Niye, bu karanlık gecelerde
Niye, yüreğim her nefeste
Sen diye yanıp yanıp tutuşuyor
***
Sen orda öylece canımdan can gibisin
Günler geçtikçe aldığım bir nefessin
Tadı manası yok derdim anlatması yok
İçimde aşk birisin, kaçıp kurtulması yok
***
Ben burada böylece ellerim bomboş
Günlerim aynı, günlerim sarhoş
Farkına varmazsın duysan inanmazsın
Unuttum sanırsın
***
Bilmezsin ki ben, hala senin delinim
Gel desen, düşünmeden gelirim
İstesen, canımdan bile geçerim
Bilmezsin ki sen, bende saklı yerini dün gibi
Tuttuğum ellerini her gece
Kurduğum hayallerini, bilmezsin ki
-
Bu sabah sensiz uyandım
Ağladım tek başıma
Ellerim bomboş kalktım
Olmuyor eksik bir yanım
Kabusa mı daldım?
Yalana mı inandım?
***
Bu sabah sensiz uyandım
Sebepsiz gözyaşımdan
Ellerime aktın
Anladım sendin bir yanım
Perdeleri açtım
Göklere daldım baktım
***
Bulutlarda kaybolduysan
Yağmur olup da yağsaydın
Penceremden içeri yüreğime damlasaydın
Dün bir dilek tuttuysan içine bizi koysaydın
Keşke yanımda olsaydın sımsıkı sarılsaydım
***
Günaydın sevgilim tatlı uykudan uyandın mı?
Benden ayrı bu sabah güllere boyandın mı?
Yalan mı söyledin yoksa kendini kandırdın mı?
Ayrılık son kelime sen buna inandın mı?
***
Güllerim soldu açmıyor
Her sabah doğan güneş bu sabah aydınlatmıyor
Ellerim soğuk ve sensiz
Nerelere gittiysen, benden habersiz
***
Bulutlarda kaybolduysan
Yağmur olup da yağsaydın
Penceremden içeri yüreğime damlasaydın
Dün bir dilek tuttuysan içine bizi koysaydın
Keşke yanımda olsaydın sımsıkı sarılsaydım
***
Günaydın sevgilim tatlı uykudan uyandın mı?
Benden ayrı bu sabah güllere boyandın mı?
Yalan mı söyledin yoksa kendini kandırdın mı?
Ayrılık son kelime sen buna inandın mı?
***
Günlerin geçeceğine, özlemin biteceğine
Gözyaşımın dineceğine, sen buna inandın mı?
***
Günaydın sevgilim tatlı uykudan uyandın mı?
Benden ayrı bu sabah güllere boyandın mı?
Yalan mı söyledin yoksa kendini kandırdın mı?
Ayrılık son kelime sen buna inandın mı?
***
Günaydın sevgilim tatlı uykudan uyandın mı?
Benden ayrı bu sabah güllere boyandın mı?
Yalan mı söyledin yoksa kendini kandırdın mı?
Ayrılık son kelime sen buna inandın mı?
***
Ayrılık son kelime sen buna inandın mı?
Ayrılık son kelime sen buna inandın mı?
-
İçim paramparça yüreğimse kayıp
Sussam içimde bir dert
Konuşsam çok ayıp
Ne yüzdüm ne kaçtım senin serin sularından
Vurdum kıyılarına
***
Çok gidesim geldi bu başımı alıp
Kaybolasım geldi bir firara dalıp
Ne yaptı ne etti sonunda girdi kanıma
Tıpış tıpış ayaklarına
***
Geldim günahlar boynuna
Sevdim yılanlar koynumda
Bil ki bundan sonra yok belki ölümden sonraya
***
Bir senaryo içinde kendisi yazmış oynamış
Kuyuları kazmış biçimde kendisi düşmüş ağlamış
Şeytanmış melek gibi huyuna suyuna
Kandım bir bebek gibi inandım oyununa
-
İşimi gücümü oluruna bırakıp gidesim geliyor
O güzel yüzünü ölümüne inanıp sevesim geliyor
Bir kere baktım suretine hayran bıraktın asaletine
***
Serserin oldum döndüm peşinde sersefil oldum aşkın izinde
Yollarım oldun çok gittiğinde dengemi bozdun kalp ritmimde
***
Gözümü gözüne bakışına bırakıp dalasım geliyor
O güzel yüzünü ölümüne inanıp sevesim geliyor
Bir kere baktım suretine hayran bıraktın asaletine
***
Serserin oldum döndüm peşinde sersefil oldum aşkın izinde
Yollarım oldun çok gittiğinde dengemi bozdun kalp ritmimde
***
Serserin oldum döndüm peşinde sersefil oldum aşkın izinde
Yollarım oldun çok gittiğinde dengemi bozdun kalp ritmimde
-
Hep mi aynı?
Hüzünler ile mi kaplı?
Kuzey, güney, doğu, batı
Aşkın dört bir yanı
***
Hiç olmasak mı?
Kuytularda saklasak mı?
İkimize yasaklasak mı?
Ya da kavuşsak mı?
***
Gecemden, günümden, düşümden, hayalimden
Bir çıksan, uyusam uyandığımda yanımda sen olsan
Sarılsam her şeyimle gerçeğim kavuşsam
Öperken gözyaşlarına karışsam
***
Ve biz olsak
Gökyüzünde sonsuza uzansak seninle
Sönmeyen yıldıza tutunsak
Ve orda gün be gün adım adım çoğalsak
Ve sonra iki ömür beraber olsak
***
Bu bir yalandı
Kalbim onda kaybolandı
İki kişiyle oynanır mı?
Aşk mı? Oyuncak mı?
Biz oynasak mı?
Kuytularda saklasak mı?
İkimize yasaklasak mı?
Ya da kavuşsak mı?
***
Gecemden, günümden, düşümden, hayalimden
Bir çıksan uyusam uyandığımda yanımda sen olsan
Sarılsam her şeyimle gerçeğim kavuşsam
Öperken gözyaşlarına karışsam
Ve biz olsak
Gökyüzünde sonsuza uzansak seninle
Sönmeyen yıldıza tutunsak
Ve orda gün be gün adım adım çoğalsak
Ve sonra iki ömür beraber olsak
***
Gecemden, günümden, düşümden, hayalimden
Bir çıksan uyusam uyandığımda yanımda sen olsan
Sarılsam her şeyimle gerçeğim kavuşsam
Öperken gözyaşlarına karışsam
Ve biz olsak
Gökyüzünde sonsuza uzansak seninle
Sönmeyen yıldıza tutunsak
Ve orda gün be gün adım adım çoğalsak
Ve sonra iki ömür beraber olsak
-
Dün bugün belki var belki yok
yarın ölüm Bir nefes kadar yakın
son günüm Kollarında dolsun isterim senin
***
Sen canım ayrı kalsa hep yarım
Bir yanım açsa doğsa kırmızım
Son gülüm kollarında solsun isterim senin
***
Kader bizi ayırmadan rüzgara savurmadan
Sonsuza uzanmadan sımsıkı sarılmalı
Ölüm bizi bulmadan yarın tarih olmadan
Hiç olup yok olmadan aşk için savaşmalı
***
Sevdiğim aşkı senle bildiğim
Her şeyim gözyaşını sildiğim
Son sözüm kalbine dokunsun isterim senin
***
Sen canım ayrı kalsa hep yarım
Bir yanım açsa doğsa kırmızım
Son gülüm kollarında solsun isterim senin
***
Kader bizi ayırmadan rüzgara savurmadan
Sonsuza uzanmadan sımsıkı sarılmalı
Ölüm bizi bulmadan yarın tarih olmadan
Hiç olup yok olmadan aşk için savaşmalı
-
Sen ayrı ben ayrı nereye kadar
Bu kaçıncı yıl oldu
Gönlüme sevgini katana kadar
Hayat omzuma yük oldu
Bir sakladığım gerçeğim var daha fazla tutamam
Gözlerinden ayrı uzakta kalamam
***
Saklama sende sevgini kuytulara karanlıklara
Geceler elbet sabahı bulur
Şişelere yazıp denizlere atıp kaçma bulunmazlara
Gerçekler bir gün karaya vurur
***
Gece bitecek vakit güne değecek
İstesen de istemesen de bu hayat bir gün bitecek
Daha başından bu ayrılık ne demek
Bana ellerin sevgin gerek
***
Yaş oldu sel oldu
Kapanmadı içimdeki yaralar
Yapıştı yakama bırakmadı yürekteki anılar
Bir sakladığım gerçeğim var daha fazla tutamam
Gözlerinden ayrı uzakta kalamam