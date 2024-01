Dünya çok geniştir garibe dardır Elbet her akşamın sabahı vardır İnsan hem sevmeli hem sevilmeli Kim demiş sevenin günahı vardır *** Tükettin ömrümü ahü zar ile El ele gezmedim nazlı yar ile Her gün efkarlandım her gün ağladım Yıllardır bitmedi çektiğim çile *** Sevda çekenlerden gülen olmamış Ağlamış göz yaşın silen olmamış Tabipler her derde derman bulmuşlar Bir aşka bir çare bulan olmamış