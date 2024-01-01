Cem Çelebi

Bana Medet Şarkı Sözleri
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Bana medet senden olur efendim, olur efendim
Aşılmaz dağların dost ardında kaldım
Eller dosta doğru çeker göçünü
Evsiz viranede, çöllerde kaldım
***
Eller dosta doğru çeker göçünü
Evsiz viranede, çöllerde kaldım
***
Sana derim sana, ey kaşı kara, ey kaşı kara
Artıyor eksilmez dost sinemde yar
Bir aşinam yok ki, halımı sora
Yalanlı dolanlı dillerde kaldım
***
Bir aşinam yok ki, halımı sora
Yalanlı dolanlı dillerde kaldım
***
Sabahtan, sabahtan semah tutarım, semah tutarım
Dosta kadar gider oy benim katarım
Baykuş gibi viranede öterim
Gel gör, ne perişan hallarda kaldım
***
Baykuş gibi viranede öterim
Gel gör, ne perişan hallarda kaldım
***
Pir sultan abdalım, ben de gülmedim, ben de gülmedim
Aradım derdime dost, derman bulmadım
Yol nereden gelir, gider bilmedim
Kesildi kervanım, bellerde kaldım
***
Yol nereden gelir, gider bilmedim
Kesildi kervanım, bellerde kaldım