Cem Çelebi

Bana medet senden olur efendim, olur efendim Aşılmaz dağların dost ardında kaldım Eller dosta doğru çeker göçünü Evsiz viranede, çöllerde kaldım *** Eller dosta doğru çeker göçünü Evsiz viranede, çöllerde kaldım *** Sana derim sana, ey kaşı kara, ey kaşı kara Artıyor eksilmez dost sinemde yar Bir aşinam yok ki, halımı sora Yalanlı dolanlı dillerde kaldım *** Bir aşinam yok ki, halımı sora Yalanlı dolanlı dillerde kaldım *** Sabahtan, sabahtan semah tutarım, semah tutarım Dosta kadar gider oy benim katarım Baykuş gibi viranede öterim Gel gör, ne perişan hallarda kaldım *** Baykuş gibi viranede öterim Gel gör, ne perişan hallarda kaldım *** Pir sultan abdalım, ben de gülmedim, ben de gülmedim Aradım derdime dost, derman bulmadım Yol nereden gelir, gider bilmedim Kesildi kervanım, bellerde kaldım *** Yol nereden gelir, gider bilmedim Kesildi kervanım, bellerde kaldım