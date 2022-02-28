Cem Belevi

Bir deli dağ gibiydim yıkılmazdım Savrulmazdım rüzgarlardan Yedi düvel gelse sarsılmazdım Dağılmazdım olanlardan *** Bilirim kendimi alimi, zalimi görmüş geçmişim Ne zaman nefesime işledi rüzgarın anladım hiçmişim *** Alırsan aşkını benden geriye ne kalır Bilmem karanlığa sensiz nasıl alışılır Alırsan aşkını benden geriye ne kalır Yaşarım belki gözlerim kör, kulağım sağır *** Bir deli dağ gibiydim yıkılmazdım Savrulmazdım rüzgarlardan Yedi düvel gelse sarsılmazdım Dağılmazdım olanlardan *** Bilirim kendimi alimi, zalimi görmüş geçmişim Ne zaman nefesime işledi rüzgarın anladım hiçmişim *** Alırsan aşkını benden geriye ne kalır Bilmem karanlığa sensiz nasıl alışılır Alırsan aşkını benden geriye ne kalır Yaşarım belki gözlerim kör, kulağım sağır *** Alırsan aşkını benden geriye ne kalır Bilmem karanlığa sensiz nasıl alışılır Alırsan aşkını benden geriye ne kalır Yaşarım belki gözlerim kör, kulağım sağır