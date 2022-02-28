Cem Belevi

Yedi Düvel Şarkı Sözleri
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Bir deli dağ gibiydim yıkılmazdım
Savrulmazdım rüzgarlardan
Yedi düvel gelse sarsılmazdım
Dağılmazdım olanlardan
***
Bilirim kendimi alimi, zalimi görmüş geçmişim
Ne zaman nefesime işledi rüzgarın anladım hiçmişim
***
Alırsan aşkını benden geriye ne kalır
Bilmem karanlığa sensiz nasıl alışılır
Alırsan aşkını benden geriye ne kalır
Yaşarım belki gözlerim kör, kulağım sağır
***
Bir deli dağ gibiydim yıkılmazdım
Savrulmazdım rüzgarlardan
Yedi düvel gelse sarsılmazdım
Dağılmazdım olanlardan
***
Bilirim kendimi alimi, zalimi görmüş geçmişim
Ne zaman nefesime işledi rüzgarın anladım hiçmişim
***
Alırsan aşkını benden geriye ne kalır
Bilmem karanlığa sensiz nasıl alışılır
Alırsan aşkını benden geriye ne kalır
Yaşarım belki gözlerim kör, kulağım sağır
***
Alırsan aşkını benden geriye ne kalır
Bilmem karanlığa sensiz nasıl alışılır
Alırsan aşkını benden geriye ne kalır
Yaşarım belki gözlerim kör, kulağım sağır