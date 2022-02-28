Cem Belevi

Yollarım Olsa Tattığım Günden Beri Sevgini Her Bir Anım Senle Doluyor Gecem Gündüzüm Seni Oldu Günler Artık Başka Doğuyor *** Bilmezdim Önceden Aşkın Yerini Kalbe Koymuş Aşkı Yaratan Her Acı Sevdamın Başka ilacı Sensizlik Çok Canımı Acıtan *** Olmasın Senden Ayrı Solsun Ömrümün Kalan Yarınları İster Baharlar Benim Olsun Gülüşüne Değişmem Dünyaları *** Yollarım Olsa, Sonları Bulsa Kırpmam Gözümü Bir Kez Senle Yürürüm Ay Bile Dursa, Şahidim Olsa Her Baktığım Yerde Seni Görürüm *** Eller Bunu Bilmez, Gözle Görülmez Mevlam Alsın Sensiz Yarınlarımı Sevdam Hiç Bitmez Ömrüm Bile Yetmez Gülüşüne Değişmem Dünyaları

Beyaz Sevda Selam sana kara sevda Yıllar sonra ne haber? Uzun zaman görüşmedik Merhaba yeniden *** Selam deyip geliyorsun Başım gözüm üstüne Zorun nedir, derdin nedir? Haydi git işine *** Boyadım rengin bu yaz artık sevdam beyaz *** Bile bile gönlüme yan diyemem Acılara katlanıp kendime gelemem Sözüm ona aşk için ağlayamam Yüreğimi dağlayamam *** Bile bile gönlüme yan diyemem Acılara katlanıp kendime gelemem Sözüm ona aşk için ağlayamam Yüreğimi dağlayamam *** Selam sana kara sevda Yıllar sonra ne haber? Uzun zaman görüşmedik Merhaba yeniden *** Selam deyip geliyorsun Başım gözüm üstüne Zorun nedir, derdin nedir? Haydi git işine *** Boyadım rengin bu yaz artık sevdam beyaz *** Göre göre gönlüme gir diyemem Anılara gizledim kimseyi sevemem Sözüm ona aşk için ağlayamam Yüreğimi dağlayamam *** Göre göre gönlüme gir diyemem Anılara gizledim kimseyi sevemem Sözüm ona aşk için ağlayamam Yüreğimi dağlayamam *** Bile bile gönlüme yan diyemem Acılara katlanıp kendime gelemem Sözüm ona aşk için ağlayamam Yüreğimi dağlayamam *** Göre göre gönlüme gir diyemem Anılara gizledim kimseyi sevemem Sözüm ona aşk için ağlayamam Yüreğimi dağlayamam

Fetbaz Yetişirsen ah ne âlâ yürekte imdada Geliversen ah ne olur birazcık insafa Ölüyorum yangınında, nasıl da görmezsin? Biliyorum ah deli belam, ölenle ölmezsin Ölüyorum yangınında, nasıl da görmezsin? Biliyorum ah deli belam, ölenle ölmezsin *** Uyanır gönlüm, sana boyanır Dilerim ömrüm sana dayanır Yaşıyorum aşkı körü körüne Şaşıyorum kendime *** Uyanır gönlüm, sana boyanır Dilerim ömrüm sana dayanır Yaşıyorum aşkı körü körüne Şaşıyorum kendime *** Seni gidi fetbaz, seni gidi haylaz Oyuncu, düzenbaz Ahımı alma, yok yere yanma Sevenle oynanmaz *** Seni gidi fetbaz, seni gidi haylaz Oyuncu, düzenbaz Ahımı alma, yok yere yanma Sevenle oynanmaz *** Yetişirsen ah ne âlâ yürekte imdada Geliversen ah ne olur birazcık insafa Ölüyorum yangınında, nasıl da görmezsin? Biliyorum ah deli belam, ölenle ölmezsin Ölüyorum yangınında, nasıl da görmezsin? Biliyorum ah deli belam, ölenle ölmezsin *** Uyanır gönlüm, sana boyanır Dilerim ömrüm sana dayanır Yaşıyorum aşkı körü körüne Şaşıyorum kendime *** Uyanır gönlüm, sana boyanır Dilerim ömrüm sana dayanır Yaşıyorum aşkı körü körüne Şaşıyorum kendime *** Seni gidi fetbaz, seni gidi haylaz Oyuncu, düzenbaz Ahımı alma, yok yere yanma Sevenle oynanmaz *** Seni gidi fetbaz, seni gidi haylaz Oyuncu, düzenbaz Ahımı alma, yok yere yanma Sevenle oynanmaz *** Seni gidi fetbaz, seni gidi haylaz Oyuncu, düzenbaz Ahımı alma, yok yere yanma Sevenle oynanmaz *** Seni gidi fetbaz, seni gidi haylaz Oyuncu, düzenbaz Ahımı alma, yok yere yanma Benimle oynanmaz

Haktan Duy, sesimi her yerden duy Gör, yüzümü her yerden gör Dön, sebebi halim başka Kalp kırık dökük yenik aşka *** Dön, sebebim olma gayrı Dön, dünleri vur da öldür Göm, geçmişi sildim çoktan Yar adın emir gibi haktan *** O yosun gözlerin düşer gecelerime İlkbahar gelir kokunu verir Her yanı sarar aşk büyüsü Sevdiğim gülün dile gelir *** gözlerin düşer gecelerime İlkbahar gelir kokunu verir Her yanı sarar aşk büyüsü Sevdiğim gülün dile gelir *** Gücenmediysen, kırılmadıysan, darılmadıysan dön Nasip olurda seni bulursam hesap sorarsan sor Gülüm mü dersin ölüm mü dersin yeter ki ses gelsin Bilirim senin için yaralı *** Gücenmediysen, kırılmadıysan, darılmadıysan dön Nasip olurda seni bulursam hesap sorarsan sor Gülüm mü dersin ölüm mü dersin yeter ki ses gelsin Bilirim senin için yaralı *** Duy, sesimi her yerden duy Gör, yüzümü her yerden gör Dön, sebebi halim başka Kalp kırık dökük yenik aşka *** Dön, sebebim olma gayrı Dön, dünleri vur da öldür Göm, geçmişi sildim çoktan Yar adın emir gibi haktan *** O yosun gözlerin düşer gecelerime İlkbahar gelir kokunu verir Her yanı sarar aşk büyüsü Sevdiğim gülün dile gelir *** gözlerin düşer gecelerime İlkbahar gelir kokunu verir Her yanı sarar aşk büyüsü Sevdiğim gülün dile gelir *** Gücenmediysen, kırılmadıysan, darılmadıysan dön Nasip olurda seni bulursam hesap sorarsan sor Gülüm mü dersin ölüm mü dersin yeter ki ses gelsin Bilirim senin için yaralı *** Gücenmediysen, kırılmadıysan, darılmadıysan dön Nasip olurda seni bulursam hesap sorarsan sor Gülüm mü dersin ölüm mü dersin yeter ki ses gelsin Bilirim senin için yaralı

Helal Et Kar ayaza kesiyor, içim üşür Vur yüreği zalimce, aşka düşür Meşk nerede sevdiğim, gözüm söyle Az gelir, az yaşamak bana böyle *** Yar yüreğinin deli bekçisiyim Sevdanın kapında nöbetteyim *** Kar beyazı düşüyor siyah saça Yar adını koyuver, ölüm kaça Bir iptir bedeli çek, deme sakın An gelir ödenir *** Her saat sesinde gitmelerin korkusu Her günün sonunda birikir yokluğunun tortusu Her saat sesinde gitmelerin korkusu Her günün sonunda birikir yokluğunun tortusu *** Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al İçimden söküp aşkını Çektiysen kahrımı, helal et hakkını Zorlu sevdam hoşça kal *** Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al İçimden söküp aşkını Çektiysen kahrımı, helal et hakkını Zorlu sevdam hoşça kal *** Kar ayaza kesiyor, içim üşür Vur yüreği zalimce, aşka düşür Meşk nerede sevdiğim, gözüm söyle Az gelir, az yaşamak bana böyle *** Yar yüreğinin deli bekçisiyim Sevdanın kapında nöbetteyim *** Kar beyazı düşüyor siyah saça Yar adını koyuver, ölüm kaça Bir iptir bedeli çek, deme sakın An gelir ödenir *** Her saat sesinde gitmelerin korkusu Her günün sonunda birikir yokluğunun tortusu *** Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al İçimden söküp aşkını Çektiysen kahrımı, helal et hakkını Zorlu sevdam hoşça kal *** Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al İçimden söküp aşkını Çektiysen kahrımı, helal et hakkını Zorlu sevdam hoşça kal *** Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al İçimden söküp aşkını Çektiysen kahrımı, helal et hakkını Zorlu sevdam hoşça kal *** Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al İçimden söküp aşkını Çektiysen kahrımı, helal et hakkını Zorlu sevdam hoşça kal